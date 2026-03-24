Неизвестные трейдеры хорошо заработали за 15 минут до заявления Трампа по Ирану

2 589 20
Британская газета «Файнэншл таймс» (Financial Times/FT) на основе данных агентства «Блумберг» (Bloomberg) выяснила, что буквально за 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп разместил в соцсети сообщение о «продуктивных переговорах» с Ираном на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около 580 млн долларов.

Все произошло вчера утром с 6:49 до 6:50 утра по нью-йоркскому времени, когда на бирже ряд трейдеров заключили сделки по продаже 6200 фьючерсов на нефть марок Brent и американской West Texas Intermediate (WTI). Объемы торгов резко выросли за 27 секунд до 6:50. Вслед за этим подскочили фьючерсы на индекс S&P 500.



На этот момент цены нефтяных фьючерсов были максимальными и резко обвалились, когда в 7:04 президент США опубликовал в своей соцсети оптимистичный пост о состоявшихся переговорах с Ираном, велел отложить удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики и приказал приостановить атаки на пять дней. Позднее председатель Исламского консультативного совета Ирана, спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф опроверг это заявление Трампа, назвав его «фальшивыми новостями для манипуляции рынками».

Личность трейдеров, сумевших провернуть эту сделку и очень хорошо на ней заработать, не раскрывается. Однако в Белом доме поспешили опровергнуть предположения, что биржевым игрокам была предоставлена инсайдерская информация о публикации сообщения президента США. В заявлении пресс-службы подчеркнули, что администрация не потерпит незаконных действий своих сотрудников.

Рыночные аналитики обратили внимание на то, что сделка по продаже нефтяных опционов и фьючерсов произошла в момент, когда ничто не указывало на возможное снижение цен. Более того, в последнее время на фоне событий на Ближнем Востоке на рынках фьючерсов и опционов на Brent наблюдался значительный приток средств, связанный с ожиданием дальнейшего роста цен. Портфельный управляющий крупного хедж-фонда так прокомментировал FT эту продажу:

Кто-то только что стал намного богаче.

Один из биржевых аналитиков отметил в беседе с журналистом FT:

Сложно доказать причинно-следственную связь, но возникает вопрос, кто так агрессивно продавал фьючерсы за 15 минут до поста.

Конечно, даже если утечка из Белого дома и была, сомнительно, что за ней стоит лично Трамп. Однако само это сообщение явно не спонтанное, в его подготовке и размещении были задействованы сотрудники администрации президента, которые и могли поделиться столь ценной инсайдерской информацией с биржевыми игроками, естественно, не бесплатно.

При этом аналитики отмечают, что сумма этой сделки не столь значительная. Это говорит о том, что провернули ее не очень крупные трейдеры. Либо предположения об инсайде — действительно, домысел, а сама продажа является простым совпадением.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:44
    Демократы с Пелоськой всплакнули от такого беспредела .Вот гад .Что зря Трамп управляет миром через свою соцсеть.Временной лаг минимальный .Трамп не Байден.
  2. al3x
    +4
    Сегодня, 12:45
    Уже пора вводить официально термины "Трамп-памп" и "Трамп-дамп", потому что его твитты реально качают биржи за секунды. И думается, что на продаже новостей там уже не один миллиард к его капиталу прибавился.
  3. Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 12:45
    И за меньшее наказывали биржевых трейдеров, очень тяжело от таких обвинений отбиться и объясниться.
    Когда дело доходит до подобного ,инсайд , слив информации от ключевых фигур в Администрации то за свои капиталы и Доню порвут
  4. Арман Бахтикян
    +1
    Сегодня, 12:47
    Уиткофф и Кушнер, кто же еще.
  5. Себенза
    0
    Сегодня, 12:51
    Главное, что-бы у всех всё хорошо.
  6. AdAstra
    +1
    Сегодня, 12:54
    Я, таки, дико извиняюсь, что не по теме, но у меня одного пропала свежая статья из раздела "Мнения"?
    1. Себенза
      0
      Сегодня, 13:02
      У меня телегу тоже вырубило. Пока еврейцы не наговорятся.
  7. Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 12:56
    На его месте должен быть Трамп... smile
  8. Вадим С
    0
    Сегодня, 12:57
    Ну так на войне всегда много кто зарабатывает, так всегда было, чему тут удивляться
    1. Себенза
      0
      Сегодня, 13:08
      Война, тюрьма, не важно. До оходчих честных дам.
  9. Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 13:04
    Неизвестные трейдеры, на самом деле, очень даже известные. Трамп наделал столько заявлений, после которых биржи скакали как бешенные. Можно спокойно сидеть на инсайде и тупо стричь купоны. Хорошо быть президентом США.
    1. Себенза
      +1
      Сегодня, 13:11
      И не плохо государством.
  10. Mouse
    0
    Сегодня, 13:05
    А Трамп молодец... winked ............
    1. советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 13:19
      тупой.. клоун.. стрелянный.. невменяемый и т.д., но при этом "бабло" рубит, как мало кто может... возможно просто смотреть нужно на его действия - правильно? laughing
      1. Себенза
        0
        Сегодня, 13:27
        CDAE .Ещё тупее может. Он поменял.
  11. tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:13
    Зятем Президента США быть ещё лучше .
  12. Отставной старлей
    0
    Сегодня, 13:14
    Ему палец в рот не клади.(С)
  13. Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:13
    Личность трейдеров, сумевших провернуть эту сделку и очень хорошо на ней заработать, не раскрывается
    Я это вижу даже со своего кресла wink
  14. Ivan№One
    0
    Сегодня, 14:19
    Капитализм он такой
    Кому война, кому...
  15. uralex
    0
    Сегодня, 14:21
    Складывается ощущение, что все трамповские заявления с резкими "разворотами" не просто спонтанная чушь, а вполне осмысленная комбинация действий для зарабатывания денег. Только на одних заявлениях о пошлинах сколько резонанса было!