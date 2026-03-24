ФСБ предотвратила отправку в зону СВО заминированных стелек для обуви

Российские силовики предотвратили отправку в зону СВО заминированных стелек для обуви военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно предоставленной информации, сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина иностранного государства, который должен был отправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи заминированные стельки с подогревом. Поставку организовали украинские спецслужбы через Польшу и Белоруссию.



В Москве задержан гражданин иностранного государства 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки на территорию Российской Федерации средств поражения из Польши транзитом через Республику Беларусь.

Как уточнили силовики, иностранец получил в одной из транспортно-логистических компаний посылку, в которой находилось 504 самодельных взрывных устройства, замаскированных под стельки с подогревом. Как установили взрывотехники, в каждой стельке находилась взрывчатка массой 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Стельки должны были уйти в зону СВО для российских военных.

Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности военнослужащего при их использовании во время выполнения боевых задач.
  Алексей Лантух
    Алексей Лантух
    +14
    Сегодня, 10:20
    Ну, что ж! Этого иностранца и нужно обуть с этими стельками. А иностранец надо думать украинец.
    Silver99
      Silver99
      +20
      Сегодня, 10:32
      "Обуть" необходимо население Польши, тот же Жешув давно просится что б стереть с карты, не перестаю восхищаться Ираном....... они просто и наглядно показали есть на территории базы помощи врагам и поставок оружия примите ракеты и дроны и распишитесь. И не надо втирать про 5-ю статью НАТО, я в ответ приведу статью из ядерной военной стратегии России "любое государство, даже не ядерное в случае участия в нападении на территорию России подлежит......."
      carpenter
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:43
        Цитата: Silver99
        не перестаю восхищаться Ираном....... они просто и наглядно показали

        И российским руководителям нужно всего лишь предупредить Европу - "Время дипломатии и сюсюканья закончилось, будем действовать как Иран".
      Гардамир
        Гардамир
        0
        Сегодня, 11:45
        Кстати, давно жду статью на тему. что наши геленвагенщики организовали диверсию в глубоком украинском тылу.
    Mishka78
      Mishka78
      +17
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Алексей Лантух
      А иностранец надо думать украинец.

      Таджик он. Очередной. И крайне дружественный.
      Кстати, вчера годовщина Крокуса была. Где дружественные таджики убили более 150 граждан РФ.
      Посольство Таджикистана промолчало, как обычно.
      Да и до сих пор правительство государства Таджикистан делает вид что это к ним никакого отношения не имеет.
      Зато по поводу рейдов по нелегалам постоянно высказывается и озабоченности выражает, что РФ не соблюдает права нелегальных таджиков и депортирует их иногда.
      Вадим_Алексеевич
        Вадим_Алексеевич
        +4
        Сегодня, 10:45
        повесить надо козла чурбанского
        frruc
          frruc
          0
          Сегодня, 11:09
          Я думаю, что этого козлика спрячут за решеткой и надолго, желательно навсегда.
      Дедок
        Дедок
        +4
        Сегодня, 10:54
        Кстати, вчера годовщина Крокуса была. Где дружественные таджики убили более 150 граждан РФ.

        да, никто, почти - не вспомнил...
        но, "таджики убили более 150 граждан РФ" - немного не так: 150 человек - погибли, и большая часть от продуктов горения...
        а за пожар в Крокусе - никто не ответил...
        Курильщик
          Курильщик
          +3
          Сегодня, 11:03
          Днями Россия выделила 4 млрд. рублей Таджикистану для центра одаренных детей...а так же квоту на 1 тысячу бюджетных мест в вузах страны... почему то по первому каналу в новостях это не говорили...
          cast iron
            cast iron
            +2
            Сегодня, 11:28
            ЕдРо и Несменяемый уже не стесняются и за наши с вами деньги из бюджета готовит замещение русского населения таджиками и узбеками. Это уже никто не скрывает.
            carpenter
              carpenter
              0
              Сегодня, 11:52
              Цитата: cast iron
              уже не стесняются и за наши с вами деньги из бюджета готовит замещение русского населения таджиками и узбеками.

              Как в своё время Хрущёв реабилитировал бандеровцев, разрешил их назначать в органы власти и принимать в партию ( Кравчук из "хоробрых хлопцев" ).
          carpenter
            carpenter
            0
            Сегодня, 11:49
            Цитата: Курильщик
            а так же квоту на 1 тысячу бюджетных мест в вузах страны... почему то по первому каналу в новостях это не говорили...

