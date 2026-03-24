«Идиотские ошибки»: Дмитриев оценил решения фон дер Ляйен в сфере энергетики
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает играть в энергетическую рулетку, где ставка – благополучие целого континента. На этот раз она соизволила признать: отказ от российского газа был «болезненным». Причем сделано это, по меткому выражению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, «медленно».
Дмитриев в свойственной ему жесткой манере оценил поведение фон дер Ляйен:
И с этим трудно спорить. Когда политическая воля ставится выше экономической целесообразности, страдают в первую очередь граждане – те самые европейцы, которым теперь приходится платить за «независимость» втридорога.
Фон дер Ляйен, разумеется, исключила возможность возврата к закупкам российского газа. Гордость не позволяет оглянуться назад. Но реальность, как это часто бывает, вносит свои коррективы. Дмитриев предупреждает: Европу накроет «энергетическое цунами». И тогда вопрос будет стоять не о политических амбициях, а о физическом выживании промышленности и тепле в домах.
Парадокс ситуации в том, что Брюссель упорно отказывается признавать очевидное: именно Россия остается гарантом стабильности энергорынка. Решения, принятые в угоду геополитическому курсу, уже обернулись деиндустриализацией Европы. И чем дольше европейские лидеры будут отрицать реальность, тем выше окажется цена этого отрицания.
