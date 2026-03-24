Власти Литвы признали, что взорвавшийся вчера в республике дрон был украинским
Довольно неожиданный поворот получила история с очередным нарушением воздушного пространства одной из прибалтийских республик. Вчера глава пресс-службы Вооруженных сил Литвы майор Гинтаутас Цюнис сообщил о падении и взрыве беспилотника в Варенском районе недалеко от озера Лависас на юге страны.
Озеро это находится не очень далеко от границы с Республикой Беларусь. Как обычно бывает в таких случаях, сразу было объявлено, что БПЛА, скорее всего, российский «Шахед», а в Литву он залетел из Белоруссии. Дрон летел на малой высоте (менее 300 метров), поэтому не был обнаружен и перехвачен.
Вильнюс заявил о намерении «проинформировать союзников по НАТО» о падении дрона. Главный советник президента Дейвидас Матулёнис в эфире радиостанции высказался о необходимости увеличить расходы на противовоздушную оборону. Литовский чиновник добавил, что сомневается в провокации со стороны Белоруссии, но, «конечно, полностью исключать этого мы никогда не можем».
Место падения беспилотника было оцеплено. Позднее появилась информация о найденных фрагментах БПЛА и двигателе. Чиновники разных ведомств и уровней Литвы объявили, что по найденным фрагментам сложно точно идентифицировать принадлежность дрона с учетом того, что российские и украинские военные используют БПЛА разных типов.
Однако сегодня министр обороны Литовской Республики Робертас Каунас заявил, что дрон, скорее всего, украинский. По его словам, он сбился с курса, вероятнее всего, под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.
Более однозначно по этому поводу высказалась премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Она заявила, что упавший и взорвавшийся дрон был украинским БПЛА, который сбился с курса. Газета Lietuvos rytas приводит слова главы правительства.
Это не первый инцидент с дронами, оказавшимися в Литве. В июле прошлого года Минобороны республики сообщило, что летательный аппарат неизвестного типа пересек воздушное пространство Литвы. Позднее военные сообщили, что объект был найден на военном полигоне Гайжюнай в Йонавском районе Каунасского уезда. В дальнейшем генеральный прокурор Нида Грунскене заявила, что этот летательный аппарат нес взрывное устройство. По ее словам, имеющиеся данные указывают на то, что упавший дрон – это российский БПЛА «Гербера».
За две недели до этого инцидента в республику, предположительно, с территории Белоруссии влетел некий объект. Летательный аппарат упал недалеко от границы. По изначальному утверждению литовских властей, он был похож на дрон Shahed. Однако вскоре выяснилось, что в страну залетел не дрон, а небольшой самолет, сделанный вручную из древесины и пенопласта. По словам военных, объект упал сам и не представлял угрозы.
