На Украине считают, что упрямство Зеленского оставит Киев без военной помощи США
Упрямство Зеленского и нежелание выводить украинские войска с территории Донбасса может оставить Украину без американской помощи. Вашингтон продолжает настаивать на этом в рамках идущих переговоров, но терпение Трампа не безгранично, пишет украинская пресса со ссылкой на источник в переговорной делегации Украины.
На сегодняшний день США больше не являются союзником Украины и даже посредником, потому что посредники обычно нейтральны, тогда как американцы давят на Киев для принятия условий Москвы. Причем дело уже дошло до угроз оставить киевский режим без оружия и разведданных. Зеленский крутится как уж на сковородке, но его прижимают всё сильнее.
Сейчас Киев активно участвует в любых переговорах, затеянных США. Зеленский пытается показать Трампу свою лояльность, чтобы не потерять военную помощь от США, но переговорный процесс стоит на месте, и в Вашингтоне это прекрасно видят. Как заявил недавно Уиткофф, позиции согласованы на 90%, но последние 10% сдвинуть с места не удается.
Киев в этой ситуации надеется на Европу, которая обещала Зеленскому деньги. Но Брюссель не может преодолеть вето Венгрии, а средства кончаются. На этом фоне Зеленский готовится к еще нескольким годам войны с Россией.
