«Отключим газ»: Трамп шантажирует ЕС прекращением поставок американского СПГ

Президент США Дональд Трамп шантажирует страны ЕС прекращением поставок американского СПГ. Это произойдет, если европейцы не станут подписывать выгодное для Вашингтона торговое соглашение или решать вносить в него свои поправки.



Об этом сообщил журналистам британской газеты The Financial Times посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Эндрю Пуздер.

Он заявил, что Брюссель должен ратифицировать предложенный американцами договор в неизменном виде. В противном случае он лишится выгодных условий поставок сжиженного природного газа из США.

Документ был ранее подписан в гольф-клубе главы Белого дома в Шотландии его хозяином и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, но пока не ратифицирован. Отложили ратификацию соглашения была отложена из-за некоторых возникших проблем, включая угрозу Трампа захватить Гренландию.

Пуздер заявил, что реализация энергетической части соглашения окажется под вопросом, если Брюссель начнет требовать изменения каких-либо пунктов документа в других разделах.

Дипломат сказал:

Я не знаю, что произойдет в отношении энергетики, если они не продвинутся с соглашением.

По его словам, Вашингтон не отказывается от сотрудничества с европейцами, просто его условия могут стать для них менее выгодными.

Заявления Пуздера сильно напоминают слова героини фильма «Бриллиантовая рука» в исполнении Нонны Мордюковой. Когда у управдома, которого она играла, спросили, что делать, если жильцы откажутся покупать лотерейные билеты, чиновница ответила:

А не будут брать – отключим газ!


  Василенко Владимир
Сегодня, 11:16
    Василенко Владимир
    +9
    Сегодня, 11:16
    все таки нам есть чему поучиться у матрасов, а мы в такой ситуации сопли жевали и глаголили о недопустимости нарушения контрактов
    paul3390
Сегодня, 11:22
      paul3390
      +2
      Сегодня, 11:22
      Я вообще не очень понимаю о чём тут речь - газовый бизнес в США сугубо частный, и Донни ему - ни фига не указ. Какие там ещё льготные условия при таких раскладах? Предложат в Китае вкусную цену - выплатят еврогейцам неустойку и повезут газ туда, как не раз уже и бывало..
    Silver99
Сегодня, 11:25
      Silver99
      +1
      Сегодня, 11:25
      Буквально вчера Трамп изрек "гениальную" фразу, мол Европе нужны углеводороды Ближнего Востока, так пусть они и разблокируют Ормузский пролив сами, а США им не пользуются wink
    ZovSailor
Сегодня, 11:34
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:34
      hi Очередной пример дерьмократии от пингвинов.
      Но к гейропе нет никакого сочувствия - это их выбор.
      am
    Аскольд65
Сегодня, 11:50
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 11:50
      Европейцам это тоже бы не помешало. Были бы у них мозги и " яйца", то вполне могли ответить в том же духе: тогда мы снимем санкции с уцелевшей ветки СП-2 и других углеводородов из России.....
  ГУМАНОИД
Сегодня, 11:17
    ГУМАНОИД
    0
    Сегодня, 11:17
    С Русского газового крючка соскочили,на Америкосовский нанизались, гЕйропа в своём мазохистском амплуа lol
    Василенко Владимир
Сегодня, 11:18
      Василенко Владимир
      +7
      Сегодня, 11:18
      да какой крючок?!!!
      мы ни разу не воспользовались этим, даже когда была необходимость
    lubesky
Сегодня, 11:22
      lubesky
      +1
      Сегодня, 11:22
      Мы этим не пользовались, а вот укропы газ из транзита воровали регулярно!
      Кроме того вы же понимаете, русский газ токсичный, а газ янки пахнет исключительно розами! Так что эта зависимость - от кого НАДО зависимость! wassat
  sdivt
Сегодня, 11:19
    sdivt
    +1
    Сегодня, 11:19
    Если учесть, что доля американского СПГ составляет не менее 60% от всего объема импортируемого в ЕС сжиженного газа (по данным за январь 2026 года), то Европа на о-о-очень хорошем крючке у США)
    Ну штош)
    В добрый путь!))
  paul3390
Сегодня, 11:19
    paul3390
    +2
    Сегодня, 11:19
    Зато - избавились от типа критичной зависимости от клятых москалей, примеривающихся использовать газ как оружие... laughing
    Молекулы свободы, чё, кушайте - не обляпайтесь.. fellow
  NICK111
Сегодня, 11:19
    NICK111
    0
    Сегодня, 11:19
    Поздравления ЕС!
    Не упустите шанс!
    Нечего артачиться.
    Лучшего предложения уже не будет!
    Дон гарантирует "хорошую" цену, да и бешеная немка не даст соврать.
    Как раз сейчас начинается сезон закачки под следующий период.
    Сами прокакали трубу, теперь привыкайте к новым реалиям.
  Алексей Зоммер
Сегодня, 11:20
    Алексей Зоммер
    +2
    Сегодня, 11:20
    Какой молодец Дони!!! Какой он молодец!!!
    Просто красавчик!!!
    Если бы он был нашим агентом, то он не смог бы работать лучше чем сейчас.
    Хочешь, что бы США вляпались в Иране? Пожалуйста!
    Хочешь, что бы ЕС без газа остался? Держи!
    Награду ему.
  Cartalon
Сегодня, 11:21
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 11:21
    Ну вот, а тут Трампа ругают, человек как может пытается развалить агрессивный блок НАТО.
    А до ноября ещё куча времени.
  Я_Ков
Сегодня, 11:22
    Я_Ков
    +3
    Сегодня, 11:22
    В своё время из каждого утюга звучало, что Газпром - это инструмент давления на всю Европу. Поэтому надо отказаться от российского газа и брать демократический американский, там типа давления не будет.
    Ну-ну laughing
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 11:23
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:23
    ❝ Трамп шантажирует ЕС прекращением поставок американского СПГ ❞ —

