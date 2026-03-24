Лукашенко впервые собрался в КНДР с официальным визитом

Пока Трамп раздумывает, приглашать или нет Лукашенко в США, президент Белоруссии собрался в гости к Ким Чен Ыну. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, визит в КНДР состоится 25–26 марта.

Александр Лукашенко отправляется в КНДР с официальным визитом по личному приглашению Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Как уточнили в пресс-службе, центральным мероприятием визита станут переговоры Лукашенко с Ким Чен Ыном.



Планируется обсудить вопросы белорусско-корейских отношений, в том числе перспективы развития сотрудничества с учетом взаимных интересов. Также не будет обойдена вниманием тема перспективных проектов, которые могут быть реализованы двумя странами.

Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.

Стоит отметить, что это будет первый визит лидера Белоруссии в Пхеньян, хотя с самим Ким Чен Ыном Лукашенко встречался в ходе визита лидера КНДР в Россию. В прошлом году Белоруссию посещала глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием и подтвердил заинтересованность Белоруссии в активном расширении связей с КНДР.
    ROSS 42
    Сегодня, 13:09
    А я рад, что изоляция КНДР прорвана...
    rocket757
    Сегодня, 13:12
    В отличии от полосатиков, для корейских товарищей, батька не "абы кто", с кем можно встретится, поговорить, договорится о чем то конкретном...
      Romario_Argo
      Сегодня, 13:49
      конечно не "а бы кто", КНДР используют ракетные тягачи для МБР на базе как раз Белорусского МЗКТ
      видимо будут обсуждать полную локализацию производства в КНДР
      а еще те же ЗРК минские Бук-БМ с Тор-М2К
        rocket757
        Сегодня, 13:54
        Скажи мне кто твой друг... а дальше варианты, которые стоит учитывать всегда, при выборе друзей...
        Анатоль Клим
        Сегодня, 13:56
        Цитата: Romario_Argo
        КНДР используют ракетные тягачи для МБР на базе как раз Белорусского МЗКТ видимо будут обсуждать полную локализацию производства в КНДР

        Западные разведывательные службы заподозрили китайскую фирму в продаже 17 мая 2011 года Северной Корее тягача, предназначенного для базирования мобильной пусковой установки для баллистических ракет. На сайте фирмы обнаружился пресс-релиз о состоявшейся сделке. Дипломаты ООН на условиях анонимности рассказали Reuters о сути дела.
        По данным ООН, производитель тягача Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle Co. продал не весь автомобиль, а лишь шасси, причем покупателем были не корейские власти, а фирма-посредник. Сама компания отрицает какие-либо торговые связи с КНДР и утверждает, что тягач покупался для гражданских нужд. Таким образом, прямого нарушения санкций ООН в отношении Северной Кореи в действиях фирмы не было.
        https://www.ridus.ru/raskryty-detali-pokupki-severnoj-koreej-kitajskogo-tyagacha-raketonosca-30268.html
    роман66
    Сегодня, 13:15
    Ын разъяснит за союзничество
    Анатоль Клим
    Сегодня, 13:20
    Пусть товарищ Ын свозит Лукашенко к памятнику северокорейским солдатам, отдавшим свою жизнь за освобождение Курской области от бандеровской нечисти, которые в годы ВОВ сожгли Хатынь вместе с мирными жителями на территории Белоруссии.
    ТермиНахТер
    Сегодня, 13:47
    А почему нет? КНДР отличный рынок для сельхозпродукции из Белоруссии.
    Schneeberg
    Сегодня, 13:51
    Да и сельхозпродукция из Белоруссии уже сама по себе отличная!
    Руслан Голота
    Сегодня, 13:57
    Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу

    МКЗТ
    Анатоль Клим
    Сегодня, 14:07
    Ага, северокорейское население очень небогато, а с учётом расстояния доставки белорусской продукции (почти 10 000 км), дёшево продавать не получится, "отличный рынок" или не очень, посмотрим. request