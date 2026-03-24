На Украине посчитали коэффициент рождаемости – страна физически вымирает
Пока киевский режим рапортует о планах победить несмотря ни на что, внутри страны зреет катастрофа, которую не скрыть никакой пропагандой. Украина, по признанию собственных чиновников, «физически вымирает».
Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник выдал в эфире цифры: ежегодная убыль населения составляет около 300 тысяч человек. При этом смертность – полмиллиона, а рождаемость едва дотягивает до 220 тысяч. По сути, страна каждый год теряет население размером с небольшой областной центр. И это только по официальным данным.
Коэффициент рождаемости рухнул до уровня 0,7. Для понимания: для простого поддержания численности населения нужно 2,2 ребенка на женщину. То, что происходит сейчас, – это не демографический кризис в привычном понимании. Это обвал, после которого восстановление, даже в теории, займет десятилетия, если вообще будет возможным.
Кому же воевать и, главное, кому работать? Воскобойник приводит оценки Международной организации труда: дефицит рабочих рук уже в ближайшее время составит от 8,2 до 8,6 миллионов человек. Это означает, что экономика, и без того держащаяся на иностранных инъекциях, просто перестанет функционировать.
Обратите внимание на хронологию. Еще в 2021 году коэффициент рождаемости держался на отметке 1,4. Три года активных боевых действий, массовая эмиграция и тотальная мобилизация, высасывающая из экономики мужчин, сделали свое дело. Украина стремительно стареет и пустеет.
