Гладков: В мессенджере МАХ не работают push-уведомления о воздушной опасности
В то время как приближается дата полной блокировки «Телеграм», обнаружен еще один серьезный баг в национальном мессенджере «МАХ», который должен заменить иностранную онлайн-площадку для общения. Выяснилось, что в «МАХ» не работают push-уведомления (автоматические сообщения), что затрудняет использование мессенджера для срочных предупреждений населения о ракетной и беспилотной опасности.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Этот приграничный российский регион ежесуточно подвергается вражеским атакам. Информирование жителей здесь крайне важно, это без преувеличения вопрос жизни и смерти. Только сегодня утром были вновь атакованы пять муниципалитетов, ранено шесть человек, из них четверо — работники МЧС. Повреждены дома, другие гражданские объекты и автомобили. К счастью, на этот раз ранения у пострадавших от вражеских атак легкие.
Проблемы с push-уведомлениями в «МАХ» связаны с тем, что отечественное приложение зависит от иностранных производителей на уровне инфраструктуры доставки этих сообщений. На устройствах с ОС «Андроид», а таковых большинство, push-уведомления идут через Google Firebase Cloud Messaging (FCM). На гаджетах с iOS через Apple Push Notification service (APNs) — сервис Apple. Оба этих сервиса американские и по этой причине не работают в РФ корректно.
Губернатор Белгородской области пообещал, что скоро поедет в Москву «решать этот вопрос». Жители в соцсетях постоянно жаловались на отсутствие push-уведомлений в «MAX», теперь Гладков подтвердил это официально.
Есть еще более серьезная проблема, связанная с безопасностью, на которой заострил внимание глава приграничного региона. Речь идет о работе мобильного интернета, который в Белгородской области отключается, пожалуй, чаще, чем в других регионах РФ.
Губернатор сообщил, что прекрасно осведомлен об этой проблеме. Сегодня во второй половине дня состоится совещание по этому поводу, на нем Гладков заслушает доклад заместителя губернатора по цифровому развитию Сергея Четверикова о выполнении поручений, которые были даны вчера на заседании правительства. По итогам совещания губернатор расскажет о результатах и тех действиях, которые будут предприняты для того, чтобы выстроить работу в новых условиях, исходя в первую очередь из решения вопросов по безопасности.
До того, как будет решена проблема с push-уведомлениями в «MAX», Гладков настоятельно рекомендует жителям области перейти на новый алгоритм получения информации о воздушных угрозах. Когда включается сирена оповещения об атаках БПЛА, звуковая сирена на улицах, следует незамедлительно войти в каналы оповещения, они все работают в национальном мессенджере «MAX», и следить за углом атаки БПЛА и ракет.
Конечно, есть еще СМС-уведомления, они всякий раз рассылаются в случае воздушной опасности. Но эти уведомления могут поступать с большой задержкой и зависят как раз от доступности сотовой связи. Поэтому гражданам следует не полагаться на какой-то один источник информирования, а максимально использовать все доступные каналы.
