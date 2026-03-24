«Идиотские ошибки»: Дмитриев оценил решения фон дер Ляйен в сфере энергетики

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает играть в энергетическую рулетку, где ставка – благополучие целого континента. На этот раз она соизволила признать: отказ от российского газа был «болезненным». Причем сделано это, по меткому выражению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, «медленно».



Дмитриев в свойственной ему жесткой манере оценил поведение фон дер Ляйен:

Почему-то она до сих пор слишком медленно признает, что кризис критичен именно для ЕС, из-за своих фатальных и идиотских ошибок в отказе от российской энергетики.

И с этим трудно спорить. Когда политическая воля ставится выше экономической целесообразности, страдают в первую очередь граждане – те самые европейцы, которым теперь приходится платить за «независимость» втридорога.

Фон дер Ляйен, разумеется, исключила возможность возврата к закупкам российского газа. Гордость не позволяет оглянуться назад. Но реальность, как это часто бывает, вносит свои коррективы. Дмитриев предупреждает: Европу накроет «энергетическое цунами». И тогда вопрос будет стоять не о политических амбициях, а о физическом выживании промышленности и тепле в домах.

Парадокс ситуации в том, что Брюссель упорно отказывается признавать очевидное: именно Россия остается гарантом стабильности энергорынка. Решения, принятые в угоду геополитическому курсу, уже обернулись деиндустриализацией Европы. И чем дольше европейские лидеры будут отрицать реальность, тем выше окажется цена этого отрицания.
    Борис Сергеев
    +16
    Сегодня, 14:52
    А Дмитриев и, видимо, автор данной статьи Мындарь, да и не только они, готовы энергоносители в Европу, поставляющие оружие ВСУ, бьющие по тому же Брянску, и дальше посылать? У них чисто экономическая логика. Дмитриев, Песков, Путин, Мындарь, переедьте в Брянск или Белгород на место жительства!
      Silver99
      +7
      Сегодня, 15:00
      Вы дали ответ на вопрос, почему на пятом годе войны разрушают города России и убивают мирных жителей, кое кто мыслит деньгами, а не методами достижения победы. Данный товарищ типичный представитель либералов, он обучался на Западе, он мыслит на их уровне.
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 15:46
      Образование: Окончил Стэнфордский университет (бакалавриат) и Гарвардскую школу бизнеса (MBA).

      Франция (Лазурный берег):
      Вилла стоимостью около €6,5 млн
      Апартаменты в ЖК Parc du Cap
      Шале в Куршевеле
      (Дубай):
      Элитные апартаменты
      sgrabik
      +4
      Сегодня, 15:48
      Нам совсем не понятно это нелепое стремление сопереживать за состояние европейской экономики и благосостояние её граждан, давайте мы сперва со всеми своими проблемами сначала разберёмся и полностью их решим, и только потом уже будем кого то критиковать и поучать.
    16112014nk
    +16
    Сегодня, 14:52
    Что то Дмитриева стало очень много. Больше Захаровой и Пескова вместе взятых.
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 15:11
      Может в президенты готовят.
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 15:14
      Что то Дмитриева стало очень много.

      Злые языки в интернете о его прошлом пишут вот такое:
      Судя по возможностям и размаху, больше всего Кирилл Дмитриев напоминает теневого олигарха, который получил право распоряжаться государственными деньгами. Причем распоряжаться без лишней огласки. Партнерами РФПИ выступают как известные инвесторы из стран Ближнего Востока, Китая, Франции, так и офшорные структуры вроде освобожденного от налогообложения ПОО «Ко-Инвестмент Партнершип I, Л.П.» с Каймановых островов.

      На имя самого Дмитриева также было оформлено несколько столь же офшорных компаний, так что прозрачность распределения прибылей РФПИ — под вопросом. Если изначально фонд хотя бы формально был подотчетен ВЭБу, то в 2016 году Владимир Путин сделал его «суверенным», и теперь Кирилл Дмитриев отчитывается уже лично перед президентом.
      С 23 февраля 2025 года Кирилл Александрович Дмитриев занимает должность спецпредставителя президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами
    Холостой_пистон
    +17
    Сегодня, 14:54
    Походу Дмитрием больше беспокоится об экономики ЕС чем России. По его формуле что выходит, ЕС получает от России дешёвые энергоносители, что бы снизить себестоимость производства снарядов и ракет для ВСУ, так что ли.
    Дилетант
    +15
    Сегодня, 14:56
    Быстрее надо начинать качать газ в Европу. А то у них заводы, выпускающие снаряды, пушки и дроны скоро остановятся и нечего будет на Украину отправлять, наших мужиков убивать.
    Не переживай Урсула! Г-н Дмитриев тебе скоро продаст. Он ведь не на фронте, а кушать ему и его буржуинским друзьям хочется.
    ada
    +3
    Сегодня, 14:57
    .... Парадокс ситуации в том, что Брюссель упорно... Россия остается ...
    Сюда можно смело добавить и других персонажей.
    Парадокс ситуации не в том, что это происходит, а в том, что это было очевидно всем изначально и все это знали и понимали, что сами идут в расставленный капкан. А, нетоварищу Дмитриеву лучше было бы помолчать, как одному из виновников положения. Цитата Лаврова.
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:00
    Как по мне так Урсула всё правильно делает,надо всей Эвропе равняться на краину,а то ишь зажрались, когда краина страдает... crying
    g_ae
    +6
    Сегодня, 15:05
    А с каких пор этот соросенок стал авторитетнее членов правительства РФ. Конечно там тот ещё контингент манагеров и детей понедельника, но этот проходимец кто такой?
    Роман_
    +2
    Сегодня, 15:06
    Гражданина криля дмитриева надо сдать на опыты, по заветам товарища Печкина. Если чингуша торгует (спасибо тормозам из еврожопинска - не хотят торговать!!!! спасибо!!!) с врагами убивающими граждан РФ, то его бы на опыты как минимум!.
    Это не 14 тысяч перевел за три года и получил более 10 лет срока - это мягко говоря не сопоставимые суммы по спонсированию впк фаши_хо_х_лов.
    Fisher
    +6
    Сегодня, 15:06
    Из тех высказываний г. Дмитриева, которые я читал, складывается впечатление, м.б. ошибочное, что данный персонаж больше печётся об интересах Европы и США, чем о российских. М.б. проверить деятельность рфпи как, куда и с какой отдачей они инвестировали, чтобы не было потом как с роснано.
    drags33
    +3
    Сегодня, 15:07
    Да не надо нам навязываться в "гаранты" стабильности гейропейского энергорынка!!!! Категорически не надо! Это их выбор, их решения - следовательно и расхлебывать все это им! И не должно нам быть дела до замерзающих в домах гражданах, остановки производств, закрытия предприятий... Он помогали и помогают (!!!) убивать наших граждан, а мы к ним с жалостью? Или тут все дело в денежных знаках для России? Ну тогда это совсем плохо...Представьте, что сталинский СССР начал бы поставлять в европу газ во время ВОВ, чтобы немного заработать на этом... А???
    VictorB
    +6
    Сегодня, 15:10
    Лучше бы он свои решения оценил.
    Но нет, беспокоится о фон дер Ляйен. Это странно и даже подозрительно.
    Prapor
    0
    Сегодня, 15:21
    Гордость не позволяет оглянуться назад...
    какая там гордость? сплошная гипертрофированная обычная гордыня и самодурство
    Жнец
    +3
    Сегодня, 15:22
    Да хватит за энергобезопасностью европы наблюдать. Наши верхи только и ждут, когда можно будет снова туда гнать ресурсы и богатеть как и прежде.
    За 4 года ес не замёрз и дальше не замёрзнет, не стоит выдавать желаемое за действительное. Миллер уже лет 10 пугает европу, что зима будет холоднющей и газа им не хватит. А они вон, ничего, живы и класть хотели на Миллера.
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:39
    А по моему ничего другого от курупционерки -русрфобки не дождёшься.И это лет на 10- 15 русофобии.
    У меня предложение на всех приграничных АЗС в России для туристов из стран НАТО приезжающих за бензином, установить банеры с Дмитриевым с словами заправляйся в России ,оплачивай СВО ,оплачивай своё счастливое будущее на финском ,польском и прибалтийских языках . laughing
    Хорон
    +3
    Сегодня, 15:40
    Почему-то она до сих пор слишком медленно признает, что кризис критичен именно для ЕС, из-за своих фатальных и идиотских ошибок в отказе от российской энергетики.

    Европа воюет против нас, а дмитриев за них переживает. Он точно наш политик?
    Наша политика подобна флюгеру - у неё нет цели, есть только временное направление. Вот и болтает нас из стороны в сторону.
    Жеребливый
    -3
    Сегодня, 15:56
    Что за тугие люди в комментариях? Понятно же, что речь не идёт о том, чтобы дать газ Швондерляйке. Речь о том, чтобы Европа очистилась от таких, как Швондерляйка. И лишь после этого можно будет приступить к восполнению прежних объёмов. Которое займёт лет пять-десять. Если вообще эти объёмы будут восполнены.
    ulembeck
    0
    Сегодня, 16:20
    Ха-ха, да последней вообще-то по-барабану. Она на свой хлеб с маслом заработала в ковидные времена, да и сейчас руки нехило так греет..
    Костадинов
    0
    Сегодня, 16:30
    Как Дмитриев оценивает 300 миллиарда российских денег украдених европейцами? И сколько еще денег он готов подарит европейцам?
    Експорт русского газа в ЕС самая идиотская ошибка России, а самая идиотская ошибка европейцев в енергетики ето зеление фантазии и отказ от ядерной енергетики и угля.
    Александр Х
    0
    Сегодня, 16:31
    При всех высказываниях Дмитриева, ЕС продолжает снабжать Украину электроэнергией. Значит, излишки в ЕС имеются...Себе в ущерб не стали бы.
    И кому верить? Фактам и логике или сми...