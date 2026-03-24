На Украине посчитали коэффициент рождаемости – страна физически вымирает

4 238 63
Пока киевский режим рапортует о планах победить несмотря ни на что, внутри страны зреет катастрофа, которую не скрыть никакой пропагандой. Украина, по признанию собственных чиновников, «физически вымирает».

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник выдал в эфире цифры: ежегодная убыль населения составляет около 300 тысяч человек. При этом смертность – полмиллиона, а рождаемость едва дотягивает до 220 тысяч. По сути, страна каждый год теряет население размером с небольшой областной центр. И это только по официальным данным.



Коэффициент рождаемости рухнул до уровня 0,7. Для понимания: для простого поддержания численности населения нужно 2,2 ребенка на женщину. То, что происходит сейчас, – это не демографический кризис в привычном понимании. Это обвал, после которого восстановление, даже в теории, займет десятилетия, если вообще будет возможным.

Кому же воевать и, главное, кому работать? Воскобойник приводит оценки Международной организации труда: дефицит рабочих рук уже в ближайшее время составит от 8,2 до 8,6 миллионов человек. Это означает, что экономика, и без того держащаяся на иностранных инъекциях, просто перестанет функционировать.

Обратите внимание на хронологию. Еще в 2021 году коэффициент рождаемости держался на отметке 1,4. Три года активных боевых действий, массовая эмиграция и тотальная мобилизация, высасывающая из экономики мужчин, сделали свое дело. Украина стремительно стареет и пустеет.
63 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +9
    Сегодня, 13:08
    Ну так значит такая судьба у этого народа, нам то чего до них, со своими бы разобратьс.
    1. Пулемет Мадуро. Звание
      Пулемет Мадуро.
      +1
      Сегодня, 13:21
      Ну,есть небольшое дело и сейчас оно идет.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Вадим С
      Ну так значит такая судьба у этого народа
      Нет такого понятия как судьба. Даже церковь такой не поддерживает. Есть действия и следствия. Ну и самое главное, природа не терпит пустоту. Кто то потом заполнит эту территорию. Скорее всего беженцы с Африки и ближнего востока.
      1. Illanatol Звание
        Illanatol
        +2
        Сегодня, 13:24
        Нет, это будут "москальские орки". Арабам и ниграм пускай обломится.
      2. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 13:30
        Израильские евреи уже на чемоданах сидят.
  2. Doccor18 Звание
    Doccor18
    +7
    Сегодня, 13:09
    стремительно стареет и пустеет.

    Ничего удивительного, сейчас это всех касается. Все страны постиндустриального мира сейчас в аналогичной ситуации. В демографическое пике вошли повсюду, кроме Африки и Латинской Америки...
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 13:10
      Индия растёт на удивление.
      Пора и нам на вегетарианство переходить ))
      1. Vik66 Звание
        Vik66
        +8
        Сегодня, 13:13
        Индия растёт на удивление.
        Пора и нам на вегетарианство переходить ))

        Наши зимы на травке не переживёшь winked
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 13:22
          Цитата: Vik66
          Индия растёт на удивление.
          Пора и нам на вегетарианство переходить )) .....
          Говоря такое, как-то не учитывают разницу климата, также то, что значительная часть населения не имеет доступа к канализации, а также ---- доживает до 25 лет. И не происходит бунтов, недовольства .... Касты
          1. Наводлом Звание
            Наводлом
            +1
            Сегодня, 13:51
            Цитата: Reptiloid
            Говоря такое, как-то не учитывают разницу климата, также то, что значительная часть населения не имеет доступа к канализации, а также ---- доживает до 25 лет. И не происходит бунтов, недовольства .... Касты

            Не думал, что вы серьёзно воспримите откровенную шутку.
            а) у нас нет историко-культурных предпосылок для того, чтобы вдруг стать вегетарианцами
            б) вегетарианство никак не поможет в вопросе деторождения
      2. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +2
        Сегодня, 13:18
        Цитата: Наводлом
        Индия растёт на удивление.

        Там только официально "за чертой бедности" 26-27% населения страны, а это около 380 млн. чел., за счет них и растет рождаемость...
      3. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 13:26
        Цитата: Наводлом
        Индия растёт на удивление.
        Пора и нам на вегетарианство переходить ))
        Нужно выключать электричество. Что бы не было Интернетов и телевизоров, глядишь и молодежь начнет размножаться.
        1. Eragon Звание
          Eragon
          +1
          Сегодня, 13:52
          Цитата: topol717
          Цитата: Наводлом
          Индия растёт на удивление.
          Пора и нам на вегетарианство переходить ))
          Нужно выключать электричество. Что бы не было Интернетов и телевизоров, глядишь и молодежь начнет размножаться.

