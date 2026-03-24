Специалисты исключили бытовой газ как причину взрыва жилого дома в Севастополе

Специалисты исключили бытовой газ как причину взрыва жилого дома в Севастополе

Работающие на месте обрушения жилого дома в Севастополе специалисты полностью исключили взрыв бытового газа. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Взрыв в многоэтажном доме № 14 по улице Павла Корчагина прогремел в понедельник, 23 марта, около 23:40. Мощность взрыва была такой, что произошло частичное обрушение стены одной из квартир на 1-м этаже и внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. Также задело соседний дом № 20 по той же улице, там выгорело несколько квартир, сам дом тоже серьезно поврежден. Жителей эвакуировали.



Есть погибшие. Это хозяйка квартиры, где произошел взрыв, и ее сын. Еще 13 человек, в том числе трое детей, пострадали и доставлены в медицинские учреждения Севастополя.



Обследовавшие место взрыва специалисты исключили взрыв бытового газа, причину установят после необходимых экспертиз. На месте работают взрывотехники, эксперты и т. д. Назначены необходимые экспертизы.

Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз.

Возбуждено уголовное дело, на месте продолжается разбор завалов. К ликвидации последствий привлечено 198 человек и 55 единиц техники.
  Перфильева Вера
    Перфильева Вера
    Сегодня, 11:17
    Мои соболезнования пострадавшим, бандеровские спецслужбы не дремлют, давно пора всю хазарско - иудейскую верхушку окраины к праотцам отправить!
  24rus
    24rus
    Сегодня, 11:20
    Возможно на балкон первого этажа могли подкинуть ВУ
    на второй фотке соседний дом видимо перпендикулярно первому расположен
    соболезнования..
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 11:20
    Что может взорваться в жилом доме где нет газа...да еще с такими последствиями? what
    СВУ...первое что приходит на ум.
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      Сегодня, 11:36
      Если это СВУ , то вывода может быть два -цель проживала в этом МКД или кто то готовил СВУ для другой цели,но что то пошло не так . Опять же если это СВУ.
  frruc
    frruc
    Сегодня, 11:21
    задело соседний дом № 20 по той же улице, там выгорело несколько квартир

    На фото видимо, соседний дом.
    Есть погибшие. Это хозяйка квартиры, где произошел взрыв, и ее сын.

    Концы в воду. Интерес вызывает этот сын.
  1944-1989
    1944-1989
    Сегодня, 11:39
    Возможно, некоторые люди не справляются с давлением капиталистической системы, и их нельзя за это винить.

    Хотя сторонники Бандера любят убивать случайных людей, в данном случае я сомневаюсь, что это были они.