WSJ: Саудовская Аравия рассматривает возможность вступления в войну с Ираном

Нынешний военный конфликт на Ближнем Востоке кардинально отличается от прошлогодней войны Израиля и США с Ираном. Как неоднократно предупреждал Тегеран, в ответ на новую агрессию ВС Исламской Республики атакуют все объекты в Персидском заливе, которые считают законными целями.

Статистика первых 22 дней войны по данным «Файнэншл Таймс» (FT) показывает, что даже чаще, чем Израиль, иранские дроны атаковали Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте этого своеобразного антирейтинга Кувейт, затем — Саудовская Аравия. Меньше всего досталось Оману, по нему вообще не было выпущено ни одной ракеты. Защищаться от ударов силами ПВО не удается, монархии залива несут колоссальные экономические потери. Прекратить войну Тегеран готов исключительно на своих условиях, что ставит дипломатическое решение в тупик.





Не удивительно, что Саудовская Аравия рассматривает возможность не только предоставления своей территории и воздушного пространства военным США для ударов по Исламской Республике, но и непосредственного участия в войне с Ираном. Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщает со ссылкой на свои источники, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Один из собеседников WSJ отметил, что вступление королевства в войну — лишь вопрос времени.

В первые дни войны Саудовская Аравия отказалась предоставлять свою территорию и воздушное пространство для атак на Иран. Однако все изменилось, когда ВС Исламской Республики начали обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд.

После этого саудиты пересмотрели свой нейтралитет и разрешили США использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд предупредил Тегеран, что терпение королевства «небезгранично».

В свою очередь ОАЭ усиливают давление на Иран экономическими мерами, пишет WSJ. В Дубае закрыты связанные с Тегераном учреждения, а власти рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, что может ограничить доступ Ирана к валюте и международной торговле. При этом в Эмиратах обсуждают вопрос о направлении своих войск для противостояния Ирану и отговаривают США от перемирия до момента серьезного разрушения военного потенциала Ирана.

Пока что от прямого вовлечения в войну с Ираном монархии залива удерживают опасения, что когда конфликт завершится, а США выведут свои войска из региона, Иран припомнит в полной мере их участие в войне, заключает автор материала в WSJ.

  1. ЛМН Звание
    ЛМН
    +2
    Сегодня, 12:00
    Это будет интересно..
    Я сейчас не с моральной точки зрения,с исторической...
    Возможно мы и правда приближаемся к третьей мировой войне?
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:24
      Ага, целый миллион жителей ОАЭ могут значительно повлиять на Иран. Кто там сбил больше всего американских самолетов, не эти ли грозные вояки?
      1. K._2 Звание
        K._2
        +1
        Сегодня, 12:28
        Арабы на геликах от ведущих тюнинговых ателье Европы пойдут в атаку, сверкая брендовыми часами, трехдневной небритостью, очками от Версаче и под биты Снуп дога)
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 12:37
          Ага, по стилю, но не по цене, напоминает быкоту 90-ых))) спортивные костюмы "Абебас", штиблеты "салома", норковые шапки, турецкие кожаные куртки)))
      2. Cartalon Звание
        Cartalon
        0
        Сегодня, 12:33
        Кувейтский летчик, его арестовали вчера.
      3. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 12:45
        Цитата: topol717
        Ага, целый миллион жителей ОАЭ могут значительно повлиять на Иран. Кто там сбил больше всего американских самолетов, не эти ли грозные вояки?

        Да дело даже не в ребятах в "адидасах"..
        Если США подожгёт сейчас БВ,а затем ещё попробует атаковать Кубу(читай Южную Америку),плюс наша СВО,практически весь мир будет охвачен войной (так или иначе)
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 12:48
          Там еще в Африке во многих местах, готовы начать боевые действия.
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            0
            Сегодня, 12:57
            Цитата: topol717
            Там еще в Африке во многих местах, готовы начать боевые действия.

            Вот,вот!
            Абсолютно верно!Африку я забыл.

            И там,хотя и там регулярно что то происходит,но думаю можно и помощнее зажечь!
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 12:31
      Саудиты еще те вояки))) хуситы не дадут соврать)))
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 12:43
        Во-во. Как только саудиты дёрнутся против Ирана - тут же в дело без вариантов вступят хуситы. Со всеми вытекающими - шейхам что, прошлого позора мало показалось?
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          0
          Сегодня, 12:49
          Цитата: paul3390
          Во-во. Как только саудиты дёрнутся против Ирана - тут же в дело без вариантов вступят хуситы. Со всеми вытекающими - шейхам что, прошлого позора мало показалось?

