Создание низкоорбитальной спутниковой группировки связи «Рассвет» началось

Создание низкоорбитальной спутниковой группировки связи «Рассвет» началось

Российская компания «Бюро 1440» начала создание низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», первые 16 космических аппаратов выведены в космос. Об этом сообщает пресс-служба «Бюро 1440».

Запуск ракеты-носителя со спутниками состоялся в понедельник, 23 марта, в 20 часов 24 минуты. Вероятней всего, с космодрома Минобороны Плесецк в Архангельской области. Официально об этом не сообщалось, но в северных районах россияне наблюдали так называемую «космическую медузу» — след от топлива стартовавшей ракеты.



Как сообщили в «Бюро 1440», после выхода ракеты на опорную орбиту 16 спутников штатно отделились и начали движение для выхода на целевую орбиту. Все космические аппараты находятся в исправном состоянии и уже взяты под управление ЦУП «Бюро 1440».

Запуск первых аппаратов целевой группировки — переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда БЮРО 1440 прошла этот путь за 1000 дней — именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников.

Для создания полноценной спутниковой группировки потребуются еще сотни спутников и десятки космических запусков. В итоге должна быть создана низкоорбитальная группировка, обеспечивающая широкополосный доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит в секунду в любой точке Земли. Этакий российский аналог американского «Старлинка».

  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    -6
    Сегодня, 10:55
    Впервые слышу про эту контору.
    Интересно кто из российских миллиардеров вложился?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 11:00
      Новость шикарная, но еще работать и работать Для обеспечения круглосуточного глобального покрытия необходимо вывести на орбиту более 250 космических аппаратов..... можно сделать не хитрые расчеты, когда это сделаем. Кстати, Ответственность за незаконную спутниковую станцию в России предусмотрена ст. 13.4 КоАП. Штраф для физических лиц — от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб. с конфискацией оборудования. SpaceX не получила разрешения от российских властей и официально не поставляет оборудование в страну, а значит, использование терминалов Starlink подпадает под запрет.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 11:12
        Старлинк на территории России просто не работает. Но оборудование продается на том же озоне.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      -2
      Сегодня, 11:25
      Интересно кто из российских миллиардеров вложился

      Первое название этой конторы - Мегафон 1440... Дальше продолжать?
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        0
        Сегодня, 11:29
        Цитата: paul3390

        Первое название этой конторы - Мегафон 1440... Дальше продолжать?

        Вот это ещё интересно:
        В июне 2024 года в проект поправок к федеральному бюджету на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов было заложено 9,35 млрд рублей для создания и выведения на орбиту 66 космических аппаратов «Бюро 1440»
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 11:41
          Бюро 1440 - это структура «ИКС Холдинг» владелец выходец из Мегафона Черепенников. Тоже личность весьма примечательная. За ним много разных интересных проектов в сфере ИТ числится. А вот кто на самом деле уже за ним стоит - кто ж его знает...
  2. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    Сегодня, 10:56
    будем надеяться, что это не разовая акция...

    будем надеяться, что это не разовая акция...
    1. vargo Звание
      vargo
      0
      Сегодня, 11:34
      У них давно уже не разовые акции. Хватит надеяться, просто ждём продукта для физиков. Пока только юриков подключать будут. У них контракты большие.
  3. Lynnot Звание
    Lynnot
    -3
    Сегодня, 10:57
    Может, хоть это заработает как надо.
  4. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    -6
    Сегодня, 10:57
    Пока жареный петух в жопу не клюнет,во блин рукамиводители живут одним днем.
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      +7
      Сегодня, 11:05
      Цитата: Александр Расмухамбетов
      Пока жареный петух в жопу не клюнет,во блин рукамиводители живут одним днем.

      Опять плохо?
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +7
        Сегодня, 11:11
        Опять плохо?

        Не опять. Всегда!
        Существует такая категория граждан, которым всё не в жилу.))
      2. Александр Расмухамбетов Звание
        Александр Расмухамбетов
        -5
        Сегодня, 11:23
        Я не сказал что плохо,плохо то что хорошая мысля приходит опосля.
    2. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -5
      Сегодня, 11:29
      Это вполне логично. Если жареный петух не клюет, то зачем что делать, может быть, он и не клюнет никогда. А наперед у нас думать не умеют. Только по факту действуют.
      1. Wratch Звание
        Wratch
        0
        Сегодня, 11:48
        Стоит завести должность жаренного петуха. Много лиц согласилось бы. И почему именно петух? Кто угодно,лишь бы в толстые ленивые задницы клевал,пинал,кусал..и тд.хрен бы тогда эти задницы сидеть спокойно смогли.
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      -2
      Сегодня, 11:31
      Есть такая городская легенда. Когда товарищу Сталину показали танк КВ-1, тот ему очень понравился и велел до конца года сделать 600 штук. Ему объяснили что это невозможно, нет станков, кадров, материалов и тд и тд. Тогда был арестован товарищ Ванников и иже с ним, после чего доложили что сумели сделать 640 КВ-1..

