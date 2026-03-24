Власти Литвы признали, что взорвавшийся вчера в республике дрон был украинским

Предварительная информация от служб такова: это один из дронов из роя дронов, которые атаковали порт Приморск в Ленинградской области. Очень вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас.

Беспилотник, пересекший наше воздушное пространство и влетевший в Варенский район, был украинским.