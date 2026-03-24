ФСБ предотвратила отправку в зону СВО заминированных стелек для обуви

Российские силовики предотвратили отправку в зону СВО заминированных стелек для обуви военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Согласно предоставленной информации, сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина иностранного государства, который должен был отправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи заминированные стельки с подогревом. Поставку организовали украинские спецслужбы через Польшу и Белоруссию.Как уточнили силовики, иностранец получил в одной из транспортно-логистических компаний посылку, в которой находилось 504 самодельных взрывных устройства, замаскированных под стельки с подогревом. Как установили взрывотехники, в каждой стельке находилась взрывчатка массой 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Стельки должны были уйти в зону СВО для российских военных.