Власти Литвы признали, что взорвавшийся вчера в республике дрон был украинским

Власти Литвы признали, что взорвавшийся вчера в республике дрон был украинским

Довольно неожиданный поворот получила история с очередным нарушением воздушного пространства одной из прибалтийских республик. Вчера глава пресс-службы Вооруженных сил Литвы майор Гинтаутас Цюнис сообщил о падении и взрыве беспилотника в Варенском районе недалеко от озера Лависас на юге страны.

Озеро это находится не очень далеко от границы с Республикой Беларусь. Как обычно бывает в таких случаях, сразу было объявлено, что БПЛА, скорее всего, российский «Шахед», а в Литву он залетел из Белоруссии. Дрон летел на малой высоте (менее 300 метров), поэтому не был обнаружен и перехвачен.



Вильнюс заявил о намерении «проинформировать союзников по НАТО» о падении дрона. Главный советник президента Дейвидас Матулёнис в эфире радиостанции высказался о необходимости увеличить расходы на противовоздушную оборону. Литовский чиновник добавил, что сомневается в провокации со стороны Белоруссии, но, «конечно, полностью исключать этого мы никогда не можем».

Место падения беспилотника было оцеплено. Позднее появилась информация о найденных фрагментах БПЛА и двигателе. Чиновники разных ведомств и уровней Литвы объявили, что по найденным фрагментам сложно точно идентифицировать принадлежность дрона с учетом того, что российские и украинские военные используют БПЛА разных типов.

Однако сегодня министр обороны Литовской Республики Робертас Каунас заявил, что дрон, скорее всего, украинский. По его словам, он сбился с курса, вероятнее всего, под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Предварительная информация от служб такова: это один из дронов из роя дронов, которые атаковали порт Приморск в Ленинградской области. Очень вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас.

Более однозначно по этому поводу высказалась премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Она заявила, что упавший и взорвавшийся дрон был украинским БПЛА, который сбился с курса. Газета Lietuvos rytas приводит слова главы правительства.

Беспилотник, пересекший наше воздушное пространство и влетевший в Варенский район, был украинским.

Это не первый инцидент с дронами, оказавшимися в Литве. В июле прошлого года Минобороны республики сообщило, что летательный аппарат неизвестного типа пересек воздушное пространство Литвы. Позднее военные сообщили, что объект был найден на военном полигоне Гайжюнай в Йонавском районе Каунасского уезда. В дальнейшем генеральный прокурор Нида Грунскене заявила, что этот летательный аппарат нес взрывное устройство. По ее словам, имеющиеся данные указывают на то, что упавший дрон – это российский БПЛА «Гербера».

За две недели до этого инцидента в республику, предположительно, с территории Белоруссии влетел некий объект. Летательный аппарат упал недалеко от границы. По изначальному утверждению литовских властей, он был похож на дрон Shahed. Однако вскоре выяснилось, что в страну залетел не дрон, а небольшой самолет, сделанный вручную из древесины и пенопласта. По словам военных, объект упал сам и не представлял угрозы.
13 комментариев
  1. zelivee Звание
    zelivee
    +1
    Сегодня, 14:47
    Никогда такого небыло и вот опять. Дрон опять на кольчатник спланировал? wink
  2. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 14:50
    в страну залетел не дрон, а небольшой самолет, сделанный вручную из древесины и пенопласта.

    Це клятые ухилянты хотели бежать из неньки. Но видно что-то пошло не так.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 15:31
      Ну т.е. Дроны по Лен.Области летят через Беларусь и Трибалтов. И ничего там не сбилось, скорее всего просто сломался по дороге.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:55
    Вот и прекрасно! Дело за малым- стравить Украину с Литвой, Латвией и Эстонией. Пусть жрут друг-друга. Вооружить чубатых нациков, вбить им в их тупые хоторянские головы, что Прибалтика- "исконно украинские земли". И натравить, аки псов бешенных. И никаких соплей о "непорядочности политики", как любят у нас в МИДе. У Англии надо учиться! Разделяй и властвуй. А не ныть и пускать сопли о "братствах народов и партий".
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 15:09
      Странно что литовцы не упомянули о 5 статье НАТО .
      Нападение на Литву . Нападающий Украина . Пусть объявят ей войну .
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 15:20
      Дело за малым- стравить Украину с Литвой, Латвией и Эстонией.

      Так они ж заодно. Стравить их можно разве что на почве недокорма одних за счёт других. На мой непрофессиональный взгляд, прибалтийских шавок давно пора карать. Может они не только предоставляют воздушное пространство для пролёта, но и свою территорию для запуска. И первое и второе делает их соучастниками.
    3. Самоед Звание
      Самоед
      0
      Сегодня, 15:44
      Думаю, уже работают над тем, чтобы украинские дроны не только приземлять в Прибалтике, но и подрывать их.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:02
    вот отсюда и идут атаки на Ленинград и Мурманск
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:07
    Надо выразить официальный протест и признать что эта была наша экспериментальная Герань-3М4. Просто тестируем прибалтийских тигров на знание истории со времен Петра I. Нам же потом еще шпротные заводы воссоздавать.
  6. Александр Ваничев Звание
    Александр Ваничев
    0
    Сегодня, 15:20
    Если вспомнить историю, кто первым начал использовать украинских националистов после развала Российской империи то это была Литва и использовала их против Польши. Это потом бандерлогов начали использовать немцы против той же Польши.
  7. bamsik Звание
    bamsik
    0
    Сегодня, 15:45
    опаньки. Литва предоставляет свою территорию для ударов по России?
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 16:05
      Может так правильнее будет? "Литва предоставляет свою территорию для ударов."
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:27
    Вопрос ,а как он долетел не задают .А там из Эстонии запускают и как бы это не принято говорить