          Правительство этим уже занимается. Закрытие интернета в процессе, телевидение на очереди.
      4. Azimutt Звание
        Azimutt
        0
        Сегодня, 13:45
        Некоторые демографы находят непосредственную связь между уровнем рождаемости и уровнем образования женщин.
        1. KAVBER Звание
          KAVBER
          0
          Сегодня, 14:07
          Тут и искать нечего, связь прямая и очевидная, именно из-за этого и падает рождаемость.
      5. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 14:00
        Пора и нам на вегетарианство переходить ))

        У нас в Россию под это дело узбеков завезут они плодятся как кролики.
    2. Azim77 Звание
      Azim77
      -1
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Doccor18
      Ничего удивительного, сейчас это всех касается.

      А может естественное снижение демографии не трагедия? Когда оно касается не одной страны, а общее. И без войн. В чем смысл поддерживать текущее количество в долгой перспективе? Меньше населения, меньше нужно рабочих рук, меньше потребления. По всей планете снизится до какой-то точки и потом повторно наверх. И так циклично.
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +1
        Сегодня, 13:29
        Цитата: Azim77
        может естественное снижение демографии не трагедия?

        В краткосрочной перспективе? Может быть. В долгосрочной, увы, скорее всего трагедия. Особенно для государств больших, стремящихся оставаться значительными и в будущем. Без людей не будет ничего. А стремительное снижение рождаемости запускает целый ворох сопутствующих проблем, таких как: общее старение населения, дополнительная нагрузка на бюджет, уменьшение налоговой базы, снижение контроля над отдаленными территориями и т.д., и т.п. Временные полумеры с привлечением мигрантов ни как позивно не смогут изменить ситуацию, что безусловно теперь понятно всем. Однако, на ситуацию с демографией невозможно повлиять в текущей обстановке дикого капитализма и нового витка передела рынков с разрастанием военных конфликтов, не станут рожать больше, только меньше...
        1. Azim77 Звание
          Azim77
          0
          Сегодня, 13:57
          Именно в долгосрочной, философский вопрос. Например, население к началу второй мировой было на уровне ниже 2,5 млрд человек. При этом жили не прямо так уж катастрофически в нищете, не кремнием огонь добывали. Да, сравнивать с современным укладом жизни, с уровнем потребления электричества, еды и других ресурсов - прогресс колоссальный. Но нет ли в этом порочной циклической зависимости? Больше людей, больше потребления, больше нужно народа для создания и обслуживания этого потребления.. По аналогии с дизельным движком, который начинает идти в разнос, потребляя все больше топлива и разгоняясь?
          Вопрос конечно праздный, дилетантский и утопический, но он про то, что если иногда отойти от главной дороги и посмотреть туда ли дорога идет, вдруг цели окажутся устаревшими, а то и ложными.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:09
    Украина стремительно стареет и пустеет.
    дополнительная нагрузка, инвалиды...
    Вот что в головах "полезных дурней" творится должно, что б этого не понимать??? fool
    Зелебобикам пофиг, у них все хорошо... будет, как они надеятся/верят, а обыватель, ему то как быть, жить...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 13:17
      Цитата: rocket757
      Зелебобикам пофиг, у них все хорошо..

      У них всё идёт по заветам ребе Шнеерсона.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:22
        Так то фиг бы с ними, все равно теперешнее поколение у них с дефектами в мозгах... от родителей со взболтанными мозгами получаются такие же, кандидаты на кастрюлю сверху, там где голова должна быть...
        Всё потом, когда пойдёт процесс возвращения в нормальное состояния мозгов, психики и прочего...
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Сегодня, 13:17
      Приветствую Виктор! А не вспомнить, что при СССР плодились и размножались! Промышленность росла! Сельское хозяйство тоже. А сейчас ----
      это другое wassat
      1. Пулемет Мадуро. Звание
        Пулемет Мадуро.
        -6
        Сегодня, 13:20
        Промышленность росла и поля колосились? Ты серьезно? Тогда кроме приписок ничего не было ,потому мясо завозили из Аргентины,а пшеницу из Канады.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 13:27
          Цитата: Пулемет Мадуро.
          .....Тогда кроме приписок ничего не было ,потому мясо завозили из Аргентины,а пшеницу из Канады.

          Так это укры крали всё общественное. А свиней сало, птицу кто жрал. Их всем снабжала РСФСР. А они только бухали. Гоголь ещё когда про это написал
          1. Пулемет Мадуро. Звание
            Пулемет Мадуро.
            0
            Сегодня, 13:31
            Там все на шее у РСФСР сидели,все союзные республики.А должны были быть колониями.Задабривали их.
        2. Doccor18 Звание
          Doccor18
          +2
          Сегодня, 13:44
          Цитата: Пулемет Мадуро.
          потому мясо завозили из Аргентины,а пшеницу из Канады.

