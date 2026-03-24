ВС РФ освободили село Песчаное, расширив буферную зону в Харьковской области

ВС РФ освободили село Песчаное, расширив буферную зону в Харьковской области

Штурмовики группировки войск «Север» освободили населенный пункт Песчаное на Харьковском направлении, продолжая создавать буферную зону вдоль границы. Об этом сообщают российские ресурсы и подтверждает Минобороны.

Российские войска сумели сломить сопротивление противника западнее освобожденного еще в прошлом году села Дегтярное, продвигаясь через лесные массивы к Песчаному. Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, нашим удалось войти в населенный пункт и выбить из него боевые группы и расчеты БПЛА противника. А оборону здесь держали подразделения пограничников 1-го ПОГО из бригады «Гарт», большая часть из которых принимала участие еще в АТО против народных республик Донбасса и имеет большой военный опыт.



Как уточняется, на данном участке действовали наши штурмовики из 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й армии группировки «Север». Противник же только накануне перебросил на данный участок резервы, отправив в бой наиболее мотивированных боевиков с задачей удержать позиции. Однако наши их перемололи.



Остатки боевиков 1-го ПОГО из Песчаного попытались отступить в село Нестерное, но были накрыты ударами российской артиллерии и ударных дронов. Несмотря на то, что противник разбит, в само Нестерное наши пока не входили, слишком большая активность украинских дронов.
  Павел Логачев
    Павел Логачев
    Сегодня, 12:38
    Хорошая новость, такие последнее время не часты, надеюсь это затишье перед бурей! Земля подсыхает и тучи сгущаются! С нетерпением ждем дальнейших побед, удачи нашим парням!
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 12:43
      Штурмовики группировки войск «Север» освободили населенный пункт Песчаное на Харьковском направлении, продолжая создавать буферную зону вдоль границы

      Новость хорошая!
      Но вот про буферную зону что то мне не очень верится! Какая буферная зона, если враг бьет на такие расстояния? Или это от лукавых журналистов?
      Буферная зона будет тогда, когда прекратит существование 404-я, зе и его компания!
      Вот тогда поверю в пресловутую буферную зону!
      частное лицо
        частное лицо
        Сегодня, 14:07
        Или это от лукавых журналистов?

        Что то журналисты молчат про Купянск а там печалька украинцы давят капитально город вот вот скоро будет за всуками.
  Федор 5755
    Федор 5755
    Сегодня, 12:53
    Там этих Песчаных в той же Харьковской области как минимум 3, запутаться можно. Два села находятся в Купянском районе в районе реки Оскол. Парни молодцы, не смотря на распутицу и рой дронов со стороны укрорейха идут вперед!
  rosomaha
    rosomaha
    Сегодня, 12:59
    опять высокая активность дронов...наши умы хоть что то делают плане противодействия этому? Причём о выс активности бпла говорим больше мы, а свинорылые больше о проблемах противодействия ударам по их тылам. Надо же что то делать для выхода их позиционного тупика..и быстрее, время не на нашей стороне.
    Роман 11
      Роман 11
      Сегодня, 14:15
      Цитата: rosomaha
      наши умы хоть что то делают плане противодействия

      умов нет
      Цитата: rosomaha
      наши умы хоть что то делают плане противодействия

      и посылают штурмов в один конец
      Цитата: rosomaha
      Надо же что то делать для выхода их позиционного тупика..

      желание воевать нужно.. духи войны нужны - суворов, наполеон, ганнибал
      это не праздные слова - идёт обыденный, тупой геноцид русского солдата..
      мер противодействия этому достаточно, но вове по ходу плевать - он не военный, ему герои по душе.. а остальным, в лампасах им-то что высовываться?
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 13:14
    Про буферную зону... может хватит?
    А по делу... удачи нашим воинам! soldier
    Fachmann
      Fachmann
      Сегодня, 13:34
      Поддерживаю.
      Эти "дешёвыё" фразы уже всех достали.
      "Осколки беспилотников", "радикалы-боевики", а не вооружённые силы Украины, удары вглубь территории противника - это только как "ответ на террористические акты" и т.д. negative
      rocket757
        rocket757
        Сегодня, 13:40
        Все просто, чётко, как перпендикуляр... либо мы, либо они!
        Для нациков, нечисти, места на наших ЗЕМЛЯХ НЕТ! soldier