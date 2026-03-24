На Украине тестируют FPV-дрон с управлением через оптоволокно и радиоканал

915 3
Насколько известно, первыми применять беспилотники, управляемые через оптоволоконный кабель, начали наши военные в ходе освобождения курского приграничья. Именно тогда появилась информация о разведывательно-ударном БПЛА квадрокоптерного типа «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), который противник не мог подавить средствами РЭБ.





С той поры БПЛА с оптикой стали довольно массовым явлением, разработано несколько модификаций дронов, есть такие и у противника. Последовательно решается вопрос с дальностью полета беспилотников на оптике, сейчас это уже десятки километров.

Однако у данных БПЛА есть существенный недостаток, который заключается в обрыве довольно хрупкого кабеля, после чего беспилотник теряет управление. На Украине пытаются решить эту проблему и уже проводят тестирование FPV-дронов с управлением через оптоволокно и радиоканал, что позволит операторам сохранять контроль даже в случае потери связи через один из каналов.

Онлайн-издание военной тематики NextGenDefense пишет, что модернизация БПЛА добавила к его стоимости всего 57 долларов. Подробностями концепции с порталом поделилась командир взвода ВСУ Татьяна Черновол, показав тестовые кадры, на которых беспилотник передает синхронизированные видеопотоки как по оптическому, так и по радиоканалу.

В ходе одного из испытаний поврежденный оптоволоконный кабель был восстановлен после того, как дрон пролетел около 4 километров, при этом управление осуществлялось с помощью радиоволн. Про воздействие в этот момент средств РЭБ ничего не сообщается.

В настоящее время система дорабатывается, а украинская оборонная компания General Cherry предоставила 10 прототипов БПЛА совмещенного управления для полевых испытаний.

Вообще, довольно странная «сенсация» украинского происхождения. Идея комбинированного управления беспилотником описанного типа не новая. Российские производители серийно выпускают беспилотники с предустановленными комбинированными системами управления, либо возможностью дополнительной модернизации за счет установки специального модема и катушки с оптоволокном на БПЛА с управлением через радиоканал. Они поступают в войска и применяются нашими операторами в зоне СВО.

О разработке FPV-дронов с такой опцией в РФ и их успешном применении на фронте сообщалось еще весной прошлого года. В частности, речь идет о производимых в Москве беспилотниках с комбинированным управлением линейки «Бумеранг». Сейчас в войсках беспилотных систем уже применяется десятая модификация этого БПЛА. Они доказали свою высокую эффективность в том числе в перехвате вражеских дронов.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  rocket757
    +1
    Сегодня, 14:01
    Управление дроном по нескольким, параллельным каналам, это мечта военных операторов...
    Вроде как не дорого, но радио канал, при воздействия средств РЭБ противника, не так надёжно, устойчивое, как оптический кабель...
    А так, задача конструкторских коллективов, спроектировать, создать надежную систему обмена данных на большом расстоянии в условиях активного противодействия противника!!! soldier
    Romario_Argo
      0
      Сегодня, 14:23
      мечта наших военных это ДКВП для сухопутных войск
      - десантный корабль на воздушной подушке типа Зубр - только скегового типа
      массой под 5000 тонн с броней, КАЗ, противодроновыми ДПУ
      вооруженный: 2-е спарки 57-мм орудий с ПТРК Корнет, 2 орудия 152-мм, ЗРК Тор на 64 ЗУР
      4 ГТД х 10 000 л.с. = 8 барабанов нагнетателей как на МРК Бора/Самум
      грузовой отсек на 8-10 БМП-3 и до батальона пехоты
      Эдакий передвижной ДОТ с противоминным тралом, искусственное перемещаемое сооружение для полевых наступательных операций где нет городской застройки
  ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 14:01
    И какой в этом смысл? После обрыва волокна, включаем радиоканал, который тут же засекает РЭР и давит РЭБ. Очередной распил уже и без того убитого бюджета МО бандерлянда? Других вариантов, как-то не наблюдается.