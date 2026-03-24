«Отключим газ»: Трамп шантажирует ЕС прекращением поставок американского СПГ
Президент США Дональд Трамп шантажирует страны ЕС прекращением поставок американского СПГ. Это произойдет, если европейцы не станут подписывать выгодное для Вашингтона торговое соглашение или решать вносить в него свои поправки.
Об этом сообщил журналистам британской газеты The Financial Times посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Эндрю Пуздер.
Он заявил, что Брюссель должен ратифицировать предложенный американцами договор в неизменном виде. В противном случае он лишится выгодных условий поставок сжиженного природного газа из США.
Документ был ранее подписан в гольф-клубе главы Белого дома в Шотландии его хозяином и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, но пока не ратифицирован. Отложили ратификацию соглашения была отложена из-за некоторых возникших проблем, включая угрозу Трампа захватить Гренландию.
Пуздер заявил, что реализация энергетической части соглашения окажется под вопросом, если Брюссель начнет требовать изменения каких-либо пунктов документа в других разделах.
По его словам, Вашингтон не отказывается от сотрудничества с европейцами, просто его условия могут стать для них менее выгодными.
Заявления Пуздера сильно напоминают слова героини фильма «Бриллиантовая рука» в исполнении Нонны Мордюковой. Когда у управдома, которого она играла, спросили, что делать, если жильцы откажутся покупать лотерейные билеты, чиновница ответила:
