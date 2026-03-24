«Отключим газ»: Трамп шантажирует ЕС прекращением поставок американского СПГ

Я не знаю, что произойдет в отношении энергетики, если они не продвинутся с соглашением.

А не будут брать – отключим газ!

Президент США Дональд Трамп шантажирует страны ЕС прекращением поставок американского СПГ. Это произойдет, если европейцы не станут подписывать выгодное для Вашингтона торговое соглашение или решать вносить в него свои поправки.Об этом сообщил журналистам британской газеты The Financial Times посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Эндрю Пуздер.Он заявил, что Брюссель должен ратифицировать предложенный американцами договор в неизменном виде. В противном случае он лишится выгодных условий поставок сжиженного природного газа из США.Документ был ранее подписан в гольф-клубе главы Белого дома в Шотландии его хозяином и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, но пока не ратифицирован. Отложили ратификацию соглашения была отложена из-за некоторых возникших проблем, включая угрозу Трампа захватить Гренландию.Пуздер заявил, что реализация энергетической части соглашения окажется под вопросом, если Брюссель начнет требовать изменения каких-либо пунктов документа в других разделах.Дипломат сказал:По его словам, Вашингтон не отказывается от сотрудничества с европейцами, просто его условия могут стать для них менее выгодными.Заявления Пуздера сильно напоминают слова героини фильма «Бриллиантовая рука» в исполнении Нонны Мордюковой. Когда у управдома, которого она играла, спросили, что делать, если жильцы откажутся покупать лотерейные билеты, чиновница ответила: