Гладков: В мессенджере МАХ не работают push-уведомления о воздушной опасности

В то время как приближается дата полной блокировки «Телеграм», обнаружен еще один серьезный баг в национальном мессенджере «МАХ», который должен заменить иностранную онлайн-площадку для общения. Выяснилось, что в «МАХ» не работают push-уведомления (автоматические сообщения), что затрудняет использование мессенджера для срочных предупреждений населения о ракетной и беспилотной опасности.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Этот приграничный российский регион ежесуточно подвергается вражеским атакам. Информирование жителей здесь крайне важно, это без преувеличения вопрос жизни и смерти. Только сегодня утром были вновь атакованы пять муниципалитетов, ранено шесть человек, из них четверо — работники МЧС. Повреждены дома, другие гражданские объекты и автомобили. К счастью, на этот раз ранения у пострадавших от вражеских атак легкие.







Проблемы с push-уведомлениями в «МАХ» связаны с тем, что отечественное приложение зависит от иностранных производителей на уровне инфраструктуры доставки этих сообщений. На устройствах с ОС «Андроид», а таковых большинство, push-уведомления идут через Google Firebase Cloud Messaging (FCM). На гаджетах с iOS через Apple Push Notification service (APNs) — сервис Apple. Оба этих сервиса американские и по этой причине не работают в РФ корректно.

Губернатор Белгородской области пообещал, что скоро поедет в Москву «решать этот вопрос». Жители в соцсетях постоянно жаловались на отсутствие push-уведомлений в «MAX», теперь Гладков подтвердил это официально.

Есть еще более серьезная проблема, связанная с безопасностью, на которой заострил внимание глава приграничного региона. Речь идет о работе мобильного интернета, который в Белгородской области отключается, пожалуй, чаще, чем в других регионах РФ.

Губернатор сообщил, что прекрасно осведомлен об этой проблеме. Сегодня во второй половине дня состоится совещание по этому поводу, на нем Гладков заслушает доклад заместителя губернатора по цифровому развитию Сергея Четверикова о выполнении поручений, которые были даны вчера на заседании правительства. По итогам совещания губернатор расскажет о результатах и тех действиях, которые будут предприняты для того, чтобы выстроить работу в новых условиях, исходя в первую очередь из решения вопросов по безопасности.



До того, как будет решена проблема с push-уведомлениями в «MAX», Гладков настоятельно рекомендует жителям области перейти на новый алгоритм получения информации о воздушных угрозах. Когда включается сирена оповещения об атаках БПЛА, звуковая сирена на улицах, следует незамедлительно войти в каналы оповещения, они все работают в национальном мессенджере «MAX», и следить за углом атаки БПЛА и ракет.

Все каналы оповещения, в том числе на нашем телевидении ГТРК «Белгород», «Мир Белогорье» работают, работают каналы оповещения на наших радиостанциях в Белгороде и приграничных муниципальных образованиях.

Конечно, есть еще СМС-уведомления, они всякий раз рассылаются в случае воздушной опасности. Но эти уведомления могут поступать с большой задержкой и зависят как раз от доступности сотовой связи. Поэтому гражданам следует не полагаться на какой-то один источник информирования, а максимально использовать все доступные каналы.

  Перфильева Вера
    Перфильева Вера
    +18
    Сегодня, 10:16
    Все эти блокировки месседжеров лишь показывают боязнь нашей "элитки" перед правдой, что все их темные делишки станут известны людям!
    даэтоя
      даэтоя
      +9
      Сегодня, 10:21
      уже и так известно столько что им на пять пожизненных хватило б.но они ж памятники
      Бесконечность
        Бесконечность
        +10
        Сегодня, 10:24
        При ковиде всех заставляли носить маски и перчатки, а сейчас - розовые очки. А для этого все и блокируют...
        А вообще это сюр полный. Бойцы СВО и военкоры выступали против блокировок Телеграмма, в недомессенджере максе, куда всех загоняют силой, потому что иначе он никому не нужен, не реализована важнейшая функция. Но им плевать, у запретителей свои задачи и интересы, не связанные с народом.
        Гардамир
          Гардамир
          0
          Сегодня, 11:52
          вот вы неправы. целая блондинка-подполковник удтверждала, что телеgramm это вражеское. А вот у маха. только болты подкрутить и все как заработает.
    Наводлом
      Наводлом
      -10
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Перфильева Вера
      Все эти блокировки месседжеров лишь показывают боязнь нашей "элитки" перед правдой, что все их темные делишки станут известны людям!

      Правда живёт в Телеграме?
      В том самом, который так полюбился наркоторговцам и радикалам?
      Мне нравится Телеграм.
      Но такие глупости мне в голову никогда не приходили.
      Каналов масса.
      И каждый выбирает себе по интересам.
      Джексон
        Джексон
        +6
        Сегодня, 11:06
        За несколько лет пользования телеграммом ни разу не встречались наркоторговцы... Да, предлагали лёгкий заработок, встречались упоротые на всю голову, вызывавшие на агрессивное общение... Всё решала блокировка контакта и жалоба на отправителя.
        Наводлом
          Наводлом
          -4
          Сегодня, 11:11
          Цитата: Джексон
          За несколько лет пользования телеграммом ни разу не встречались наркоторговцы.

          Если судить об окружающем нас обществе по тем лишь людям, которых мы встречаем, то в моём обществе нет воров в законе, киллеров, сутенёров, наркобарыг.
          Но я далёк от мысли утверждать это.
          Потому что знаю - они есть.
          Просто я не ищу встреч с ними.
          Давайте трезво смотреть на вещи.
          Вы ведь не думаете, что закладки делятся координатами через смс?
          Джексон
            Джексон
            +2
            Сегодня, 11:15
            Вот именно - кто ищет, тот найдет. И вина тут не мессенджера, а конкретных людей. С таким же успехом можно заборы посносить, потому что на них встречается реклама *солей*
            Наводлом
              Наводлом
              0
              Сегодня, 11:17
              Цитата: Джексон
              Вот именно - кто ищет, тот найдет. И вина тут не мессенджера, а конкретных людей. С таким же успехом можно заборы посносить, потому что на них встречается реклама *солей*

              Верно.
              Я ведь так и написал.
              Телеграм мне нравится.
              Но при этом призываю не писать чушь о том, что наши власти боятся правды в Телеграме.
              В нём правды не больше, чем неправды.
              Как и в интернете в целом.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 10:47
      Исраителю в лице Киндерсюрприза и его сынку денег не хватает, а нынешний год выборный, в этом вся и загвоздка.
      Очередной порочный круг, но как сказал великий комбинатор - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      -3
      Сегодня, 10:52
      Цитата: Перфильева Вера
      Все эти блокировки месседжеров лишь показывают боязнь нашей "элитки" перед правдой, что все их темные делишки станут известны людям!

      не смешите вы ни кого, при чем тут какая-то боязнь идет передел рынка и не более
    свой1970
      свой1970
      -2
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Перфильева Вера
      Все эти блокировки месседжеров лишь показывают боязнь нашей "элитки" перед правдой, что все их темные делишки станут известны людям!

      В СССР глушили иностранные "Голоса"- "илитка" боялась что все их темные делишки станут известны людям?
      Иди сейчас Телеграмм - единственный источник информации?
    Скобаристан
      Скобаристан
      -3
      Сегодня, 11:10
      Ну вы же тут пишите. Никто вас не блокирует. Можете жечь глаголом.Или не то ?
  dimy44
    dimy44
    +9
    Сегодня, 10:21
    приближается дата полной блокировки «Телеграм»
    У меня УЖЕ ничего не грузит, даже текст. Что они еще хотят блокировать?..
    Aken
      Aken
      +4
      Сегодня, 10:25
      На ПК через ВПН работает.
      dimy44
        dimy44
        +4
        Сегодня, 10:32
        Не знал, нет пк. Ну тогда осмелюсь предположить, что и ВПНу не долго осталось.
      Джексон
        Джексон
        0
        Сегодня, 11:07
        Не всегда и требует пляски с бубном
        Василенко Владимир
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 11:12
          правды ради плясок не требуется, запустил ВПН и тут же цепляется, так же как и вацап
    topol717
      topol717
      -8
      Сегодня, 10:28
      Цитата: dimy44
      У меня УЖЕ ничего не грузит, даже текст. Что они еще хотят блокировать?..