          Ну, не забывайте о технологиях в сельском хозяйстве, всё-таки они за последние 40 лет здорово шагнули вперед. Кроме того, в 80-ых поголовье КРС в 7,5-8 раз превышало сегодняшнее. А сколько нужно было фуражного зерна, чтобы прокормить 50 млн. голов скота? Доля сельского населения в ту пору была весомой, и в каждом дворе имелась скотинка, так что самодостаточность была намного более серьезная, чем теперь...
          1. Пулемет Мадуро. Звание
            Пулемет Мадуро.
            0
            Сегодня, 14:09
            Учился в КТИРПиХ в Калининграде,как раз в 80-85 гг,И вот единственное мясо,что удалось купить в магазине за 5 лет,это было мясо джейрана.С кальвадосом эту ногу и заточили.Все.Одна рыба и кальмары.) Вот это поголовье в 8 раз и было только на бумаге,как 6 миллионов тонн хлопка в Узбекистане.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 13:23
        Привет Дмитрий soldier
        Всё проблемы от взболтаных мозгов...
        Над ними поэксперементировали изрядно и получится ли вернуть их в нормальное, адекватное состояние, вопрос?
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 13:31
          Цитата: rocket757
          .... получится ли вернуть их в нормальное, адекватное состояние, вопрос?

          Не думаю, Виктор. Если при СССР, при идеологии ---- не смогли бандерву изменить, то сейчас сомнения. Вон сколько агрессивных к нам попадает
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Сегодня, 13:34
            Увы, нацик/селюк/хутор в человеке это навсегда.
            Тут только ровнять с грунтом и потом солью посыпать, что б не восстал, не возродилось...
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 13:41
              Цитата: rocket757
              Увы, нацик/селюк/хутор в человеке это навсегда....
              нравится мне, как они на западе скачут! Учат гейропейцев уму-разуму.Воспитывают. Из США многих выгнали, там заткнулись. Вроде
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 13:48
                Да в полосатии все чётко... они сами готовы поучать всех с "высоты" своей 200 летней истории... куда уж всем остальным до них то.
                А в гейропах, где некоторые страны могут похвастаться историей в тысячилетия, учите ей, таких, которые могут чему то научить, НЕ ОСТАЛОСЬ... вымерли как мамонты...
                1. guest Звание
                  guest
                  0
                  Сегодня, 13:55
                  Цитата: rocket757
                  А в гейропах, где некоторые страны могут похвастаться историей в тысячилетия

                  В гейропе стран с тысячелетней историей не так то и много, в Азии таких стран всё таки больше.
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    +1
                    Сегодня, 14:06
                    Азия, Африка, Америка... там где было более комфортно жить, человечество развивались активно, НО, там где жить было не так комфортно, развитие было более агрессивное и в какой то период перешло в режим бурной эволюции общества!
                    Парадокс это или нет... так произошло и это всем известно.
            2. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 14:08
              РОССИЯ добивается того, что бы украинская государственность рухнула ... ROGANDAR NEUS.

              Так уже сколько лет. А укры никак не разочарованы в своём руководство Вот что
    3. Illanatol Звание
      Illanatol
      +1
      Сегодня, 13:26
      Значит не быть. Пусть отправляется на ЛБС и героически сгинет за родную неньку и кружевные трусики.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:28
        За кружевные труселях и печень... о круассанах большенству это не светит, а светит... в общем понятно.
        1. Illanatol Звание
          Illanatol
          0
          Сегодня, 13:32
          Думать надо было раньше, мозги включать этим скакуасам. А теперь - похмелье от угара революции гидности.

          Ну, это как обычно. Конфликты разжигают богатые, а последствия огребают бедные.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 13:35
            Увы, отгребают уже все, кто не успел смытся вовремя...
  4. ian Звание
    ian
    +1
    Сегодня, 13:09
    "Небо голубое, вода мокрая"
    Ну такое себе открытие. Видимо британские ученые за ним стоят.
    Цифры ожидаемые, данные плюс минус правдоподобные. Вот только ни изменить что либо, ни пользоваться этой информацией никто увы не сможет.
    Проект "вселенная 25" работает при любом раскладе.... hi
    1. Illanatol Звание
      Illanatol
      -1
      Сегодня, 13:29
      Цитата: ian
      Вот только ни изменить что либо, ни пользоваться этой информацией никто увы не сможет.