            Эти дети вырастут, получат образования и вольются в среду управленческого аппарата и силовых структур Российской Федерации. Уже сейчас в местных самоуправлениях появились "незаменимые специалисты". Так же муссируется вопрос о привлечении их в органы правопорядка.
        Mishka78
          Mishka78
          0
          Сегодня, 11:07
          Цитата: Дедок
          немного не так: 150 человек - погибли

          Да, согласен. Вы правы.
          Цитата: Дедок
          а за пожар в Крокусе - никто не ответил...

          Просто это очень дружественные азербайджанцы Агаларовы. Эмин это бывший зять очень дружественного к РФ президента Азербайджана. Вдруг ему будет неприятно.
          Какой такой павлин-мавлин.. Не видишь, мы кушаем! (с)
          Дедок
            Дедок
            +2
            Сегодня, 11:22
            Просто это очень дружественные азербайджанцы Агаларовы.

            так в этом и проблема - одним Закон, а другим...
            а мы все - "под одну гребенку"...
        ЧистыеКлючи
          ЧистыеКлючи
          0
          Сегодня, 11:13
          Нет, так. Если в результате твоих действий зажжён пристроенный сарай, а от него дом с находящимися там людьми, но по экспертизе смерть людей в доме наступила от отравления продуктами горения, а не вследствие воздействия высокой температуры, то поджигатели отвечают за убийство (причинение смерти другому человеку). В том числе за убийство одинаково отвечают те, кто стоял на стрёме, кто готовил факелы, но не дело не поехал, кто покупал розжиг для поджога, кто рисовал планы подхода-отхода, но тоже остался дома. Кто науськивал, но сам ничего не делал - тоже за убийство (добавлением слова подстрекательство).
        topol717
          topol717
          0
          Сегодня, 11:15
          Цитата: Дедок
          а за пожар в Крокусе - никто не ответил...
          А кто устроил этот пожар? Эти самые таджики и поджигали всё там.
          Дедок
            Дедок
            0
            Сегодня, 11:24
            А кто устроил этот пожар?

            а требования по противопожарной безопасности к таким объектам?
            кстати, а само здание (Крокус Центра)по документам - какого было назначения - не напомните?
          cast iron
            cast iron
            +1
            Сегодня, 11:26
            А кто устроил этот пожар? Эти самые таджики и поджигали всё там.


            А кто нарушил в очередной раз все пожарные правила и закрыл все двери на цепи и замки, через которые можно было эвакуироваться?
        михаил3
          михаил3
          0
          Сегодня, 11:40
          Цитата: Дедок
          и большая часть от продуктов горения...

          Так если вам не повезет быть застреленым, вы тоже погибнете не от удара пули, а от "последствий травматического поражения")
        sdivt
          sdivt
          0
          Сегодня, 11:47
          Цитата: Дедок
          за пожар в Крокусе - никто не ответил...

          простите, но вы специально нагнетаете?
          просто перечислю:
          - четверо непосредственных исполнителей теракта получили пожизненные сроки заключения
          - еще 15 фигурантов, обвиняемых в пособничестве, финансировании и обеспечении террористов жильем и транспортом, получили различные сроки, от 15 лет до пожизненного заключения
          - параллельно с делом о теракте СК возбудил уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и дело ещё не закрыто, следствие продолжается

          всё это, по вашему, и есть "никто не ответил"?
          Дедок
            Дедок
            0
            Сегодня, 11:53
            простите, но вы специально нагнетаете?

