Иран заминировал Ормуз, но количество установленных мин невелико, — разведка США

Иран действительно заминировал Ормузский пролив, однако количество установленных мин на данный момент невелико. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки.

Иран разместил на судоходных путях в Ормузе не более 10-12 морских мин собственной разработки Maham 3 и Maham 7 Limpet Mine. Это выглядит скорее как предупреждение США, что при необходимости минами может быть засеян весь пролив. Однако и такое малое количество мин может сделать небезопасным проход через Ормуз. Поэтому танкеры, получившие разрешение на проход, идут вдоль побережья Ирана.



В Центральном командовании ВС США отказались от комментариев по поводу минирования Ормузского пролива. В Белом доме заявили, что США уничтожили более 40 иранских минных заградителей, чтобы помешать минированию пролива. Однако Иран использует небольшие рыбацкие лодки для установки мин.

Официальных данных о запасах морских мин в арсенале Ирана нет, но по некоторым данным, их количество может составлять от 2 до 6 тысяч единиц. Разные источники дают разные цифры. Большая часть мин собственной разработки и производства, также есть китайские и российские.

Ранее Иран пообещал заминировать Персидский залив, если США начнут удары по энергетической инфраструктуре. Отступать Тегеран не намерен.
    Олеся Леся
    Сегодня, 08:08
    Если надо - то добавят. Полностью не делают, т.к. "определённо-разрешённые" проходят.
      Ольгович
      Сегодня, 08:23
      Цитата: Олеся Леся
      Если надо - то добавят

      и макета мины хватит и просто бревна-кому захочется рискнуть?
    tralflot1832
    Сегодня, 08:10
    Минирование сейчас не актуально - дурных "не мае" идти Ормузом не имея железобетонных гарантий от Ирана ,которые оцениваются в $.
      vadson
      Сегодня, 08:20
      Цитата: tralflot1832
      дурных "не мае"

      парочка вроде была, по наглой рыжей морде получили, умнее стали
    Аркадий007
    Сегодня, 08:15
    Не думаю что у Ирана всего 10 мин. Это так, чисто посмотреть на реакцию рыжего Дона Педро.
    Пробовать пройти пролив на удачу желающих много не будет, даже если там будет всего одна мина.
      Eugen 62
      Сегодня, 08:19
      Пробовать пройти пролив на удачу желающих много не будет, даже если там будет всего одна мина.
      Страховая компания не будет страховать суда, которые идут через заминированный пролив. А уже выданные страховые полисы отзовёт.
    rocket757
    Сегодня, 08:27
    Однако Иран использует небольшие рыбацкие лодки для установки мин.
    . И так можно... а то сомневаются,, что иранцы не смогут сделать то, что обещали...
    Пленник
    Сегодня, 08:35
    Верить американской разведке, что о воду опираться.
    Kvakosavrus
    Сегодня, 08:40
    "Мин немного, бояться нечего"
    командир
    Сегодня, 08:49
    10-15 мин достаточно для того, чтобы в одну линию закрыть оба фарватера в Ормузском проливе. Ширина каждого 3 мили. А вот место постановки "Х". При отсутствии тральщиков, на крайняк противоминных БЭКов, под минную угрозу ни один капитан не пойдет. Еще Ирану необходимо в ПРИПах и других Извещениях мореплавателям объявить запретные для плавания районы и дело сделано. Теперь до района высадки десанта американцам не добраться.