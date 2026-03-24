Дипломаты Ирана высмеяли заявление Трампа о контроле Ормуза «им и аятоллой»

Иранские дипломаты реагируют на заявление Трампа о том, что «сделка по Ирану всё ближе» и что Ормузский пролив может контролироваться им «и аятоллой».

Трамп сделал такое заявление во время своего очередного визита во Флориду, в аэропорту Уэст-Палм-Бич.



Президент США:

Пролив откроется очень скоро, если переговоры с Ираном пройдут успешно. Проход судов через Ормуз будет совместно контролироваться США и Ираном. Может быть, мной. Мной и аятоллой, кто бы у них там новым аятоллой ни был.

Такие заявления Трампа по-своему оценили в посольстве Ирана в ЮАР. В качестве ответа представили иллюстрацию с салоном автомобиля, где перед пассажирским сиденьем прикреплён детский игрушечный руль. С явным намёком на то, как Трамп на самом деле может «контролировать движение в Ормузе».

В администрации Трампа решили пока не комментировать заявление главы государства, ведь, по сути, оно пока не укладывается в обозначенную ранее концепцию. А состояла эта концепция в демонтаже иранской системы власти, включая ликвидацию духовно-политического института аятолл. Теперь же Трамп, по сути, говорит, что управление Ираном аятоллами никуда не исчезнет.

Ранее американское издание Washington Post опубликовало статью, где говорится, что пока у США нет возможностей для полной ликвидации иранской ракетно-ядерной программы, как и возможностей для смены режима. В той же статье говорится, что для Дональда Трампа победой в войне против Ирана может стать контроль Ормузского пролива.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 08:21
    Трамп назначил аятоллу ,но имя его сказать не может ? Чудеса
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Сегодня, 08:28
      Иран наглядно показывает, что в "диалоге" с США и Западом гораздо эффективнее применять ракеты, чем закупать красные карандаши и нюхать воздух.
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +3
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Silver99
        и нюхать воздух


        Воздух он разный, с запахами и шлейфами. А бывает с душком… wassat
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 08:47
        Цитата: Silver99
        Иран наглядно показывает,

        ..... как надо воевать! good
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:24
    Трам "зажигает"... шоумен, однако...
    Наговорил уже столько, на пяток импичментов, да и на суду бочьему ему должны предъявить конкретно и за все... negative
  3. vadson Звание
    vadson
    +1
    Сегодня, 08:27
    это из разряда анекдота про динозавра на улицу - 50\50. иран может пропускать либо нет суда через пролив, так и янки могут пускать либо нет суда через пролив - допустим те что пропустил иран, только им этого не нужно. но в теории могут арестовывать суда которые пропустил иран. воровать с них нефть. предлог найдут. и как на это будут смотреть страны которые 2 миллиона за проход ирану платят? еще 2 янки патить? laughing
  4. arhitroll Звание
    arhitroll
    +2
    Сегодня, 08:33
    Если американцы смогут на нашем континенте грубо завалить Иран - то еще лет 50 будут гигемонами. Пора феодалам-капиталистам объединиться - пусть плывут к себе за лужу. Кубу жалко...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:36
    Иран разговаривает с Трампом на понятном для " Козыря" языком . tongue
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 08:38
    laughing Отличный троллинг! Рыжему розовый. Пусть "рулит" лишенец.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 08:46
      Цитата: Пленник
      Пусть "рулит" лишенец.

      Он уже столько нарулил - не расхлебаешь ! what
  7. 5.11 Звание
    5.11
    0
    Сегодня, 08:46
    Ну так а почему бы и не смеяться, если он клоун.
    Скажи что смех через слезы получается.