На Украине считают, что упрямство Зеленского оставит Киев без военной помощи США

Упрямство Зеленского и нежелание выводить украинские войска с территории Донбасса может оставить Украину без американской помощи. Вашингтон продолжает настаивать на этом в рамках идущих переговоров, но терпение Трампа не безгранично, пишет украинская пресса со ссылкой на источник в переговорной делегации Украины.

На сегодняшний день США больше не являются союзником Украины и даже посредником, потому что посредники обычно нейтральны, тогда как американцы давят на Киев для принятия условий Москвы. Причем дело уже дошло до угроз оставить киевский режим без оружия и разведданных. Зеленский крутится как уж на сковородке, но его прижимают всё сильнее.



Наши тратят массу времени на то, чтобы как-то отвлечь американцев от идеи вывода в сторону создания каких-то экономических зон или еще чего-то. Но в какой-то момент всё отбрасывается, и мы снова слышим: «Надо уйти». И так по кругу.

Сейчас Киев активно участвует в любых переговорах, затеянных США. Зеленский пытается показать Трампу свою лояльность, чтобы не потерять военную помощь от США, но переговорный процесс стоит на месте, и в Вашингтоне это прекрасно видят. Как заявил недавно Уиткофф, позиции согласованы на 90%, но последние 10% сдвинуть с места не удается.

Киев в этой ситуации надеется на Европу, которая обещала Зеленскому деньги. Но Брюссель не может преодолеть вето Венгрии, а средства кончаются. На этом фоне Зеленский готовится к еще нескольким годам войны с Россией.
  1. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 12:03
    но переговорный процесс стоит на месте, и в Вашингтоне это прекрасно видят.

    А в куеве спят и видят, когда Трамп покинет президентский пост.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:39
      Цитата: frruc
      А в куеве спят и видят, когда Трамп покинет президентский пост.

      Пора бы куеву и проснуться от летаргического сна.
  2. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 12:07
    На Украине считают, что упрямство Зеленского оставит Киев без военной помощи США

    Думаю, что речь уже идет не просто о клоуне и его упрямстве, хозяин (США, не Трамп) оказался малость не в той позиции, а тут уже персоналии в колонии вопроса не решат.
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 12:07
    Скорее бы это упрямство было оправданным, нежели преувеличенным.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 12:16
    На Украине считают, что упрямство Зеленского оставит Киев без военной помощи США

    Или наоборот - не даст прыгнуть с лодки действующему Президенту США.
  5. ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    +4
    Сегодня, 12:19
    что общего демилитаризация и денацификация могут иметь с занятием 4х областей? что общего они имеют с "переговорами" с "киевской бандой наркоманов и убийц"?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:41
      Цитата: ПВВ22121922
      что общего они имеют с "переговорами" с "киевской бандой наркоманов и убийц"?

      Ну разве можно представить, "переговоры" Сталина с гитлеровской сворой убийц и садистов.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 12:20
    Угу... Типа упрямство Зе что- то решает...
    Марионетка... Тот же ЕС ему под зад пинает постоянно, чтоб не забывался...
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      +2
      Сегодня, 12:25
      Цитата: Mouse
      Угу... Типа упрямство Зе что- то решает...
      Марионетка... Тот же ЕС ему под зад пинает постоянно, чтоб не забывался...

      "Марионетка" делает кому то деньги..
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 12:26
        Буратино...... wink ........
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          +1
          Сегодня, 12:39
          Цитата: Mouse
          Буратино...... wink ........

          Ну так..всех устраивает "упрямство".. hi
        2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          0
          Сегодня, 12:50
          "Марионетка" делает кому то деньги ... ❞ —
          Буратино ...... ❞ —

          «Марионетки» – это тряпичные куклы, которыми управляют кукловоды, дёргая за ниточки сверху.
          «Буратино» же это деревянная кукла, которой двигают при помощи палок снизу.
          «Буранетка» он, его и сверху и снизу ...
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 12:39
        Цитата: ЛМН
        "Марионетка" делает кому то деньги..

        Но и себя при этом не забывает!!! am
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 12:43
          Я себя не обделил? winked............. wassat
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            +1
            Сегодня, 12:54
            Цитата: Mouse
            Я себя не обделил? winked............. wassat

            Жену свою точно не обделил feel

            Смотрю на них и мне стыдно feel
            Почему я не приедет Украины?! lol
            1. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Сегодня, 12:59
              Место забито.... Зе застолбил, а выборы не предвидятся.....
              1. ЛМН Звание
                ЛМН
                +1
                Сегодня, 13:19
                Цитата: Mouse
                Место забито.... Зе застолбил, а выборы не предвидятся.....

                "И только на рассвете, когда дописанные были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А.Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?"

                sad
        2. ЛМН Звание
          ЛМН
          +2
          Сегодня, 12:52
          Цитата: Егоза
          Цитата: ЛМН
          "Марионетка" делает кому то деньги..

          Но и себя при этом не забывает!!! am

          А что,Буратино разве себя забывал?)
          Ну да.."поле дураков",но нос то он свой сунул куда нужно)
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:33
    Политика это мастерство компромисса ,а Зе клоун и ведет дела из своего представления - много шума из ничего .
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 12:37
    Если отключить клоуна от Маска и спутниковой разведки, украинцы моментом посыпятся. Миротворцу Трампу это не интересно. Ясно сказали же - до последнего какела.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:37
    Зеленский крутится как уж на сковородке, но его прижимают всё сильнее.
    Зеленский крутится около Трампа, как муха навозная, а Трампу не до неё, у него сейчас БВ, где газ, нефть и большие "бабки".
    А что Трамп от тебя поимеет ? Кроме как давать, но ничего за это не получить.
  10. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 12:55
    Таки, вроде, он же там ничего не решает? yes
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:18
    Как заявил недавно Уиткофф, позиции согласованы на 90%, но последние 10% сдвинуть с места не удается
    Может быть сдвинуть с места Зеленского? Глядишь и дело быстрее пойдет