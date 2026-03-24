Трамп про возможную встречу с Лукашенко: готов встретиться «с кем угодно»

Приглашение Александра Лукашенко в Вашингтон на встречу с Трампом на данный момент не планируется, но президент США дал понять, что готов встретиться «с кем угодно», если это пойдет на пользу США. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома корреспонденту Politico.

США не исключают приглашение лидера Белоруссии в Вашингтон для личной встречи с Дональдом Трампом, но до этого еще далеко, решение пока не принято. На данный момент прорабатываются вопросы возможного визита. Но он состоится только в том случае, если в отношениях США и Белоруссии и дальше будет наблюдаться прогресс. А так Трамп готов встретиться «с кем угодно», если это в интересах США.



Мы рассматриваем последнее освобождение заключённых как ещё один конструктивный шаг к улучшению наших двусторонних отношений с Беларусью, и мы будем продолжать оценивать возможности для дальнейшего взаимодействия с Беларусью в будущем, если будем и дальше наблюдать прогресс.

Недавно в Минске в очередной раз побывал спецпредставитель Трампа по Белоруссии Джон Коул, предложивший смягчение санкций США в обмен на помилование заключенных, осужденных по делам «экстремистской направленности». Лукашенко подписал указ, освободив 250 человек, из которых 235 человек остались в Белоруссии, остальных отправили в Литву.
    Гаврило Принцип
    Сегодня, 07:48
    Хитрый батька бизнес замутил)
    А Крым так и не признал.
    Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не признала Крым и Абхазию
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не настаивал, чтобы Минск признал Крым или Абхазию.
    Не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения.
    Просто, с точки зрения практической в этом не было необходимости», — заявил Лукашенко.
      Теренин
      Сегодня, 08:16
      Хитрый батька

      Лукашенко объяснил

      Лукашенко заявил

      заявил Лукашенко

      Скоро догонит по количеству интервью Зелебобу winked
      Понятно, что Григорыч думает, что сейчас нельзя отсиживаться за спиной России, надо показать, что Белоруссия - независимая страна, которая отстаивает свои интересы. Я уж не говорю, что Лукашенко рискует быть с легкостью «переигранным» Трампом.
      Но, в случае чего Путин - поймёт и простит. crying
      Lako
      Сегодня, 08:28
      Вообще здесь не только Лукашенко, но и многие в Беларуси, да и во многих странах СНГ, на попытку изменения постсоветских границ, смотрят с опасением. У многих есть трриториальные проблеммы. Другое дело, что и украинцев не поддерживают из за их оголтелой националистической позиции.
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 07:54
    ❝ Президент США дал понять, что готов встретиться «с кем угодно» ❞ —

    — Трамп готов встретиться со всеми «угодными» ...
    vitaliy20091959
    Сегодня, 07:57
    вроде как бы союзное государство , но валютные плюшки врозь
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 07:58
    Опять этот много векторный оппой закрутил что зажили на опе шрамы 2020 года????
      Lako
      Сегодня, 08:33
      На своих посмотреть не хочешь? От Лукашенко, как то мы ещё не слышали: " Боже благослови Америку" и оркестрами он там нигде, не дирижировал. Ну, а что дух Анкориджа и до нас долетел, так не удивительно. Если в Кремле ещё сопли пожуют, то одним духом дело может и не ограничится.
        Андрей Малащенков
        Сегодня, 09:02
        Всё смешалось кони люди вы точно не можете отделить путинскую Россию от ЕБеНячьей вы хоть понимаете что 95% жителей России даже не видят не ощущают на себе войны и знают о ней только из интернета вы понимаете что не будь этих каких-то договорённостей Украину могли бы просто завалить дальнобойными ракетами и все бы наши города были бы доступны для них и были бы в огне
      Aken
      Сегодня, 08:53
      Он надеется, что народ всё забыл. А он просто затаился.
    Егоза
    Сегодня, 08:01
    Трамп готов встретиться «с кем угодно», если это в интересах США.

    Ну, Трамп уже заявил, что "нападение на Иран, это не война, хоть ее и называют войной. Это военная операция". (стырил зараза). Вот так же и с Лукашенко будет "с точки зрения практической необходимости"
      Aken
      Сегодня, 08:54
      У двустульчакового два варианта. Лететь в США самому или под конвоем.
    tralflot1832
    Сегодня, 08:03
    Трамп готов встретиться с кем угодно - взял с потолка журналист Политико .Когда говорят об что информация от " информированном источнике" - врут как дышат. laughing
    rocket757
    Сегодня, 08:20
    Определение "с кем угодно", должно тех, кто "с кем угодно" особенно вдохновлять.... wink
    Lako
    Сегодня, 08:21
    Если Лукашенко, не полетел на так называемый саммит Мира, организованный Трампом, то есть надежда, что не полетит и сейчас. Вообще США в проведении своей внешней политики более агрессивны чем Россия. Даже в отношении ближайших соседей Москвы. И многое им удаётся.
    Дилетант
    Сегодня, 08:24
    Что-то Рыгорыч после получения "Орешников" и "бомбы" перевозбудился во внешнеполитической деятельности.
    uralex
    Сегодня, 08:57
    с кем угодно
    Это Трамп так Лукашенко принизил. После таких высказываний даже стремно должно быть аудиенцию выпрашивать...