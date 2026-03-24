Депутатам Рады поставлена задача готовиться к работе в условиях войны

Зеленский не настроен на мирное соглашение с Россией, впрочем, как и его хозяева из Европы, настаивающие на продолжении боевых действий. На этом фоне «нелегитимный» поставил задачу разработать план работы Верховной Рады в условиях войны еще на три года минимум. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на депутатов пропрезидентской фракции в Раде.

Разработкой плана займется замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Андрей Мотовиловец. Для его составления необходимо провести переговоры с другими фракциями, чтобы узнать условия, при которых депутаты будут готовы работать еще длительное время. Судя по поручению Зеленского, никаких выборов на Украине он не планирует ни в ближайшее время, ни потом.



Нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет. Этим занимается Андрей Мотовиловец. Он не ограничен временными рамками.

Фактически Зеленский планирует продержаться еще три года, т. е. до конца срока Трампа, надеясь, что к власти в США придут демократы, которые снова завалят Украину оружием и деньгами.

Некоторые западные медиа утверждают, что Европа требует от клоуна воевать с Россией еще минимум два года, чтобы успеть подготовиться к возможному конфликту. На Украине тоже ходят упорные слухи, что никакого мира не будет, Зеленский уже всё решил, а переговоры идут для того, чтобы тянуть время. Деньги-то от Европы до Киева все никак не дойдут.
    ТермиНахТер
    Сегодня, 15:00
    Зрада может "валять дурака" и 20 лет. Выдержит ли это бандерлянд?))) Вот в чем вопрос.
      Младший рядовой
      Сегодня, 15:23
      Какелленд напрямую зависит от внешних инвестиций. Перекрыть их и недострана через неделю скажет до свидания. В ЕС деньги заканчиваются, зато понтов как у Трампа.
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 15:04
    ВР " в условия войны"?.. Я себе это представляю: бочки с салом в залах заседаний, мешки с чесноком, тазики с водой, для стирки вышиванок, вручную. Аккумуляторы для трансляции "Щеневмерлы" и пакеты с наркотой, для употребления. Что то общее с заседанием домкома и исполнением песен, из "Собачьего сердца".
      Uncle Lee
      Сегодня, 15:16
      никакого мира не будет
      Значит надо бить и бить по майдании, пока пардону не запросят !
    APASUS
    Сегодня, 16:22
    Депутатам Рады поставлена задача готовиться к работе в условиях войны

    Обана ! Конкретно Зе что то курнул ? А это была не война получается ?