    — Радуйтесь, европешки, соскочили с российской газовой иглы на клизму американского СПГ ...
  Gomunkul
Сегодня, 11:26
    Gomunkul
    +4
    Сегодня, 11:26
    Красавчик, сначала с рынка ЕС убрали российский газ, теперь с рынка ЕС ушёл катарский, вот как надо "кроликов разводить". bully
    Доли стран — поставщиков газа в Европу в 2025 году (по данным Европейского союза (ЕС)):
    consilium.europa.eu
    vedomosti.ru
    Норвегия — 31,1% (97,2 млрд куб. м);
    США — 25,4% (79,4 млрд куб. м);
    Северная Африка — 12,8% (39,9 млрд куб. м);
    Россия — 13,1% (40,9 млрд куб. м);
    Великобритания — 4,3% (13,4 млрд куб. м);
    Азербайджан — 4% (12,4 млрд куб. м);
    Катар — 3,8% (12 млрд куб. м);
    Другие — 5,7% (17,7 млрд куб. м).
  михаил3
Сегодня, 11:28
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:28
    Ой! А разве не это называется "энергетический шантаж"?! Ну, тот ужас, который должен был вот-вот быть использованным Россией?! Правда, Россия никогда так не делала. И потому от поставок дешевого русского газа с ужасом отказались) А теперь вот... как, однако, неаккуратно получилось...))
  Васян1971
Сегодня, 11:35
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:35
    Ой, держите меня семеро, а то с дивана упаду! Поменяли "ненадёжного поставщика" Россию на "надёжного и гарантированного" США!wassat
    Главное, что кружевные трусы в наличии. Пока...
  Mouse
Сегодня, 11:36
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:36
    Так боялись, что Россия их шантажировать начнет... И вот на тебе... Трам не преминул этим воспользоваться... wink
    Кушайте свою энергонезависимость....
  Tagan
Сегодня, 11:37
    Tagan
    +1
    Сегодня, 11:37
    Сошлись барыги и пройдохи.))
  Фразах
Сегодня, 11:41
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:41
    Дон Дональд совсем заигрался в крестного папу. Все атрибуты присутствуют - кресло, челядь за спиной и цитаты про уважение к любимому себе.
  tralflot1832
Сегодня, 11:42
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:42
    Трамп очень надёжный поставщик ,Урсула сейчас в Австралии какая хорошая для неё новость .Приехала в Австралию - мы за одну ночь приняли решение отключемся от российского газа и можем и хотим перейти на австралийский СПГ .Австралийцы мы согласны ,кто за газ платит больше того и газ ,но и уголь.Бизнес никакой политики.Как и у Трампа.
    tralflot1832
Сегодня, 11:55
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:55
      Кто платит больше ,того и тапки .Рынок большой .Можно к Товарищу Миллею обратиться с его нефтегазовой " дохлой коровой "( месторождение у них так называется нефти и газа )
  tralflot1832
Сегодня, 11:44
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:44
    Это не шантаж ,это деловое предложение от которого можно и отказаться .Они же партнёры . hi drinks
  tralflot1832
Сегодня, 11:50
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:50
    Судя по вашим приведённым цифрам ,Трамп очень дальновидный товарищ .Какая " европейская женщина " дала обещание что она купит американского газа и не только газа на 700 млрд $ .Деньги на бочку сейчас ,а газ "потом может быть ,когда нибудь ,если очень захотим" .
  Жнец
Сегодня, 11:54
    Жнец
    0
    Сегодня, 11:54
    «Президент Байден и канцлер Меркель обязались принять меры, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия. Однако оба (лидера. — RT) закрывают глаза на целенаправленные попытки путинского режима вынудить Европу ускорить процесс сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2», манипулируя европейским газовым рынком и используя в своих целях острый энергетический кризис на континенте», — заявил конгрессмен-республиканец из комитета палаты представителей США по международным отношениям Майкл Маккол.
    осень 21го года.