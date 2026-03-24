Иран заминировал Ормуз, но количество установленных мин невелико, — разведка США
1 53910
Иран действительно заминировал Ормузский пролив, однако количество установленных мин на данный момент невелико. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки.
Иран разместил на судоходных путях в Ормузе не более 10-12 морских мин собственной разработки Maham 3 и Maham 7 Limpet Mine. Это выглядит скорее как предупреждение США, что при необходимости минами может быть засеян весь пролив. Однако и такое малое количество мин может сделать небезопасным проход через Ормуз. Поэтому танкеры, получившие разрешение на проход, идут вдоль побережья Ирана.
В Центральном командовании ВС США отказались от комментариев по поводу минирования Ормузского пролива. В Белом доме заявили, что США уничтожили более 40 иранских минных заградителей, чтобы помешать минированию пролива. Однако Иран использует небольшие рыбацкие лодки для установки мин.
Официальных данных о запасах морских мин в арсенале Ирана нет, но по некоторым данным, их количество может составлять от 2 до 6 тысяч единиц. Разные источники дают разные цифры. Большая часть мин собственной разработки и производства, также есть китайские и российские.
Ранее Иран пообещал заминировать Персидский залив, если США начнут удары по энергетической инфраструктуре. Отступать Тегеран не намерен.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация