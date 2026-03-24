Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях

Китай картографирует подводный рельеф и мониторит подводный рельеф и мониторит среду трех океанов в военных целях. Масштабная правительственная программа охватывает Тихий, Индийский и Северный Ледовитый океаны.Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные исследования и мнения опрошенных экспертов.СМИ утверждает, что собранные данные могут иметь ключевое значение в потенциальном военном конфликте Китая с Соединенными Штатами и их союзниками.В частности, журналисты проанализировали данные отслеживания движения морского транспорта. Объектом изучения стали маршруты исследовательского судна Dong Fang Hong 3, принадлежащего Океанологическому университету КНР. Выяснилось, что в период с 2024 по 2025 год оно курсировало в районе Тайваня, острова Гуам и в некоторых районах Индийского океана. СМИ утверждает, что осенью 2024 года при помощи специальных датчиков экипаж судна отслеживал подводные объекты вблизи побережья Японии. А весной 2025 года Dong Fang Hong 3 тщательно исследовало акваторию вблизи Индонезии и Шри-Ланки.Отмечается, что исследовательское судно, занимающееся подобными задачами, далеко не единственное. Подобные исследования ведут десятки китайских судов в разных частях Мирового океана. Конечно, часть из них занимается поиском подводных месторождений полезных ископаемых и рыболовных угодий, но значительная часть сосредоточена на сборе данных для военных.Журналисты приходят к выводу, что Китай готовится к подводной войне против США.

