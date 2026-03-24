Британский эсминец HMS Dragon не слишком спешил на защиту базы Акротири на Кипре
На базе Суда на греческом острове Крит был замечен сегодня эсминец HMS Dragon ВМС Великобритании. Он прибыл вчера вечером, чтобы заправиться топливом, и сегодня отправился на Кипр.
На корабль обратили внимание только благодаря тому, что сегодня в Суду прибыл американский авианосец USS Gerald R. Ford, возможно, получивший повреждения в результате иранских атак.
Представители СМИ и эксперты отмечают, что британский эсминец HMS Dragon не слишком спешил на защиту базы Акротири на Кипре, которая ранее была атакована БПЛА Ирана. На переход от Гибралтара до Крита ему потребовалось пять суток, тогда как корабль, считают они, мог не спеша добраться от Гибралтарского пролива до Кипра за три дня.
Впрочем, сегодня поступила информация, что эсминец сегодня все-таки добрался до места назначения. В общей сложности от атаки иранского беспилотника на британскую авиабазу до прибытия корабля прошло три недели. Объект был атакован 2 марта, а 10-го из Портсмута ему на выручку отправился «Драгон». По версии Лондона, он должен усилить противовоздушную оборону военных объектов на Кипре, где размещены силы Великобритании, а также укрепить общую безопасность всего Восточного Средиземноморья.
Эсминец HMS Dragon относится к классу Type 45 и оснащен самыми современными системами ПВО. В частности, на его борту размещена мощная радиолокационная система SAMPSON, которая отслеживает сразу несколько воздушных целей. Для их поражения применяется корабельный ЗРК Sea Viper.
