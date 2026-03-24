Трамп загнал себя в ловушку: простого и быстрого выхода из войны с Ираном нет

Трамп пытается сделать хорошую мину при плохой игре, рассказывая о неких переговорах, которые якобы ведут США с Ираном. Однако никаких доказательств этому, кроме слов президента США, нет. И доверия к заявлениям Трампа тоже нет, особенно после утверждений о «разгроме Ирана». Как считает британское издание The Economist, американский лидер сам себя загнал в ловушку и теперь пытается вылезти из нее без потерь. Но сделать это будет очень сложно, практически невозможно.Сделав ставку на быструю победу над Ираном, США не сумели этого добиться, втянувшись в конфликт, который грозит перерасти в длительный. Иран оказался гораздо крепче, чем рассчитывали в Тель-Авиве и Вашингтоне. Причем иранцы бьют по самому больному для США — по американским активам на Ближнем Востоке, а также по союзникам, несущим экономические потери. И останавливаться Тегеран не собирается, поскольку другого такого шанса у него может и не быть.У Трампа по сути нет «хорошего» выхода из этого конфликта, есть несколько сценариев завершения войны, но все они не выглядят выигрышными. Первый вариант — это переговоры, но они маловероятны из-за позиции Ирана, требующего принять его условия. А это будет уже полный провал. И хотя Трамп уверяет, что диалог уже идет, это не так.Также Трамп может выйти из войны, просто объявив о «победе», но на самом деле ее не будет, Иран все равно сохранит рычаги влияния. Например, тот же Ормузский пролив. Третий вариант — продолжить удары по Ирану, но без гарантий успеха, да и боеприпасы не бесконечны, а расход у них большой. А если США примут решение об эскалации конфликта, то он перерастет в большую войну с экономическими последствиями для всего мира.Так что у Трампа вариантов быстрого и простого выхода из войны с Ираном нет. Одно дело — заявлять о победе, совсем другое — ее добиться.