            я напоминаю о событиях, которые многие хотят забыть...
            "Те, кто не помнит прошлого, обречены переживать его вновь"
            посмотрите как "движутся" иски в судах от пострадавших...
      cast iron
        cast iron
        +4
        Сегодня, 11:25
        Более того, дружественный таджик скорее всего очень плохо говорит по-русски и носит ваххабитскую бородку. Это всё очень сильно нравится 80% населения России, голосующего за ЕдРо и дикий капитализм. Про Крокус по всем СМИ центральным - команда молчать. Нельзя вспоминать как десять таджиков застелили и запрещало 150 русских. Скрепы пошатнуться же! Лучше не вспоминать о трагедии, а запретить все мемсенджеры, ИИ и интернет с телефоном до кучи. Чтобы русские совсем отупели и другого мнения не читали. Это вредно. Для Роттенбергов, Миллера, Вексельберга и прочих Потаниных.
    Михаил Нашарашев
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 11:32
      ага, обложить его со всех сторон этими стельками и подключить питание. Бум! чик волосики, чик головку, на морковку))
    vladcub
      vladcub
      0
      Сегодня, 11:53
      "украинец" камрады, а помните взрыв на керченском мосту? Там, была многоходовка:Украина, Грузии, Беларусь.
      А, почему, и тут не пременить "многоходовку" :изготовлено в Польше, дальше товар, через Беларусь, отправят в ЦАР, а оттуда в Россию
  ROSS 42
    ROSS 42
    +7
    Сегодня, 10:22
    Чисто сатанинские методы...Американцы тоже дарили индейским вождям одеяла...
    В XVIII веке американцы под видом «гуманитарной помощи» дарили индейцам одеяла, в которые предварительно заворачивали больных корью и оспой. После таких «презентов» многие племена вымерли полностью.
    Пленник
      Пленник
      +8
      Сегодня, 10:32
      Это чисто английский метод. Вся мерзость и подлость идет из Британии. Пока у нас не вернут смертную казнь так и будет продолжаться. sad
      ROSS 42
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 10:36
        Цитата: Пленник
        Пока у нас не вернут смертную казнь так и будет продолжаться.

      ЛМН
        ЛМН
        +6
        Сегодня, 10:38
        Цитата: Пленник
        Это чисто английский метод. Вся мерзость и подлость идет из Британии. Пока у нас не вернут смертную казнь так и будет продолжаться. sad

        Разве?
        Разве не Израиль пейджеры взрывал? what
        Пленник
          Пленник
          +1
          Сегодня, 11:13
          А Вы думаете, что Моссад без участия англичан и ЦРУ создавали?
          ЛМН
            ЛМН
            0
            Сегодня, 11:22
            Цитата: Пленник
            А Вы думаете, что Моссад без участия англичан и ЦРУ создавали?

            Не знаю.
            Такой информации у меня нет.
            А у Вас?
      Правдодел
        Правдодел
        +2
        Сегодня, 10:48
        чисто английский метод. Вся мерзость и подлость идет из Британии. Пока у нас не вернут смертную казнь так и будет продолжаться.

        До те пор, пока Россия не покажет зубы англичанке и не укажет ей ее место в сегодняшнем мире (англичанка - подстилка гейропы) возврат смертной казни не решит проблему. Подобные мерзости и подлости будут продолжаться и нарастать. Нет такой мерзости и подлости, на которые не способна англичанка!!!
        ВасАндр
          ВасАндр
          +2
          Сегодня, 10:57
          Цитата: Правдодел
          До те пор, пока Россия не покажет зубы

          Так стоматологи у нас хреновые. Они только и умеют, что выдирать зубы. У себя. А беззубый оскал выглядит не угрожающе, а смешно.
      Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 11:03
        Повеяло духом Моссад...подсунувшей партию пэйджеров комсоставу Хезболлы...почерк тот же.
    ANB
      ANB
      +2
      Сегодня, 11:08
      Поэтому МО должно собрать попу в горсть и организовать снабжение всем необходимым централизованно. Чтобы не нужны были поставки от волонтёров как класс.
      Это не первая и не последняя попытка отправки на ЛБС вредных посылок.
    Fachmann
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 11:16
      Просто-напросто, украинцы ВОЮЮТ, а не СВОшнуют. Используют все возможные и невозможные средства и методы.
      Многое можно было бы у них перенять.
      Пример, МОГ-и, над которыми первые пару лет смеялись, мол старинные пулемёты, "банки с огурцами" и т.д. Теперь у них модернизированные Шилки появились. По организации подразделений операторов беспилотников они впереди на пару лет были.
      Да много что можно перечислять...
    topol717
      topol717
      -1
      Сегодня, 11:17
      Ну вообще не гуманитарная, а в качестве знака заключения мира, так как индейцы воевали тогда с ними, и это было якобы в дар за заключения мира. Хотя это считают первым сознательным применением бактериального оружия. Но говорят что это все "небылица" не было такого и это все не больше чем вымысел.
      lisikat2
        lisikat2
        0
        Сегодня, 11:39
        "не больше чем вымысел" друзья, отравленые одеяла, это очень скользкая тема. 100% гарантии, что это правда, вам не дадут, но и 100% утверждения, что это фейк, вам никто и никогда не даст
  tralflot1832
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 10:22
    Исполнитель у нас опять " ценный " специалист. ФСБ ещё одно дело обнародовало с FPV дронами на оптоволокне - как будто не понятно против кого .Кто у нас ездит в бронированных " картежах"в Москве .
  Наводлом
    Наводлом
    +8
    Сегодня, 10:27
    Если бы централизованное государственное снабжение было достаточным, не осталось бы места для гуманитарных грузов, собранных с мира по нитке.
    свой1970
      свой1970
      0
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Наводлом
      Если бы централизованное государственное снабжение было достаточным, не осталось бы места для гуманитарных грузов, собранных с мира по нитке.

