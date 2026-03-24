Трамп про возможную встречу с Лукашенко: готов встретиться «с кем угодно»

Мы рассматриваем последнее освобождение заключённых как ещё один конструктивный шаг к улучшению наших двусторонних отношений с Беларусью, и мы будем продолжать оценивать возможности для дальнейшего взаимодействия с Беларусью в будущем, если будем и дальше наблюдать прогресс.

Приглашение Александра Лукашенко в Вашингтон на встречу с Трампом на данный момент не планируется, но президент США дал понять, что готов встретиться «с кем угодно», если это пойдет на пользу США. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома корреспонденту Politico.США не исключают приглашение лидера Белоруссии в Вашингтон для личной встречи с Дональдом Трампом, но до этого еще далеко, решение пока не принято. На данный момент прорабатываются вопросы возможного визита. Но он состоится только в том случае, если в отношениях США и Белоруссии и дальше будет наблюдаться прогресс. А так Трамп готов встретиться «с кем угодно», если это в интересах США.Недавно в Минске в очередной раз побывал спецпредставитель Трампа по Белоруссии Джон Коул, предложивший смягчение санкций США в обмен на помилование заключенных, осужденных по делам «экстремистской направленности». Лукашенко подписал указ, освободив 250 человек, из которых 235 человек остались в Белоруссии, остальных отправили в Литву.