«Нейтральные» страны Персидского залива призывают США продолжить войну с Ираном

По информации американской прессы, руководство стран Персидского залива старается избежать прямого участия в войне против Ирана и крайне недовольно, что США не учитывает их интересы.Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, монархии Залива изначально рассчитывали сохранить нейтралитет и по возможности избежать использования своей территории для нанесения ударов по Ирану. Однако на фоне иранских атак по энергетической инфраструктуре позиция региональных союзников США и Израиля начала меняться: Саудовская Аравия разрешила США использовать авиабазу King Fahd, а ОАЭ начали закрывать связанные с Ираном учреждения и рассматривают заморозку активов Тегерана.Однако открыто вступать в войну против Ирана монархии Залива по-прежнему опасаются. При этом ближневосточные вассалы Вашингтона прекрасно осознают, что, несмотря на союзнические отношения и значительные финансовые вложения, они не могут влиять на решения администрации США. С другой стороны, источники американского издания утверждают, что лидеры стран Залива в контактах с Вашингтоном призывают Трампа «довести операцию до конца», чтобы полностью уничтожить военный потенциал Ирана.Между тем, вопреки обещаниям Трампа временно приостановить атаки на Иран, минувшей ночью силы так называемой «коалиции Эпштейна» нанесли удары по энергетическим объектам в иранских городах Исфахан и Хоррамшахр. В числе целей оказались газовый объект, гидроэлектростанция и трубопровод.

