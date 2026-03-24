Британский эсминец HMS Dragon не слишком спешил на защиту базы Акротири на Кипре

На базе Суда на греческом острове Крит был замечен сегодня эсминец HMS Dragon ВМС Великобритании. Он прибыл вчера вечером, чтобы заправиться топливом, и сегодня отправился на Кипр.



На корабль обратили внимание только благодаря тому, что сегодня в Суду прибыл американский авианосец USS Gerald R. Ford, возможно, получивший повреждения в результате иранских атак.

Представители СМИ и эксперты отмечают, что британский эсминец HMS Dragon не слишком спешил на защиту базы Акротири на Кипре, которая ранее была атакована БПЛА Ирана. На переход от Гибралтара до Крита ему потребовалось пять суток, тогда как корабль, считают они, мог не спеша добраться от Гибралтарского пролива до Кипра за три дня.

Впрочем, сегодня поступила информация, что эсминец сегодня все-таки добрался до места назначения. В общей сложности от атаки иранского беспилотника на британскую авиабазу до прибытия корабля прошло три недели. Объект был атакован 2 марта, а 10-го из Портсмута ему на выручку отправился «Драгон». По версии Лондона, он должен усилить противовоздушную оборону военных объектов на Кипре, где размещены силы Великобритании, а также укрепить общую безопасность всего Восточного Средиземноморья.

Эсминец HMS Dragon относится к классу Type 45 и оснащен самыми современными системами ПВО. В частности, на его борту размещена мощная радиолокационная система SAMPSON, которая отслеживает сразу несколько воздушных целей. Для их поражения применяется корабельный ЗРК Sea Viper.
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:31
    Надо аккуратно съехать от конфликта ,а англичане мастера манипуляций
    Курильщик
      Курильщик
      +1
      Сегодня, 12:44
      Эх... был бы Судоплатов.. глядишь какой нибудь "украинский" БЭК ударил бы в борт этой посудине..
      APASUS
        APASUS
        +1
        Сегодня, 12:46
        Цитата: Курильщик
        Там и так есть помощники ,надо просто помочь. Одни хуситы чего стоят и тех не надо уговаривать
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:32
    Они еще и "Лайм - бей" на Суду подтянули, вообще не понятно зачем там судно вспомогательного флота.
  Монтесума
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 12:32
    Британский эсминец HMS Dragon не слишком спешил на защиту базы

    Последовал мудрой поговорке - "Не торопись, а то успеешь". smile
    Если продолжить - "успеешь попасть под раздачу."
    Nexcom
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:36
      ....раздача - раздаче рознь. yes
      под люли то попасть они самом собой не торопятся. а зачем?
      зы ну и само собой наверно в троекратном запросили за "боевой" выход. laughing
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 12:40
      Поспешишь, людей насмешишь. Сколько мы уже отмазок англичанам придумали laughing
      Nexcom
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 12:42
        Сколько мы уже отмазок англичанам придумали

        и нигаварите..... как для родных стараемся.
  Nexcom
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 12:32
    отмечают, что британский эсминец HMS Dragon не слишком спешил на защиту базы Акротири на Кипре

    бритосы медленно газовали на защиту базы... laughing
    они газуют быстро только туда где безопасно и денег можно срубить без последствий.
    Монтесума
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Nexcom
      бритосы медленно газовали

      Изо всех сил медленно стремились... smile
      Nexcom
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 12:37
        аж вспотели - веслами же подгребали чтобы успеть во-время.
    Mouse
      Mouse
      +1
      Сегодня, 12:36
      А что спешить им... Поноса знач нет....
      Nexcom
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:39
        тамошний экипаж наверно в Эстонии стажировался.
        экзамен на "неторрропливввость" сдан на отлично.
  5.11
    5.11
    +1
    Сегодня, 12:36
    Интересно.
    А них на эсминце прачечная есть?)
    Mouse
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:41
      За бортом воды море.... wink
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:38
    Через сколько времени Дрэгон за 500сотится ?
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:17
    Цитата: Курильщик
    Эх... был бы Судоплатов.. глядишь какой нибудь "украинский" БЭК ударил бы в борт этой посудине..
    Судоплатов без тов. Сталина не особый-то и игрок!
  commbatant
    commbatant
    0
    Сегодня, 14:18
    Отличный ЭМ УРО (ПВО), славу Богу у британцев их всего 6.