      На что товарищ Сталин и сказал одну из своих бессмертных фраз с неподражаемым акцентом - "Можете ведь, когда хотите...." wink
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -2
        Сегодня, 11:40
        Цитата: paul3390
        Есть такая городская легенда

        А есть не легенда - что бросили прорву танков по техническим неисправностям. Видимо из тех которые по Вашей легенде наляпали......
        И да, трансляция таких легенд говорит о том что никакой советской совести не было - раз приходилось расстрелами запугивать работяг и конструкторов.
        Если бы это я рассказал -"антисоветчик жа!, для него норм" (с), а от вас выглядит - как минимум глупо....
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 11:44
          Угу. То есть по вашему - надо было отлизывать годами до совершенства и к войне не получить вообще ничего? Так чтобы и бросать даже было нечего окромя тачанок с трёхлинейками? Странно у вас, либерастов, всё таки мозги устроены...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:59
    Для злобствующих ,мне не важно какие там комплектующие, даже пусть это будет доработанная копия "Оne Web" - Ланцеты будут весеть над Киевом собирать богатый улов .Начнём с Пэтриотов или с форточек на Банковской без сопутствующих жертв . good drinks
  6. rytik32 Звание
    rytik32
    +1
    Сегодня, 10:59
    Наши спутники в небе над Аляской
    1. Mirakuru Звание
      Mirakuru
      +1
      Сегодня, 11:05
      Это старлинк, наши судя по всему еще на рабочую орбиту не вышли
  7. Слово Звание
    Слово
    +3
    Сегодня, 11:01
    Вот эту новость ждал 2 года, потихоньку движемся вперёд, а для гражданских и военных нужд это великое дело. Современная разведка подтянется.
  8. sdivt Звание
    sdivt
    +10
    Сегодня, 11:01
    Если кто-то не в теме:
    Российская компания "Бюро 1440" , в числе некоторых, занимается и созданием отечественного аналога Starlink, и задачи перед собой ставят амбициозные: обеспечения высокоскоростным интернетом (до 1 Гбит/с) всей территории России, включая Арктику и удаленные регионы.
    В планах:
    2026 год: довести численность группировки до 156 спутников
    2027 год: запуск коммерческого сервиса при достижении ~250–290 аппаратов на орбите
    2030–2035 годы: довести до 900+ спутников для глобального покрытия

    В общем, работа чрезвычайно нужная, сложно переоценить
    Успехов ребятам!
  9. Антоний Звание
    Антоний
    -10
    Сегодня, 11:05
    Ну надо же. Только 12 лет прошло с начала всей этой украинской истории, а уже начали спутниковую группировку создавать. Прямо таки космические темпы...
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:06
    Официально об этом не сообщалось,

    Вот это правильно...о таких вещах не надо трындеть со всех утюгов до боевого применения.
  11. ЛМН Звание
    ЛМН
    +3
    Сегодня, 11:26
    Цитата: Александр Расмухамбетов
    Я не сказал что плохо,плохо то что хорошая мысля приходит опосля.

    Вы дважды уже сказали слово "плохо"!)
    А новость то,хорошая! smile
  12. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -5
    Сегодня, 11:30
    еще пара лет на развертывание спутниковой группировки и налаживание оборудования. Связи нет, но вы держитесь))
    1. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      0
      Сегодня, 11:43
      Если не замахиваться на глобальное покрытие, то наверно можно и быстрее сделать.
      Если не замахиваться на глобальное покрытие, то наверно можно и быстрее сделать.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Михаил Нашарашев
      еще пара лет на развертывание спутниковой группировки и налаживание оборудования. Связи нет, но вы держитесь))

      Когда СССР был в Афгане - духи пользовались спутниковыми телефонами, а наши орали в радиостанции и ни черта не слышали. При наличии своих спутников и своего ВПК - вершиной связи был ТА-57....
  13. born007 Звание
    born007
    +1
    Сегодня, 11:41
    Мммм.
    Широкополосный заблокированный интернет подвезли