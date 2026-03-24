Не получили рабочий экземпляр: Пентагон отказывается от боевого лазера IFPC-HEL

США прекращают продолжавшуюся с конца 2010-х годов разработку боевого лазера IFPC-HEL, не получив даже первого рабочего экземпляра. Лазер создавался на базе двух предыдущих прототипов — 100-киловаттного демонстратора High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator (HEL-TVD) и предшествующего 10-киловаттного мобильного комплекса High Energy Laser Mobile Test Truck (HEL-MTT).

Как сообщает ресурс Laser Wars со ссылкой на мартовский отчет Исследовательской службы Конгресса США, в январе текущего года планировалось в случае проведения успешных испытаний включить систему IFPC-HEL в перечень штатных программ Пентагона. Однако в итоге контракт на создание IFPC-HEL был пересмотрен и сокращен до одного прототипа. В настоящее время этот прототип проходит лабораторные испытания на предприятии Lockheed Martin. Вместо этого Пентагон разрабатывает проект Joint Laser Weapon System (JLWS) в поддержку общей стратегии «Золотой купол», направленной на создание лазерного оружия для обеспечения противовоздушной обороны от крылатых ракет.



В начале марта текущего года сообщалось о первом боевом применении Израилем лазера для перехвата ракет. Как утверждалось, система была задействована на северной границе Израиля для перехвата иранских ракет, БПЛА и артиллерийских боеприпасов. Принцип работы установки — сфокусированный лазерный луч, способный уничтожить цель на дистанции до 10 километров.
    Сегодня, 13:06
    Технологии не достигли того уровня продукции, когда будут удовлетворять запросам военных, пока по крайне мере...
      Сегодня, 13:11
      а как же линкоры Трампа, без лазеров (?)
        Сегодня, 13:16
        Лазеры, рельсотроны и прочие бульбуляторы... их время придёт, но потом! soldier
          Сегодня, 13:21
          Интересно, Трамп придумал как назвать свои мега-линкоры?
          Можно посоветовать, например: "Дональд Золотой Кук" или "Дональд Золотой Дик". laughing
            Сегодня, 13:26
            Д Трамп, человек небоскреб и параход!
            А что, звучит! wink
            Сегодня, 14:21
          Сегодня, 13:42
          вообще то Локхид еще ведет разработку лазерных комплексов мощностью 300 кВт и 500 кВт
          эти точно будут прожигать и уничтожать ракеты и даже снаряды
          100 кВт всё же маловато для уничтожения, ну только если ослеплять оптику
            Сегодня, 13:51
            Не проверишь, не узнаешь...
            Прогресс не стоит на месте, но пока очередного прорыва в сфере создания мощных, малогабаритных источников энергии не произойдёт... в общем понятно.
              Сегодня, 14:07
              далеко ходить не нужно
              журнал Радио, 1960-какой то год - как собрать атомную батарею на кухне
              от 100 до 200 000 вольт, 1-10 ампер, срок работы 20 лет
      Сегодня, 13:40
      Ничего, зато десятки, а может и сотни миллионов баксов, осели в правильных карманах)))
        Сегодня, 13:43
        С одной стороны, кто ничего не пытается сделать сам, тот потом в догоняющих...
        С другой стороны, пилить бюджет, бабло, там умеют получше других...
          Сегодня, 14:18
          Да уж, как умеют пилить бюджет в США - это только слогом богатырских былин описать можно)))
    Сегодня, 13:10
    Да лазеры развиваются постоянно, все же за ними будущее, но пока технологии не те
    Сегодня, 13:12
    Предсказуемо. Аккумулятор дохловат. Нужно минимум три паровозных состава.
    Сегодня, 13:15
    Как "Замволт" без пушек... Плавает - и ладно.
      Сегодня, 13:22
      Плавает гуано в проруби. Корабли все же ходят.
        Сегодня, 13:32
        Анатолий, так товарищ не про корабли, которые ходят, а про конкретный "Зумвольт" пишет wink
          Сегодня, 13:36
          Не вижу противоречия. Короче "зумволт" этот и есть... что в проруби...
          Даже янки это осознали, раз не стали строить серийно.
          Похоже даже в Пентагоне стали понимать, что местные разрабы слишком уж преуспели лапшу на уши вешать со своими "прожектами".
    Сегодня, 13:20
    Денюжку по карманам освоили, больше денег нет....
    Сегодня, 13:48
    Даже если, что вряд ли, удастся создать реально эффективную установку, стоить она будет запредельных денег, а боевая живучесть будет около нуля, слишком нежная техника.
    Сегодня, 13:55
    Так же, как и Золотой купол wink