      Есть особо "умные", которые используют ВПН для обхода блокировок. Из за этого РКН, начинает борьбу с самим трафиком. Сейчас просто вопрос решается, блокировать ли полностью ВПН или каким-то другим средствами обойтись.
      Бесконечность
        Бесконечность
        +9
        Сегодня, 10:32
        Цитата: topol717
        Есть особо "умные", которые
        Опять чиновникам народ не тот попался? belay Да чтож такое...
      Cartalon
        Cartalon
        +3
        Сегодня, 10:37
        Да не заблокируют они ни фига, у тех кто придумывают обход блокировок, мозги работают лучше, чем у тех кто блокирует, впрочем возможно это одни и те же люди
        Дедок
          Дедок
          +1
          Сегодня, 10:42
          Да не заблокируют они ни фига, у тех кто придумывают обход блокировок, мозги работают лучше, чем у тех кто блокирует

          им просто платят за работу...
        dimy44
          dimy44
          +3
          Сегодня, 11:10
          Да не заблокируют они ни фига, у тех кто придумывают обход
          В группах, где я участник, как минимум половина не знает ни о каких обходах, у них другие заботы. Ладно б там разработчик блокировал что-то, а тут государство палки в колеса сует, а мы должны извиваться.
      alexoff
        alexoff
        +3
        Сегодня, 10:47
        Цитата: topol717
        Есть особо "умные", которые используют ВПН для обхода блокировок.

        Песков например?
        https://tass.ru/politika/14264459
    al3x
      al3x
      +1
      Сегодня, 11:02
      В самом тг есть функция прокси. Никаких впнов не надо и всё нормально работает. Прокси на месяц стоит от 50 рублей.
      dimy44
        dimy44
        +3
        Сегодня, 11:14
        есть функция прокси
        Вы забыли написать ПОКА есть. Если уж взялись, то заблокируют.
        al3x
          al3x
          0
          Сегодня, 11:18
          Айтишники тг тоже не пальцем деланы, они постоянно допиливают ПО и под обход блокировок в том числе.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +8
    Сегодня, 10:26
    В мессенджере МАХ не работают push-уведомления о воздушной опасности
    В этом гoв...нище вообще ничего не работает
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:39
      Цитата: Schneeberg
      В этом гoв...нище вообще ничего не работает

      Всё работает, кроме комментариев и пуш-сообщений. Частная переписка и обмен фото-видео нормально себя ведёт. А вообще-то, поторопились с блокированием Телеграмм, надо было сперва Макс допилить до полной функциональности.
      Schneeberg
        Schneeberg
        +2
        Сегодня, 10:43
        Всё работает, кроме комментариев и пуш-сообщений
        Через вай-фай дома кое как работает, но без уведомлений. Через мобильный интернет вообще ничего. Да и неделю назад из-за него на Госуслуги попасть не мог
        Монтесума
          Монтесума
          0
          Сегодня, 10:52
          Цитата: Schneeberg
          Через вай-фай дома кое как работает, но без уведомлений.

          Ну не знаю, сегодня недавно отключил уведомления от нового канала, на который вчера подписался - ранним утром телефон начал извещать о поступающих сообщениях.
  sdivt
    sdivt
    +10
    Сегодня, 10:27
    приближается дата полной блокировки «Телеграм» ... в «МАХ» не работают push-уведомления ... о ракетной и беспилотной опасности
    ... о работе мобильного интернета, который в Белгородской области отключается, пожалуй, чаще, чем в других регионах РФ

    Всё вместе звучит, как какой-то театр абсурда
    Если вдруг кто-то упустил, все запреты и отключения (в тем числе, и телеграм, и самого интернета), нам подавались, исключительно, как обеспечение безопасности и противодействие вражеским налётам
    И вдруг - они опять прилетают!
    И трудности, оказывается, не у противника, с обстрелами и налётами, а у нас самих, уже с оповещением об этих самих налётах. Которые, по идее, должны бы свестись к минимуму, если вообще не исчезнуть
    Интересно, в верхах хоть понимают, как всё это неуклюже выглядит?
    al3x
      al3x
      +3
      Сегодня, 11:04
      Только идиоты верят, что блокировать инет начали для безопасности.
  ROSS 42
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 10:28
    Гладков: В мессенджере МАХ не работают push-уведомления о воздушной опасности

    Так есть же сирена и флажки... belay Хорошо, что не заставляют воевать копьями и луками со стрелами...
  Монтесума
    Монтесума
    0
    Сегодня, 10:28
    И ещё, уже и председатель Госдумы Володин озаботился отсутствием возможности комментирования в Max, обратившись к разработчикам этого мессенджера.
  Наводлом
    Наводлом
    -2
    Сегодня, 10:31
    Интересно, как решён на Белгородчине вопрос убежищ для граждан.
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      Cartalon
        Cartalon
        +7
        Сегодня, 10:48
        Вы уважаемый это пишите, либо с Андроида, либо с Айфона, либо с Винды, всё это натовские продукты и всё, что вы говорите делаете рядом с устройством доступно для прослушивания.
        Ещё 10 лет назад яндекс выдавал контентую рекламу, на основании разговоров, не поиска.
        Дедок
          Дедок
          +1
          Сегодня, 11:00
          Вы уважаемый это пишите, либо с Андроида, либо с Айфона, либо с Винды, всё это натовские продукты и всё, что вы говорите делаете рядом с устройством доступно для прослушивания.

          +++++
          с ботами вести переписку смысла нет...
      2. Комментарий был удален.
  Z-7478
    Z-7478
    -9
    Сегодня, 10:41
    Автор, тебе двойка! То, что не работают пуш-уведомления - это не "Баг"! Это значит, что просто еще не допилили до конца мессенджер. Ему и года еще нету, ты в курсе?! Всё будет, и всякие красивости, и плюшки разные и т.п. Немного времени нужно еще, это работа программистов, которые там сутками напролет работают, я думаю.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Z-7478
      Автор, тебе двойка! То, что не работают пуш-уведомления - это не "Баг"! Это значит, что просто еще не допилили до конца мессенджер.

      двойка вам, давайте вас посадим на автомобиль у которого не работают тормоза, а на ваши возражения ответим, мол не бухти машина новая еще не до конца все отработали
      Vinnibuh
        Vinnibuh
        0
        Сегодня, 11:37
        Напомнило старый анекдот про itшников: давай напишем в документации что это не баг программы,а ее фича (т.е. преимущество).
        Василенко Владимир
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 11:49
          примерно так и есть, баг это нормально, просто нормальный софт запускаю на тестирование, а у нас почему то этот пункт проскакивают и баги не вылавливаются а остаются навсегда, плюс зачастую прогамеры работающие на государство напрочь не понимают для чего делается прога и как должна работать
  Дедок
    Дедок
    +2
    Сегодня, 10:44
    Проблемы с push-уведомлениями в «МАХ» связаны с тем, что отечественное приложение зависит от иностранных производителей на уровне инфраструктуры доставки этих сообщений.

    Оба этих сервиса американские и по этой причине не работают в РФ корректно.

    на телеге - работают корректно, в ватсаппе - корректно, в вайбере корректно...
    а максе(извините, махе) - не корректно?
    Гладкова, видимо - уволят - в ближайшем будущем...
    свой1970
      свой1970
      -1
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Дедок
      ватсаппе - корректно,

      Иностранный
      Цитата: Дедок
      вайбере корректно...

      Иностранный
      Цитата: Дедок
      максе(извините, махе) - не корректно?
      кривой но отечественный
      В этом их глобальная разница
      Дедок
        Дедок
        0
        Сегодня, 11:09
        В этом их глобальная разница

        вы, видимо, не прочитали текст статьи:
        Оба этих сервиса американские и по этой причине не работают в РФ корректно.

        вы, сейчас пишите - с Винды?
        телефон у вас Андроид или Айфон?
        так в чем тогда проблема, если вы постоянно используете западные информтехнологии?
        в чем вы увидели разницу??
        свой1970
          свой1970
          0
          Сегодня, 11:31
          Цитата: Дедок
          так в чем тогда проблема, если вы постоянно используете западные информтехнологии?
          в чем вы увидели разницу??

