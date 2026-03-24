Песков: Москва будет рада видеть на параде Победы лидеров дружественных стран
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет рада видеть лидеров дружественных России стран на параде Победы 9 мая. Песков подчеркнул, что Россия всегда рада присутствию на этом праздничном мероприятии самого широкого круга представителей дружественных стран.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что генеральная репетиция парада ко Дню Победы пройдет в Москве на Красной площади 7 мая. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил о готовности вновь посетить Москву на День Победы. Несмотря на то, что в 2025 году визиту Фицо в Россию пытались помешать несколько европейских стран, глава словацкого правительства все равно принял участие в параде Победы.
Всего на прошлогоднем параде Победы 9 мая 2025 года в Москве, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствовали лидеры 29 иностранных государств. Помимо лидеров Белоруссии и Китая, в Москву приехали также президенты и главы правительств Бразилии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Вьетнама, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Южной Осетии, Абхазии, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Конго, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Египта, Венесуэлы, Боснии и Герцеговины (Республики Сербской). В параде принимали участие воинские подразделения из 19 дружественных России государств. При этом прибалтийские лимитрофы — Латвия, Литва и Эстония — заблокировали перелёт через свое воздушное пространство направлявшихся на парад Фицо и Вучича.
