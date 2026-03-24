24 марта – День штурманской службы ВВС России

298 10
В этот день в 1916 году создана Центральная аэронавигационная станция (ЦАНС). Она была нужна для того, чтобы помогать российским военным авиаторам просчитывать маршруты для самолетов. Соответствующий приказ был подписан начальником штаба Верховного главнокомандующего императорской армии генералом Михаилом Алексеевым.



Теперь в современной России 24 марта отмечают как День штурманской службы ВВС. Праздник был установлен приказом главнокомандующего Военно-воздушными силами РФ в 2000 году.

Изначально военнослужащих штурманской службы называли летчиками-наблюдателями. Штурманами их начали именовать только с 1932 года. Значительный вклад штурманская служба внесла в победу СССР в Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствует тот факт, что в те годы высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 243 штурмана.

Сейчас в составе ВКС РФ насчитывается примерно две тысячи специалистов штурманской службы. Многие из них сейчас служат в составе авиационных экипажей, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.

И хотя должностные обязанности штурманов за прошедший век сильно изменились, их значимость осталась прежней. Именно от них зависит точность маршрутов и безопасность полетов военной авиации. От этого в значительной степени зависит успешность выполнения боевых задач.



Сегодня в этот праздничный день в подразделениях Военно-воздушных сил ВКС России пройдут торжественные построения, награждения особо отличившихся военнослужащих штурманской службы.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником всех причастных к нему! Пусть каждый проложенный вами маршрут будет правильным, а небо – чистым и мирным.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Олеся Леся
    +4
    Сегодня, 09:50
    С праздником ребятки. И всегда возвращаться домой.
  tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:50
    " Бюро 1440 " оригинальным способом поздравила вчера весь штурманский состав России военный и гражданский.Присоединюсь к поздравлению.Всех с почином - причастных,не причастных и злобствующих. good drinks
    Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:17
      Есть ещё интересные подробности по этому событию:
      Космические аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.

      Как сообщил генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков, следующим этапом станет развертывание спутниковой группировки, требующее десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. "Команда "Бюро 1440" прошла этот путь за 1 тыс. дней - именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками, однако именно такие системы станут основой глобальной инфраструктуры передачи данных", - подчеркнул он.

      Компания "Бюро 1440", созданная в 2020 году, является разработчиком и оператором низкоорбитальной спутниковой группировки, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет со скоростью передачи данных до 1 Гбит в секунду с минимальными задержками в любой точке Земли. Ожидается, что основными потребителями сервиса спутниковой связи нового поколения станут транспортные компании, нефтедобывающая отрасль, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, телеком-операторы, госучреждения, экстренные службы, а также компании в сфере туризма и геологоразведки. Работы ведутся в рамках национального проекта "Экономика данных".
      tralflot1832
        +2
        Сегодня, 10:37
        Александр hi Мне бы хотелось чтобы одним из многочисленных российских пользователей были " Ланцеты" над Куевом. Вроде они там уже появились .
        Монтесума
          +1
          Сегодня, 10:45
          Цитата: tralflot1832
          Александр Мне бы хотелось чтобы одним из многочисленных российских пользователей были " Ланцеты" над Куевом. Вроде они там уже появились .

          Присоединяюсь! good
          "Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!" (с)
    роман66
      +1
      Сегодня, 10:44
      Ура! За матроса - партизана- Железняка!
      drinks
  Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:54
    ❝ День штурманской службы ВВС России ❞ —

    — С Праздником, штурманы ВВС, ветераны и действующие, особо кто на СВО, а также все причастные! ...
  Fachmann
    +2
    Сегодня, 10:01
    Молодой пилот спрашивает ветерана:
    "Скажи, Михалыч, кто такой штурман?
    Штурман, он как лётчик, только умный".
    С праздником, мужики! drinks
  Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:25
    Надо ещё поздравить и авиадиспетчеров. Это примерно тот же штурман, но только на земле. С праздником! drinks
    роман66
      0
      Сегодня, 10:46
      Прям, вспомнилось -" Буду вашими глазами на земле! "