Неизвестные трейдеры хорошо заработали за 15 минут до заявления Трампа по Ирану
Британская газета «Файнэншл таймс» (Financial Times/FT) на основе данных агентства «Блумберг» (Bloomberg) выяснила, что буквально за 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп разместил в соцсети сообщение о «продуктивных переговорах» с Ираном на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около 580 млн долларов.
Все произошло вчера утром с 6:49 до 6:50 утра по нью-йоркскому времени, когда на бирже ряд трейдеров заключили сделки по продаже 6200 фьючерсов на нефть марок Brent и американской West Texas Intermediate (WTI). Объемы торгов резко выросли за 27 секунд до 6:50. Вслед за этим подскочили фьючерсы на индекс S&P 500.
На этот момент цены нефтяных фьючерсов были максимальными и резко обвалились, когда в 7:04 президент США опубликовал в своей соцсети оптимистичный пост о состоявшихся переговорах с Ираном, велел отложить удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики и приказал приостановить атаки на пять дней. Позднее председатель Исламского консультативного совета Ирана, спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф опроверг это заявление Трампа, назвав его «фальшивыми новостями для манипуляции рынками».
Личность трейдеров, сумевших провернуть эту сделку и очень хорошо на ней заработать, не раскрывается. Однако в Белом доме поспешили опровергнуть предположения, что биржевым игрокам была предоставлена инсайдерская информация о публикации сообщения президента США. В заявлении пресс-службы подчеркнули, что администрация не потерпит незаконных действий своих сотрудников.
Рыночные аналитики обратили внимание на то, что сделка по продаже нефтяных опционов и фьючерсов произошла в момент, когда ничто не указывало на возможное снижение цен. Более того, в последнее время на фоне событий на Ближнем Востоке на рынках фьючерсов и опционов на Brent наблюдался значительный приток средств, связанный с ожиданием дальнейшего роста цен. Портфельный управляющий крупного хедж-фонда так прокомментировал FT эту продажу:
Один из биржевых аналитиков отметил в беседе с журналистом FT:
Конечно, даже если утечка из Белого дома и была, сомнительно, что за ней стоит лично Трамп. Однако само это сообщение явно не спонтанное, в его подготовке и размещении были задействованы сотрудники администрации президента, которые и могли поделиться столь ценной инсайдерской информацией с биржевыми игроками, естественно, не бесплатно.
При этом аналитики отмечают, что сумма этой сделки не столь значительная. Это говорит о том, что провернули ее не очень крупные трейдеры. Либо предположения об инсайде — действительно, домысел, а сама продажа является простым совпадением.
