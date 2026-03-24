24 марта – День штурманской службы ВВС России

В этот день в 1916 году создана Центральная аэронавигационная станция (ЦАНС). Она была нужна для того, чтобы помогать российским военным авиаторам просчитывать маршруты для самолетов. Соответствующий приказ был подписан начальником штаба Верховного главнокомандующего императорской армии генералом Михаилом Алексеевым.
Теперь в современной России 24 марта отмечают как День штурманской службы ВВС. Праздник был установлен приказом главнокомандующего Военно-воздушными силами РФ в 2000 году.
Изначально военнослужащих штурманской службы называли летчиками-наблюдателями. Штурманами их начали именовать только с 1932 года. Значительный вклад штурманская служба внесла в победу СССР в Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствует тот факт, что в те годы высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 243 штурмана.
Сейчас в составе ВКС РФ насчитывается примерно две тысячи специалистов штурманской службы. Многие из них сейчас служат в составе авиационных экипажей, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.
И хотя должностные обязанности штурманов за прошедший век сильно изменились, их значимость осталась прежней. Именно от них зависит точность маршрутов и безопасность полетов военной авиации. От этого в значительной степени зависит успешность выполнения боевых задач.
Сегодня в этот праздничный день в подразделениях Военно-воздушных сил ВКС России пройдут торжественные построения, награждения особо отличившихся военнослужащих штурманской службы.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником всех причастных к нему! Пусть каждый проложенный вами маршрут будет правильным, а небо – чистым и мирным.
