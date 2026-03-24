Не получили рабочий экземпляр: Пентагон отказывается от боевого лазера IFPC-HEL
1 94821
США прекращают продолжавшуюся с конца 2010-х годов разработку боевого лазера IFPC-HEL, не получив даже первого рабочего экземпляра. Лазер создавался на базе двух предыдущих прототипов — 100-киловаттного демонстратора High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator (HEL-TVD) и предшествующего 10-киловаттного мобильного комплекса High Energy Laser Mobile Test Truck (HEL-MTT).
Как сообщает ресурс Laser Wars со ссылкой на мартовский отчет Исследовательской службы Конгресса США, в январе текущего года планировалось в случае проведения успешных испытаний включить систему IFPC-HEL в перечень штатных программ Пентагона. Однако в итоге контракт на создание IFPC-HEL был пересмотрен и сокращен до одного прототипа. В настоящее время этот прототип проходит лабораторные испытания на предприятии Lockheed Martin. Вместо этого Пентагон разрабатывает проект Joint Laser Weapon System (JLWS) в поддержку общей стратегии «Золотой купол», направленной на создание лазерного оружия для обеспечения противовоздушной обороны от крылатых ракет.
В начале марта текущего года сообщалось о первом боевом применении Израилем лазера для перехвата ракет. Как утверждалось, система была задействована на северной границе Израиля для перехвата иранских ракет, БПЛА и артиллерийских боеприпасов. Принцип работы установки — сфокусированный лазерный луч, способный уничтожить цель на дистанции до 10 километров.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация