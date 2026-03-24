Дипломаты Ирана высмеяли заявление Трампа о контроле Ормуза «им и аятоллой»

Пролив откроется очень скоро, если переговоры с Ираном пройдут успешно. Проход судов через Ормуз будет совместно контролироваться США и Ираном. Может быть, мной. Мной и аятоллой, кто бы у них там новым аятоллой ни был.

Иранские дипломаты реагируют на заявление Трампа о том, что «сделка по Ирану всё ближе» и что Ормузский пролив может контролироваться им «и аятоллой».Трамп сделал такое заявление во время своего очередного визита во Флориду, в аэропорту Уэст-Палм-Бич.Президент США:Такие заявления Трампа по-своему оценили в посольстве Ирана в ЮАР. В качестве ответа представили иллюстрацию с салоном автомобиля, где перед пассажирским сиденьем прикреплён детский игрушечный руль. С явным намёком на то, как Трамп на самом деле может «контролировать движение в Ормузе».В администрации Трампа решили пока не комментировать заявление главы государства, ведь, по сути, оно пока не укладывается в обозначенную ранее концепцию. А состояла эта концепция в демонтаже иранской системы власти, включая ликвидацию духовно-политического института аятолл. Теперь же Трамп, по сути, говорит, что управление Ираном аятоллами никуда не исчезнет.Ранее американское издание Washington Post опубликовало статью, где говорится, что пока у США нет возможностей для полной ликвидации иранской ракетно-ядерной программы, как и возможностей для смены режима. В той же статье говорится, что для Дональда Трампа победой в войне против Ирана может стать контроль Ормузского пролива.