      Изменить все же можно, ускорив этот тренд. Еще больше жмуров в пластиковых мешках и ухилянтов через кордон. Чтобы еще меньше плодились эти небратья, поскольку плодиться будет просто некому.
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 13:14
    Доскакались с кастрюлями на головах fool
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 13:18
      Скачим..,надеюсь, что позора не застану.
  6. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +1
    Сегодня, 13:15
    Если по официальным источникам кэф рождаемости 0,7,то можно смело делить его надвое. Они не должны размножаться,Джон Дир сам и посеет и соберет урожай на оставшейся территории.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 13:17
    Прости меня Господи, воздух будет чище....
  8. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +1
    Сегодня, 13:19
    Если главной идеей их революции (майдана), была возможность свалить из своего государства, то о чем там говорить?
    1. Roman_4 Звание
      Roman_4
      0
      Сегодня, 13:40
      Первопричина почему народ хотел свалить из своей страны, это инфополе и построение таких условий , при которых в своей стране люди не хотят жить. Не надо думать что там все люди кастрюльки. Украина была самой богатой республикой СССР , имеет прекрасный климат и плодородные земли. В любой стране при желании властей, можно создать невыносимые условия для проживания своего населения.
      1. lutikovvn Звание
        lutikovvn
        0
        Сегодня, 13:57
        У нас тоже достаточно много уехало. Но те кто остались, живут проблемами своей страны и пытаются изменить жизнь к лучшему здесь. Для всех, для своей страны, а не ищут теплую норку для себя в чужой стране убирая г..но за ними.
  9. bar Звание
    bar
    +5
    Сегодня, 13:20
    Даже и рождаемость не при чём. Достаточно открыть граница, население за неделю сократится на несколько миллионов.
    1. lutikovvn Звание
      lutikovvn
      0
      Сегодня, 14:07
      Попутного ветра им в спину! Главное назад потом их не пускать!
  10. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 13:23
    Так Наркот освобождает территорию от xoxлoв для своих. Как персы опреснительные станции в Израиле разбомбят, так будет куда из пустыни сбежать...
    1. Roman_4 Звание
      Roman_4
      +1
      Сегодня, 13:35
      Если судить по прогнозам аналитиков , Израилю осталось 1,5-2 года и его разнесут.
      И не помогут ни Цахал, ни Америка.
  11. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 13:25
    …Коэффициент рождаемости рухнул до уровня 0,7…
    А господин чиновник посчитал скорость деления самок хохлиц на свободном выгуле в заграницах? В моей местности вижу не одну, которая за четыре года «беженства» не в первой на сносях.
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      0
      Сегодня, 13:41
      и как она поднимет рождаемость на украдине? только в гейропе.
  12. bon jorno Звание
    bon jorno
    +3
    Сегодня, 13:27
    И в России немногим лучше дела обстоят, ежегодная убыль населения 500 - 600 тыс чел.
  13. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    +3
    Сегодня, 13:29
    Интересно, а у нас на много ли лучше?
  14. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +2
    Сегодня, 13:30
    Удел всех европейских стран- плановое вымирание, оргранизованнное сионистами, которые используют свой передовой отряд- диких мигрантов.
    У нас, в России пока дела обстоят не так плохо. Это радует.
    Программы для повышения рождаемости (всякие мат капиталы) лишь слегка купируют убыль населения.
    Но другая, позорная Башня Кремля, продолжает геоцид коренного населения России, действуя строг по методичкам МВФ и банды Ротшильдов.

    Повышая пенсионный возраст, эта пятая, местечковая колонна прекрасно понимала. что бабки и дедки, не смогут сидеть с внуками, так как им придётся еще целых пять лет горбатится на работе.
    Молодые просто небудут рожать детей, зная, что им никто не поможет!
    Но они (позорники из пятой, местечковой колонны) нашли выход- заполонить Россию мигрантами. Которые насилуют всё что движется, попоутно убивая и издеваясь!
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -1
      Сегодня, 13:38
      Красиво. Но, бабка ходит,не только до Аптеки, но и приносит. А дед ещё зарядил магазин.
  15. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 13:52
    Умерла в 2014 году уже, сейчас следствие.
  16. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 13:53
    этих хоть бомбят, вот, потери объявили свыше 1,7 млн, якобы выше чем в ВОВ в Красной армии украинцев.
    А вот Россия вымирает уже так, сколько не везут смуглых
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:58
    Это последствия украинизации украинского общества. Не терпит хихлов матушка-Земля wink
  18. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 14:21
    Украины уже нет, ее на корню продал Зеленский. Они этого не понимают, но для них лучший вариант это сдаться России. В этом случае они: 1) Получают равные права с россиянами 2) Не выплачивают долги, в которых у них заложена вся страна, включая даже землю и сырье.