          А шейхи ли там решают?)
          Что мешает Дональду нашему Трамповичу,команду дать?
          И начнётся замес..
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +1
            Сегодня, 12:58
            Так Донни уже всем давал команды))) от Лондона до Токио. Пока никто не торопится)))
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              0
              Сегодня, 13:12
              Цитата: ТермиНахТер
              Так Донни уже всем давал команды))) от Лондона до Токио. Пока никто не торопится)))

              Ну бывает.. feel

              А если серьезно,то ни Англия,ни Япония им там не нужны.

              Англия нужна им против нас,а Япония против Китая.

              Они очень логистически правильные..
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                0
                Сегодня, 13:44
                Вообще-то, раньше, матрасники всегда сначала сколачивали коалиции, а потом начинали войну. А сейчас, им любая помощь пригодилась бы на БВ и японская, и британская. Только никто не хочет влазить в этот блудняк.
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  0
                  Сегодня, 14:00
                  Цитата: ТермиНахТер
                  Вообще-то, раньше, матрасники всегда сначала сколачивали коалиции, а потом начинали войну. А сейчас, им любая помощь пригодилась бы на БВ и японская, и британская. Только никто не хочет влазить в этот блудняк.

                  А Вы уверены,что США преследует эту цель?

                  Против России они уже Европу подрядили.
                  Сейчас уже как страны залива вписываются .
                  Что мешает им "разжечь" войну на БВ..?

                  Они свалят от туда и придут...на Южную Америку!)Куба))

                  И зачем им там Япония?)
                  1. ТермиНахТер Звание
                    ТермиНахТер
                    0
                    Сегодня, 14:08
                    Подрядить-то подрядили, только гейропа, без матрасного зонтика, этой войны боится до судорог, в заднем проходе))) страны Залива, кроме как на словах, никуда не вписываются. Зачем им Япония в Юж. Америке, если там уже есть Китай? Который они от туда пытаются всячески выковырять, откровенно бандитскими методами, как в Панамском канале.
          2. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 13:22
            А шейхи могут воевать? Толку от них. Эпопея бодания с хуситами это предельно чётко показало..
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              0
              Сегодня, 13:50
              Цитата: paul3390
              А шейхи могут воевать? Толку от них. Эпопея бодания с хуситами это предельно чётко показало..

              Как показывает практика,все могут воевать.
              И какая разница США "как и кто" будет воевать на БВ?
              Главное : "Между собой"!
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                0
                Сегодня, 13:56
                Воевать могут все, но сильно по разному))) можно на мопедах, в сланцах на босу ногу, с "калашами" - итог Кабульский аэропорт 2021 г. Можно накупить дорогущего оружия, на десятки миллиардов $ и влететь мордой в кизяки)))
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  0
                  Сегодня, 14:10
                  Цитата: ТермиНахТер
                  Воевать могут все, но сильно по разному))) можно на мопедах, в сланцах на босу ногу, с "калашами" - итог Кабульский аэропорт 2021 г. Можно накупить дорогущего оружия, на десятки миллиардов $ и влететь мордой в кизяки)))

                  Я пытаюсь сказать,что не США будет воевать!
                  Это как РФ vs Украина!
                  Они сами ,там 100% не будут воевать.Они свалят.
                  А там начнётся война.

                  И того,мы получим войну в Европе и на БВ.

                  Им останется "поджечь" ДВ..и Латинскую Америку...

                  И мы получаем...ну третью мировую..
  2. Русич Звание
    Русич
    +2
    Сегодня, 12:02
    В первые дни войны Саудовская Аравия отказалась предоставлять свою территорию и воздушное пространство для атак на Иран. Однако все изменилось, когда ВС Исламской Республики начали обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд.
    А я, почему то, считал, что Иран нанёс ответные удары по энергетическим объектам. Причём после предупреждения об ответных симметричных ударах.
    Все началось 17 марта с израильских атак на совместное катарско-иранское месторождение «Южный Парс». Кроме того, как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, один из ударов пришелся по зданию метрологической службы в непосредственной близости от построенной Россией АЭС «Бушер»
    Что то автор тут попутал. Или я не прав?
  3. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 12:03
    Непростой выбор у Саудитов, нужно определиться, кто все-таки ближе? Кто по крови, кто по деньгам. Что возьмет верх?
    Слишком долго просидели на игле.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:25
      Цитата: Романенко
      Непростой выбор у Саудитов, нужно определиться, кто все-таки ближе?
      Они всю жизнь воевали с персами. Мне кажется тут у них выбор очевиден.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 12:35
        Они воевали с персами в период Арабских завоеваний, а потом, в основном торговали.
  4. rytik32 Звание
    rytik32
    0
    Сегодня, 12:04
    Саудовская Аравия опять грозно рисует фломастером красные линии
  5. Наводлом Звание
    Наводлом
    0
    Сегодня, 12:09
    Пока что от прямого вовлечения в войну с Ираном монархии залива удерживают опасения, что когда конфликт завершится, а США выведут свои войска из региона, Иран припомнит в полной мере их участие в войне, заключает автор материала в WSJ.

