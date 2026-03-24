ВС РФ освободили село Песчаное, расширив буферную зону в Харьковской области
Штурмовики группировки войск «Север» освободили населенный пункт Песчаное на Харьковском направлении, продолжая создавать буферную зону вдоль границы. Об этом сообщают российские ресурсы и подтверждает Минобороны.
Российские войска сумели сломить сопротивление противника западнее освобожденного еще в прошлом году села Дегтярное, продвигаясь через лесные массивы к Песчаному. Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, нашим удалось войти в населенный пункт и выбить из него боевые группы и расчеты БПЛА противника. А оборону здесь держали подразделения пограничников 1-го ПОГО из бригады «Гарт», большая часть из которых принимала участие еще в АТО против народных республик Донбасса и имеет большой военный опыт.
Как уточняется, на данном участке действовали наши штурмовики из 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й армии группировки «Север». Противник же только накануне перебросил на данный участок резервы, отправив в бой наиболее мотивированных боевиков с задачей удержать позиции. Однако наши их перемололи.
Остатки боевиков 1-го ПОГО из Песчаного попытались отступить в село Нестерное, но были накрыты ударами российской артиллерии и ударных дронов. Несмотря на то, что противник разбит, в само Нестерное наши пока не входили, слишком большая активность украинских дронов.