      "Полковник Константинов раздал неустановленным лицам 4 эшелона "подарков фронту"( не дословно) - данный пример просто для понимания ОБЪЁМОВ подарков. Хотя армия снабжалась всем.
  Scientist_
    Scientist_
    +8
    Сегодня, 10:29
    При внедрении "честного знака" в производство одежды 98% отечественных производителей не смогли подтвердить адрес производства. Кто и где делает одежду, неизвестно. Большой простор для диверсий.
    Mishka78
      Mishka78
      +3
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Scientist_
      Кто и где делает одежду, неизвестно.

      вокруг рынка «Садовод» обнаружили 200 фейковых обувных фабрик
      https://iz.ru/1898917/evgeniia-pertceva/ne-para-vokrug-rynka-sadovod-obnaruzhili-200-fejkovyh-obuvnyh-fabrik
      Маркировку „Честного знака“ продают на „Садоводе“
      https://habr.com/ru/news/911096/

      Уверен, с одеждой всё то-же самое.
      topol717
        topol717
        -1
        Сегодня, 11:21
        Цитата: Mishka78
        Маркировку „Честного знака“ продают на „Садоводе“

        В том то и дело, что в этой маркировке написано кто и где сделал, а точнее маркировал данный товар. Если вы при покупке обуви видите изготовитель - рынок "садовод" и при этом покупаете, то при чем тут честный знак?
  Schneeberg
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 10:30
    Цитата: Алексей Лантух
    Этого иностранца и нужно обуть с этими стельками
    А ещё лучше засунуть этому иностранцу их в дупу и подключить электропитание!
  faterdom
    faterdom
    +15
    Сегодня, 10:31
    Всех, кто приглашал и натурализовал этого ценного специалиста, а также тех кто продолжает лоббировать в Думе - обуть в эти стельки.
    И после поключения маленькой батарейки в их взглядах произойдут очень большие изменения.
    Да, и польское посольство выгнать, на дав забрать ничего, кроме ручной клади через досмотр. Наше вывезти заранее.
    Спецслужбам - уважуха, сработали на взлете, мастера!
  sdivt
    sdivt
    +2
    Сегодня, 10:34
    сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина иностранного государства, который должен был отправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи ...

    А это закономерно
    Закономерно, при ситуации, когда поставки (неважно, чего именно, хоть стелек, хоть бронежилетов) обеспечивает не государственная служба, а гражданские лица. Не стану утверждать, что нельзя перекупить сотрудника какого-то ведомства - нечистые на руку, при желании, всегда находились
    Но найти нужного гражданского - во сто крат проще!
    Кто проверяет многочисленных гражданских волонтёров, на предмет диверсионной работы? Да, пожалуй, никто
    Вот и последствия
    ЛМН
      ЛМН
      0
      Сегодня, 10:42
      Цитата: sdivt
      сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина иностранного государства, который должен был отправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи ...