    Разве может быть иначе?
    В обязательном порядке вспомнятся все заслуги.
    Подумайте трижды три раза прежде чем принимать опрометчивое решение.
  6. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +4
    Сегодня, 12:16
    Если саудиты влезут на стороне америкосов то хана им . Прилетит от Ирана ещё больше и от хуситов покоя не будет. Про роскошную жизнь могут забыть надолго.
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      0
      Сегодня, 12:24
      Да уж, парни в тапках, как пионеры, всегда готовы laughing
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:16
    Вы там на БВ разберитесь между собой и определите, кто в вашей команде лишний...
    Привыкли к рабской покорности, разжирели...Ваши враги на БВ - Британия и США...И только потом Израиль...
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      -1
      Сегодня, 12:22
      Вот только ракеты и дроны в эти страны летят со стороны Ирана.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 12:32
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Вот только ракеты и дроны в эти страны летят со стороны Ирана.

        Там у них есть:
        Лига арабских государств (ЛАГ) — международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, в которых арабский язык является одним из официальных.
        - Основательницы - Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Йемен, Иордания;
        - Страны Персидского залива - Катар, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман;
        - Североафриканские страны - Алжир, Марокко, Тунис, Ливия, Судан;
        - Восточноафриканские страны - Сомали, Джибути, Коморы;
        - Палестина - признана полноправным членом ЛАГ как государство.

        Нет там ни Британии, ни Израиля, ни США...Пора бы определиться кто есть who...
  8. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:20
    Цитата: ЛМН
    Это будет интересно..
    Я сейчас не с моральной точки зрения,с исторической...
    Возможно мы и правда приближаемся к третьей мировой войне?

    Нет. Не приближаемся.
  9. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 12:21
    хорошо бы, вступила, и получила бы хороший отлуп. шейхи крайне переоценивают своё значение и место в мире.
  10. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 12:24
    Саудитам лучше сидеть на копчике ровно и не делать резких движений. Потому как при их никаком ПВО/ПРО прилетит по самое не балуйся. Все это прекрасно понимают. А желтая пресса как всегда нагнетает.
    1. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      +1
      Сегодня, 12:35
      И прилетит не только по НПЗ, но и по правительственным кварталам и королевскому дворцу.
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        0
        Сегодня, 13:35
        Цитата: berlaga2005
        И прилетит не только по НПЗ, но и по правительственным кварталам и королевскому дворцу.

        Ну, иранцам этого делать незачем. Это пустынное недоразумение прекратит своë существование, если иранцы уничтожат опреснительные установки. Если уничтожить опреснители, как минимум половина саудитов вымрет не успев эвакуироваться, а большая часть эвакуировавшихся отправится к Аллаху в соседних государствах, ибо там тоже к тому времени опреснители уничтожат.
  11. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 12:28
    При таком" бравом" подходе саудиты остануться без штанов и вновь пересядут на верблюдов.
    И ценность экономического сотрудничества с ними будет стремиться к нулю.
    Но скорее это показная решимость.
  12. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    Сегодня, 12:34
    Вот и ещё появились желающие примкнуть к "подхрюкивающему стаду". Ну тогда война до последнего саудита, монарха.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:36
    Саудиты были на оборот против и вдруг стали за ? Войну начинают американцы ,а Иран пытаются сделать крайним. Это будет самая большая ошибка Саудитов. США свалят, а жить с Ираном рядом долгие тысячелетия
  14. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 12:51
    "Ну наконец-то, а то всё мама, да мама."(с) yes laughing
  15. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 12:53
    WSJ: Саудовская Аравия рассматривает возможность вступления в войну с Ираном

    У некоторых стран соседей Ирана есть спорные территории ( острова например) с Ираном. Сейчас для арабов благоприятный момент занять эти территории.
  16. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 13:36
    Сауды обделались с Йеменом, им хуситы так наваляли по сусалам что они до сих пор обтекают, но видимо им показалось мало хотят ещё и от Ирана как следует огрести.