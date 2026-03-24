Стармер исключил любые наступательные действия Британии против Ирана

1 296 13
Великобритания не будет участвовать в любых наступательных действиях против Ирана. Об этом заявил Стармер, выступая перед британским парламентом.

Премьер-министр Соединенного королевства категорически против любых военных действий, которые Иран может воспринять как наступательные. Как подчеркнул Стармер, хотя Великобритания и участвовала в перехвате иранских ракет и даже предоставила свои военные базы США для ударов по Ирану, но всё это были чисто оборонительные действия по защите себя и союзников. А вот нападать на Иран Британия не будет.



Что касается Ирана, то мы придерживаемся принципа, согласно которому любые действия Великобритании должны иметь под собой правовую основу и быть частью продуманного и реализуемого плана. Именно поэтому мы предприняли оборонительные действия в своих интересах, когда речь шла о сотрудничестве с нашими союзниками в регионе. Мы перехватывали ракеты, запущенные из Ирана.
Ранее Британия отказала Трампу в отправке своих боевых кораблей для разблокировки Ормузского пролива. Лондон готов присоединиться к коалиции, но только после окончания боевых действий.

Хотя атомную субмарину с ракетами «Томагавк» британцы на Ближний Восток всё же отправили. Но не для участия в ударах по Ирану. У находящейся в северной части Аравийского моря подлодки задача следить за ситуацией и вступить в войну только при угрозе самой Британии.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Олеся Леся
    Олеся Леся
    +2
    Сегодня, 09:54
    "не будет участвовать в любых наступательных действиях", только базы свои будем размещать везде и бомбить что захотим. А да, ещё террором заниматься и спонсировать цветные революции. А так то мы самые пушистенькие ...
    Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 11:06
      На самом деле, момент интересный. Великая Англия боится воевать с Ираном.
      От них и на Украине мало толку в плане боевых действий.
      Западный мир теряет свои былые позиции!
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:16
      hi Оказывается на примере действий иранского народа против сионистов и матрасников доказана верность учения и одна из цитат К. Маркса - Битиё определяет сознание!
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и полосатых.
      am angry
  Васян1971
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 09:55
    Великобритания не будет участвовать в любых наступательных действиях против Ирана. Об этом заявил Стармер, выступая перед британским парламентом.

    Они бы, может и поучаствовали, да, особо не чем...
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 09:58
      Нынешняя армия Великобритании в состоянии только отступать,а не наступать. Могут провести отступательную операцию на заранее подготовленные позиции на туманном альбионе.Это им пока ещё по силам.Не исключено что со временем у них и отступать некому будет.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:03
    На сколько значимо " ВР" присутствует у монархий- наливников и в Израиле и на шельфах Кипра и Крита .Стармер ссыт ." УВБ-76 " ( Трамп) англицкий нефтяной бизнес не будет защищать .
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:08
    У находящейся в северной части Аравийского моря подлодки задача следить за ситуацией и вступить в войну только при угрозе самой Британии ❞ —

    — Самой Британии в северной части Аравийского моря не обнаружено ...
  kosmozoo
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 10:08
    Вот что за бред воспроизводят западные политики?! Такое ощущение, что Стармеру тексты пишет дельфин - носом тыча по клавиатуре, под руководством опытного инструктора. Что бы такое комментировать нужно другого дельфина отрвать от его творчества малевания рисунков.
  ROSS 42
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 10:14
    Вот что творит «живоразящая» ракета с дальностью до 4 000 км в руках тех, кто не зацикливается на лидере, который уходит, не превращая страну в руины бесхозяйственности...
    Если бы Россия долбанула пару-тройку раз конвенциональными, то есть, очень мирными ракетами по производствам ракет и бпла для Украины на территории Британии, Стармер бы не только исключил помощь нацистам, но и подал бы заявку на выход из НАТО...
    mikh-korsakov
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 10:44
      Если бы Россия долбанула пару-тройку раз конвенциональными, то есть, очень мирными ракетами по производствам ракет и бпла для Украины на территории Британии


      Ну это вряд ли. Хотя бы и посол РФ в Британии Келин намедни и обмолвился, что наступят такие тяжелые последствия, что даже трудно вообразить (не цитирую, но по смыслу верно). Кажется посол опоздал с высказываниями. Тяжелые последствия уже наступили. Британские ракеты разрушили военный завод в Брянске. Погубив 7 мирных жителей. Ну да вызвали посла в Москве. Очень грозно. Выйдя за дверь послы смеялись до упаду. Плохо быть терпилой. Вот брали бы пример с персов, они краавцы..
  Ныробский
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 10:15
    Лондон включает заднюю! Вот что животворящий полет иранских ракет на 4000 км делает. После того как Тегеран почти дотянулся до острова Диего Гарсия с матрасной базой, Стармер начал догадываться, что ракеты могут долететь и до Лондона.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:28
    Лондон готов присоединиться к коалиции, но только после окончания боевых действий
    wink wink wink
  Романенко
    Романенко
    0
    Сегодня, 11:14
    Правда?
    И что, кто-то поверил?
    Просто по традиции будут гадить дистанционно.