В прессе США заявили, что Вашингтон «определился с новым лидером Ирана»

В прессе США заявили, что Вашингтон «определился с новым лидером Ирана»

Пакистанские СМИ пишут о том, что Исламабад позиционирует себя в качестве главного посредника в контактах между США и Израилем с одной стороны и Ираном – с другой. Для реализации посреднических инициатив главком ВС Пакистана генерал Асим Мунир провёл переговоры с США и Израилем.

Также переговоры проводил и Мухаммад Шехбаз Шариф, премьер-министр Пакистана. Он беседовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.



Пакистанское издание Dawn по этому поводу пишет:

Пакистан прикладывает усилия для того, чтобы преодолеть разрыв между США и Ираном и выйти на трек урегулирования конфликта.

Для урегулирования конфликта задействован и МИД Пакистана. Причём местная пресса подтверждает, что для проведения переговоров между США и Ираном МИД работает в кооперации с коллегами из Египта и Турции. Ранее об этих странах, как посредниках, сообщали в западной прессе. Таким образом, Исламабад информацию подтверждает.

В прессе США тем временем заявляют, что администрация Трампа, «похоже, определилась, кого хотела бы видеть новым главой Ирана и с кем готова вести переговоры». Это Мохаммад Багер-Галибаф, председатель иранского парламента. В самом Иране заявляют, что это типичная американо-израильская провокация с попыткой представить ситуацию так, будто лидера Ирана выбирают в Вашингтоне и Тель-Авиве.
  Егоза
    Егоза
    Сегодня, 08:50
    администрация Трампа, «похоже, определилась, кого хотела бы видеть новым главой Ирана

    Мало ли кто чего хочет! Кто много хочет, тот мало получит. И иранцы молодцы, на провокацию не поддались.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      Сегодня, 08:54
      это типичная американо-израильская провокация с попыткой представить ситуацию так, будто лидера Ирана выбирают в Вашингтоне и Тель-Авиве.
      Колониальная политика...Но Иран не колония !
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 08:59
      администрация Трампа, «похоже, определилась, кого хотела бы видеть новым главой Ирана

      Мало ли кто чего хочет! Кто много хочет, тот мало получит. И иранцы молодцы, на провокацию не поддались.

      Ну да, сильно звучит - "администрация Трампа определилась". Остался пустячок - изменить мнение Ирана по вопросу, кто определяет кандидатуру иранского лидера. А это мнение явно не совпадает с американским, от слова "совсем".
  5.11
    5.11
    Сегодня, 08:57
    Есть мнение, что скоро Иран будет назначат лидеров по сунитцо - сионитским монархиям залива.
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 09:00
    У многих непомерные хотелки... сбудутся или нет, время покажет... wink
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 09:11
    ❝ Администрация Трампа, «похоже, определилась, кого хотела бы видеть новым главой Ирана » ❞ —

    — Вы бы внутри США так «определялись», например, кого администрация Трампа хотела бы видеть мэром Нью-Йорка ...