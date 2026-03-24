Более 120 «Гераней» в воздухе над Украиной – ПВО киевского режима не справляется
Днем 24 марта украинское небо вновь превратилось в арену, где господствуют российские беспилотники. В 13:05 взрывы прогремели в окрестностях Николаева. Спустя пять минут – Бровары в Киевской области. Еще через пять – Черниговская область. К каждому из взрывов причастны БПЛА «Герань» и «Гербера».
К 13:15 в небе над Украиной фиксируется около сотни беспилотников. Очевидцы и мониторинговые сообщества в социальных сетях констатируют: количество «Гераней» в воздухе не опускается ниже сотни. К 13:50 их количество уже перевалило за 120.
Новые группы БПЛА заходят в воздушное пространство украинского режима одна за другой. В 13:40 крупный отряд беспилотников влетает в Черниговскую область. Одновременно взрывы фиксируют в окрестностях Умани в Черкасской области и Вышгорода в Киевской.
Беспилотники стартуют с территории Крыма, Курской, Брянской и Херсонской областей. Они летят по направлению к Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Кировоградской областям. Взрывы уже гремят в Киеве. Примечательно, что некоторые беспилотники безнаказанно кружат над столицей в поиске целей.
Показательно, что интенсивность беспилотных атак не спадает. «Герани» и «Герберы» заходят волнами, не давая украинским расчетам ПВО ни минуты на перегруппировку или пополнение боезапаса. Это классическая тактика перегрузки системы, которая отрабатывается с завидной регулярностью.
