В прессе США заявили, что Вашингтон «определился с новым лидером Ирана»

Пакистан прикладывает усилия для того, чтобы преодолеть разрыв между США и Ираном и выйти на трек урегулирования конфликта.

Пакистанские СМИ пишут о том, что Исламабад позиционирует себя в качестве главного посредника в контактах между США и Израилем с одной стороны и Ираном – с другой. Для реализации посреднических инициатив главком ВС Пакистана генерал Асим Мунир провёл переговоры с США и Израилем.Также переговоры проводил и Мухаммад Шехбаз Шариф, премьер-министр Пакистана. Он беседовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.Пакистанское издание Dawn по этому поводу пишет:Для урегулирования конфликта задействован и МИД Пакистана. Причём местная пресса подтверждает, что для проведения переговоров между США и Ираном МИД работает в кооперации с коллегами из Египта и Турции. Ранее об этих странах, как посредниках, сообщали в западной прессе. Таким образом, Исламабад информацию подтверждает.В прессе США тем временем заявляют, что администрация Трампа, «похоже, определилась, кого хотела бы видеть новым главой Ирана и с кем готова вести переговоры». Это Мохаммад Багер-Галибаф, председатель иранского парламента. В самом Иране заявляют, что это типичная американо-израильская провокация с попыткой представить ситуацию так, будто лидера Ирана выбирают в Вашингтоне и Тель-Авиве.