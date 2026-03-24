Трамп загнал себя в ловушку: простого и быстрого выхода из войны с Ираном нет

Трамп пытается сделать хорошую мину при плохой игре, рассказывая о неких переговорах, которые якобы ведут США с Ираном. Однако никаких доказательств этому, кроме слов президента США, нет. И доверия к заявлениям Трампа тоже нет, особенно после утверждений о «разгроме Ирана». Как считает британское издание The Economist, американский лидер сам себя загнал в ловушку и теперь пытается вылезти из нее без потерь. Но сделать это будет очень сложно, практически невозможно.

Сделав ставку на быструю победу над Ираном, США не сумели этого добиться, втянувшись в конфликт, который грозит перерасти в длительный. Иран оказался гораздо крепче, чем рассчитывали в Тель-Авиве и Вашингтоне. Причем иранцы бьют по самому больному для США — по американским активам на Ближнем Востоке, а также по союзникам, несущим экономические потери. И останавливаться Тегеран не собирается, поскольку другого такого шанса у него может и не быть.



У Трампа по сути нет «хорошего» выхода из этого конфликта, есть несколько сценариев завершения войны, но все они не выглядят выигрышными. Первый вариант — это переговоры, но они маловероятны из-за позиции Ирана, требующего принять его условия. А это будет уже полный провал. И хотя Трамп уверяет, что диалог уже идет, это не так.

Также Трамп может выйти из войны, просто объявив о «победе», но на самом деле ее не будет, Иран все равно сохранит рычаги влияния. Например, тот же Ормузский пролив. Третий вариант — продолжить удары по Ирану, но без гарантий успеха, да и боеприпасы не бесконечны, а расход у них большой. А если США примут решение об эскалации конфликта, то он перерастет в большую войну с экономическими последствиями для всего мира.

Так что у Трампа вариантов быстрого и простого выхода из войны с Ираном нет. Одно дело — заявлять о победе, совсем другое — ее добиться.
  tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:50
    Сейчас Трамп врубит режим " УВБ - 76 "и его поймут только единицы .Я бы Лондон разбомбил,об Иране бы все забыли надолго . laughing И об Эпштейне тоже.
    Silver99
      +2
      Сегодня, 08:53
      Не большой знаток законодательстства США, но вот согласно их законам президент без согласия с Конгрессом может начать и вести ограниченную военную операцию длящуюся не более 3 месяцев далее наступает импичмент, так что у рыжего не так много времени, а если он усугубит еще наземной операцией то процесс ускорится.
      topol717
        +1
        Сегодня, 09:04
        Вроде 2 месяца а далее только с разрешения конгресса. Конгресс у него "свой", республиканский, так что скорее всего такое разрешение Трамп получит.
    Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:00
      ...ага, и УВБ-76 передаст про Трампа одно слово - свиноплюхный laughing
    ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:03
      hi Автор статьи лукавит, говоря о безвыходности рыжего Сатаны из Фашингтона.
      Из любой ситуёвины, как минимум, есть два выхода.
      Один из них просматривается чётко, уйти вместе с бывшим другом-педофилом Эпштейном, который по слухам жив.
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и матрасников.
      am
  Uncle Lee
    0
    Сегодня, 08:51
    Одно дело — заявлять о победе, совсем другое — ее добиться.
    Заявит что победил Иран и разбил американские базы союзников....И всего-то делов ! laughing
  ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 08:52
    американский лидер сам себя загнал в ловушку и теперь пытается вылезти из нее без потерь.

    И вылезет! Ему не в первой. " Кинет" евреев и все дела! laughing
    topol717
      0
      Сегодня, 09:04
      Цитата: ваш вср 66-67
      " Кинет" евреев и все дела!
      Новый анекдот.
  5.11
    0
    Сегодня, 08:53
    Да есть у него выход,но эта дверь в преисподню.
    Я к тому, что они применять ЯО.
    Это ещё одна тупость, к которой их подталкивают кукловоды.
    paul3390
      0
      Сегодня, 09:01
      А что, собственно, ему даст применение ЯО? Окромя эпического геморроя? Особенно если это будут единичные боеголовки, а не массовое остекловывание? Ну разнесет с десяток объектов - зато последствия как для Америки так и для него лично будут просто катастрофическими...
    topol717
      0
      Сегодня, 09:07
      Цитата: 5.11
      Я к тому, что они применять ЯО.
      И куда бить? Они же вроде как не с народом воюют а с режимом. А ЯО это уничтожение народа, а не режима. И ЯО он не сможет применить без разрешения конгресса. А на это они из за Трампа не пойдут, им проще трампа в дурку отправить, чем всю страну подставлять.
  ЛМН
    -1
    Сегодня, 08:56
    Всё же нужно знать цели,которые преследовались.. feel
    Мы у себя рубим,говоря при этом "а какие цели преследуем?"(с)
    Тут уже Трампа рубим," иди.."..
  rocket757
    0
    Сегодня, 08:57
    Трамп и предположение, что его загнали в ловушку... как то сомнительно это.
    Именно он выкрутиться в очередной раз, а вот многим прочим, вокруг и около, придётся изрядно посторатся, что б не потерять, больше всех...
  Sergool
    0
    Сегодня, 08:57
    Втянуть в войну близлежащие страны и воевать их руками - рабочая схема.