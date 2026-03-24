Специалисты исключили бытовой газ как причину взрыва жилого дома в Севастополе

Работающие на месте обрушения жилого дома в Севастополе специалисты полностью исключили взрыв бытового газа. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Взрыв в многоэтажном доме № 14 по улице Павла Корчагина прогремел в понедельник, 23 марта, около 23:40. Мощность взрыва была такой, что произошло частичное обрушение стены одной из квартир на 1-м этаже и внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. Также задело соседний дом № 20 по той же улице, там выгорело несколько квартир, сам дом тоже серьезно поврежден. Жителей эвакуировали.Есть погибшие. Это хозяйка квартиры, где произошел взрыв, и ее сын. Еще 13 человек, в том числе трое детей, пострадали и доставлены в медицинские учреждения Севастополя.Обследовавшие место взрыва специалисты исключили взрыв бытового газа, причину установят после необходимых экспертиз. На месте работают взрывотехники, эксперты и т. д. Назначены необходимые экспертизы.Возбуждено уголовное дело, на месте продолжается разбор завалов. К ликвидации последствий привлечено 198 человек и 55 единиц техники.

Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»