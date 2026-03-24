Укрэнерго сообщило об отключении света в шести областях Украины после атаки РФ
Укрэнерго в панике рапортует об отключениях сразу в шести областях: Одесской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Полтавской и Сумской. Чтобы хоть как-то балансировать в условиях дефицита, в центральных регионах с 16:00 до 22:00 вводятся графики аварийных отключений.
При этом в сообщении «Укрэнерго» тактично уточнили, что в случае с Херсонской и Запорожской областями речь идет о территориях, которые остаются под контролем ВСУ. Ранее отключения наблюдались в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
Но главное даже не это. Главное – цифры, которые опубликовали украинские Воздушные силы. Из семи запущенных Россией баллистических ракет не сбито ни одной. Ноль. Это абсолютный провал для рекламируемых систем ПВО, которые, по заверениям западных кураторов, должны были защищать небо над Украиной.
Общая картина, показанная противником, выглядит так: из 34 ракет различных типов удалось перехватить лишь 25. Из 392 ударных беспилотников якобы сбиты 365. Следовательно, остальное – как минимум 6 ракет и 27 БПЛА – поразило цели.
Противник хвастается высоким процентом перехвата «беспилотной мелочи», но проваливается по ракетам. И это та самая системная проблема, которую российские войска используют все более эффективно, комбинируя средства поражения энергоинфраструктуры.
Информация