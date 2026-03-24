«Нейтральные» страны Персидского залива призывают США продолжить войну с Ираном

По информации американской прессы, руководство стран Персидского залива старается избежать прямого участия в войне против Ирана и крайне недовольно, что США не учитывает их интересы.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, монархии Залива изначально рассчитывали сохранить нейтралитет и по возможности избежать использования своей территории для нанесения ударов по Ирану. Однако на фоне иранских атак по энергетической инфраструктуре позиция региональных союзников США и Израиля начала меняться: Саудовская Аравия разрешила США использовать авиабазу King Fahd, а ОАЭ начали закрывать связанные с Ираном учреждения и рассматривают заморозку активов Тегерана.



Однако открыто вступать в войну против Ирана монархии Залива по-прежнему опасаются. При этом ближневосточные вассалы Вашингтона прекрасно осознают, что, несмотря на союзнические отношения и значительные финансовые вложения, они не могут влиять на решения администрации США. С другой стороны, источники американского издания утверждают, что лидеры стран Залива в контактах с Вашингтоном призывают Трампа «довести операцию до конца», чтобы полностью уничтожить военный потенциал Ирана.

Между тем, вопреки обещаниям Трампа временно приостановить атаки на Иран, минувшей ночью силы так называемой «коалиции Эпштейна» нанесли удары по энергетическим объектам в иранских городах Исфахан и Хоррамшахр. В числе целей оказались газовый объект, гидроэлектростанция и трубопровод.
  1. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 12:04
    Кому-то в Манархиях поплохеет.Арабам если будет ничейный результат взгруснётся от Ирана.Напомню эти все манархи ненавидят друг друга ,Иран этим и пользуется .Счас вдарит по самым активным ,кто там с Израилем закорешился .Пока это версия журналистов WSJ на 100%.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 12:05
    ❝ Лидеры стран Залива в контактах с Вашингтоном призывают Трампа «довести операцию до конца» ❞ —

    — Ещё неизвестно чем обернётся этот «конец» для них самих ...
    1. 5.11 Звание
      Сегодня, 12:34
      Чем,чем.
      Доведут "конец" Ирана ,до своих голосовых связок.
      Ирану будет приятно ,а им не привыкать.
  3. Александр Х Звание
    Сегодня, 12:13
    А зачем призывать? Заплатите 5 трлн. $ и Дони обещал продолжить войну...
  4. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 12:29
    Фамилии "смельчаков" в студию))) народ должен знать своих героев)))
  5. 123_123 Звание
    Сегодня, 12:31
    Боятся остаться один на один с ираном. Страхи обоснованы, хотя и не факт, что возможные риски реализуются.
  6. ПВВ22121922
    Сегодня, 12:31
    эти так называемые "страны" Персидского залива, паразитирующие на нефти. Было бы неплохо, чтобы реальность их отрезвила.
  7. APASUS Звание
    Сегодня, 12:38
    А все просто до ужаса. Соседей удается затащить в войну ,а США свалят ,война осталась арабам.
  8. ВасАндр Звание
    Сегодня, 13:07
    источники американского издания утверждают, что лидеры стран Залива в контактах с Вашингтоном призывают Трампа «довести операцию до конца», чтобы полностью уничтожить военный потенциал Ирана.
    Источники, вполне возможно, врут. Монархии, если не опровергнут эти источники, будут должны штатам $5 триллионов.
    Это новая американская схема отъема денег у "союзников"? Вначале предлагают, если желаете вот этого, то платите столько. Затем сами же объявляют, что желание высказано (даже если согласия не было) и вот уже союзники должны.