          У ваз2106 и 124-го Мерседеса по 4 колеса, по кузову, зеркалам и движку - у них есть разница?
          Только не говорите что вы ее не видите...
          МАХ это даже ещё не Шаха, это Москвич 412
          Дедок
            Дедок
            +1
            Сегодня, 11:35
            ваз2106 и 124-го Мерседеса

            обе импортные машины, но ВАЗ - сделан по лицензии в СССР...
            у них есть разница?
            Только не говорите что вы ее не видите...

            конечно нет- обе импортные...
          Василенко Владимир
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 11:38
            Цитата: свой1970
            МАХ это даже ещё не Шаха, это Москвич 412

            если бы, оный для своего времени был очень не плох
            свой1970
              свой1970
              0
              Сегодня, 11:52
              Цитата: Василенко Владимир
              Цитата: свой1970
              МАХ это даже ещё не Шаха, это Москвич 412

              если бы, оный для своего времени был очень не плох

              Единственным - ремонтопригодностью. Все....
              А забыл, выкинув заднее сиденье - можно возить живых коров.
  пылесос
    пылесос
    +1
    Сегодня, 10:45
    А через МЧС нельзя рассылать?,
    Canecat
      Canecat
      0
      Сегодня, 10:55
      Цитата: пылесос
      А через МЧС нельзя рассылать?,

      Был в областях, где рассылка ведется по СМС... от того же РГЧС.
      А если она работает, зачем было поднимать тему МАХа?
      Vinnibuh
        Vinnibuh
        0
        Сегодня, 11:39
        Честно говоря,смс приходят с очень большим опозданием,хотя и не маленький город.Самара.
        Canecat
          Canecat
          +1
          Сегодня, 11:45
          Думаете пуш-уведомления будут быстрее проходить? Механизм отправки тот же по сути.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:46
    что у нас за манера, запускать на доработанный продукт при этом отказываясь от уже работающего?!
    может сначала нужно все таки отработать технологию, а после что то запрещать?
  Слово
    Слово
    0
    Сегодня, 10:50
    Этот менеджер нужно шлифовать, сырое изделие.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Слово
      Этот менеджер нужно шлифовать, сырое изделие.

      меня бесят три момента, это обновление в винде, когда эта зараза каждый раз самостоятельно закачивает новый файл и делает установку с нуля посередь работы, то что я не вижу телефона абонента и то что каждый раз когда кто то переходит на этот продукт у меня выскакивает об этом радостное сообщение и переписка сдвигается вниз
  kig
    kig
    +2
    Сегодня, 10:51
    Похоже, скоро в Белгородской области будет новый губернатор.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:56
      правды ради, давно пора
      Василенко Владимир
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 10:59
        специально для минусовщика, в 22 году когда по белгороду уже во всю прилетало у меня от администрации поступил заказ на супер пупер грамоты, судите сами о системе руководства
  Матвей Леонидович
    Матвей Леонидович
    +2
    Сегодня, 10:55
    Да в этом Максе не только push-уведомления не работают, там иногда и просто видео не загружается, фотографии по три часа отправляются.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:57
      Цитата: Матвей Леонидович
      фотографии по три часа отправляются.

      три не три но тормозят конкретно, главное, что винда не подцепляет это для уведомлений если он не включен
  Романенко
    Романенко
    +2
    Сегодня, 11:03
    В мессенджере МАХ не работают push-уведомления о воздушной опасности

    Еще и этот косяк! Там и так все криво, да еще лезет куда не надо!
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 11:17
    Мы граждане России должны уже привыкнуть к таким понятиям как "не работает, не грузится, не крутится". А причина одна, в стране катастрофа с профессионализмом: "От кремля и до токарного станка".
  _DD_
    _DD_
    0
    Сегодня, 11:17
    Все по делу, но все же было бы неплохо устранить первопричину вообще наличия атак на область, а именно Киев и Киевский режим что практикует терроризм
  Дедок
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:48
    Гладков: В мессенджере МАХ не работают push-уведомления о воздушной опасности

    Губернатор Гладков во вчерашнем видео после объезда приграничных районов, озвучил самую значимую проблему местных жителей - отсутствие пуш-уведомлений о ракетных атаках в MAX. В Телеграме они есть, а MAX по независящим от него причинам сделать нет возможности.
    Уведомления удобны тем, что приходят мгновенно, не надо заходить в приложение каждую минуту. Гладков поедет в Москву, чтобы разобраться с этим программным вопросом лично