      Кто проверяет многочисленных гражданских волонтёров, на предмет диверсионной работы? Да, пожалуй, никто
      Вот и последствия


      Судя по статье,кто-то проверяет.. request
  solar
    solar
    -2
    Сегодня, 10:37
    Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания

    Непонятно, в какой момент стельки взрываться должны были. Очевидно же, что любой сначала эти стельки подключит и проверит на работоспособность, прежде чем на ноги надевать такие ботинки. 1,5 грамма в таком случае ни о чем (да и вообще эффективность 1,5 грамма вызывает сомнения. Помнится, когда Израиль минировал пейджеры, речь шла о 20 граммах). Да и странно как-то стельки собрались поставлять- весной, когда уже потеплело, и они явно никому не нужны.
    Дедок
      Дедок
      0
      Сегодня, 10:50
      1,5 грамма в таком случае ни о чем (да и вообще эффективность 1,5 грамма вызывает сомнения

      взрыв-пакет в руках взрывался у вас?
      последствия видели после него?
      solar
        solar
        0
        Сегодня, 11:24
        У меня нет, но последствия взрыв- пакета я видел. Но там далеко не 1,5 грамма было.
        Дедок
          Дедок
          0
          Сегодня, 11:26
          У меня нет, но последствия взрыв- пакета я видел.

          да, тоже видел и не раз, последствия были в зависимости от физиологии конкретного человека...
    al3x
      al3x
      0
      Сегодня, 10:56
      Мясо точно хватит разорвать и на месяцы вывести из строя, а может и вообще инвалидом сделать. И там наверное ещё какой-то замыкатель предусмотрен, срабатывающий на давление.
    cast iron
      cast iron
      0
      Сегодня, 11:31
      1.5 грамма в закрытой пятке разнесет вам стопу в мясо. И дай Бог вы останетесь с ногой потом. Но солдат уже из вам будет никакущий - с инвалидностью.
  пылесос
    пылесос
    +2
    Сегодня, 10:40
    Как так, столько таможенных постов эти стельки прошли. и ни одна таможня не увидела или не учуяла взрывчатые вещества? А теперь представьте, если было наоборот, то такаой вонючий вой пошел от Польши и от всего запада, и журналисты такой крик бы подняли О го го какой.
    topol717
      topol717
      -1
      Сегодня, 11:28
      Цитата: пылесос
      Как так, столько таможенных постов эти стельки прошли. и ни одна таможня не увидела или не учуяла взрывчатые вещества?
      Скорее всего собачка почуяла еще на границе Польша-Белорусь, но груз вели. Видимо дальше следы терялись поэтому и повязали. Но это мое мнение.
  Alex013
    Alex013
    +1
    Сегодня, 10:42
    "Поставку организовали украинские спецслужбы через Польшу и Белоруссию." - т.е. при проезде и досмотре на пограничном переходе, груз на взрывчатые вещества не проверяют? Все что угодно провести можно
  Дедок
    Дедок
    +3
    Сегодня, 10:48
    Как уточнили силовики, иностранец получил в одной из транспортно-логистических компаний посылку, в которой находилось 504 самодельных взрывных устройства, замаскированных под стельки с подогревом. Как установили взрывотехники, в каждой стельке находилась взрывчатка массой 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте.

    а как это - могло пройти через таможню???
    где идет досмотр всего входящего в страну?
  anjey
    anjey
    -1
    Сегодня, 10:57
    Нам шо ? Сало начать минировать и отправлять через третьи страны на Краину???? amСало по белорусски? laughing
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 11:01
    Да. Украины, не должно быть на карте мира. Если какая то часть и останется, в качестве, буфера то условия ее существования должны быть, кабальными.
    cast iron
      cast iron
      0
      Сегодня, 11:33
      Оставить 4 западЭнские области, изолированные от моря. Полностью разоружить и под контроль. Пусть живут в своем сельском западЭнском раю.
  anjey
    anjey
    0
    Сегодня, 11:03
    Милитариидиотизм крепчает....
  Игнатий555
    Игнатий555
    +1
    Сегодня, 11:18
    Поляки, судя по всему, были в теме.
    Дедок
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:27
      Поляки, судя по всему, были в теме.

      иначе бы не выпустили...
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 11:27
    У меня вопрос, почему в обслуживающий персонал (уборщики, повара, водители) аппарата президента РФ, правительства РФ, Госдумы не берут высококвалифицированных специалистов из средней Азии и Закавказья, не ужели чего боятся?
  lisikat2
    lisikat2
    -1
    Сегодня, 11:29
    Здравствуйте, друзья. Однако, чтобы не ворчали на ФСБ, там работать умеют.
    Ведь, никто в СМИ не давал объявление :"такой-то, готовит отправку заминированых стелек", а его нашли. Значит, умеют работать?