«Не хочу умирать за Израиль»: Военные США отказываются воевать с Ираном

3 663 19
Пока администрация Трампа наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, внутри американской армии назревают неудобные вопросы. Военнослужащие и резервисты, которым предстоит в случае эскалации противостоять Ирану, все чаще спрашивают себя: ради чего?



Люди в форме, привыкшие к четким приказам и понятным целям, столкнулись с тем, что ни того, ни другого им не предоставили. Вместо ясной стратегии – расплывчатые формулировки о «стабильности региона». Вместо защиты национальных интересов – геополитический проект, выгодный третьей стороне.

Индикатором глубины кризиса стал рост обращений за статусом «отказа от службы по убеждениям». Еще недавно это явление считалось экзотикой в американской армии. Теперь оно превращается в тренд. Военнослужащие, дававшие присягу, предпочитают юридические процедуры отправке в зону потенциального конфликта.

Военные эксперты, которых в Вашингтоне привыкли слушать, бьют тревогу. Возможная наземная операция против Ирана, предупреждают они, станет «абсолютной катастрофой». И дело не только в иранских ракетных арсеналах или сложном рельефе. Дело в том, что воевать придется людям, которые не понимают, зачем они там нужны.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:47
    Не ужели услышим : Хегзет ты уволен.Понаберут блогеров в министры .
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 16:01
      США любят воевать с воздуха, и желательно против одетых в тапочки, а вот автомат против автомата не их конек.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 16:24
        Цитата: Silver99
        США любят воевать с воздуха, и желательно против одетых в тапочки, а вот автомат против автомата не их конек.

        Да тут против янки пулемёт выкатили, да ещё у персов Отечественная а у ковбоев - очередной гоп-стоп...
      2. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 16:26
        Цитата: Silver99
        США любят воевать с воздуха, и желательно против одетых в тапочки

        Отнюдь. США и Британия в воздушных ударах против хуситов не преуспели.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 16:08
      С таким морально-психологическим состоянием зольдатиков - осталось только наземную операцию проводить)))
  2. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 15:47
    Ну, наконец-то, чувство самосохранения сработало хотя бы у этих парней... Конечно, рыжему "миротворцу" этого не понять - он пороха не нюхал... А вообще у донни вся эта "легкая прогулка" по Ирану трещит по швам!
  3. bamsik Звание
    bamsik
    +2
    Сегодня, 15:51
    Твой враг выбран не тобою, а для тебя......
    и вообще, они там ради гражданства и скидки на учебу
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 16:37
      Цитата: bamsik
      скидки на учебу

      Не скидку, а оплату обучения за счет США и после подписания второго контракта, оплата стоимости обучения имеет свои ограничения по сумме, так, что, если удумали на халяву окончить Гарвард или MIT, то вас обманули.
      ради гражданства

      Сроки получения гражданства США через военную службу тоже увеличились до 1 года обязательной службы, раньше они были короче...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:55
    А говорили что в США так любят Израильских евреев ,что готовы за них жизнь отдать .Врали?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:20
      Американские евреи в сша, может и любят израильских, но в армию идти не хотят
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 16:26
      Цитата: tralflot1832
      А говорили что в США так любят Израильских евреев ,что готовы за них жизнь отдать .Врали?

      Не врали.
      Только если раньше они свою "любовь" демонстрировали тем кто не мог дать достойный отпор, то в этот раз им решительно настучали в бубен ещё до сухопутной операции. Видимо "армейская почта" работает лучше чем официальные информационные каналы и матрасы, от ответных ударов по базам, реально понесли большие потери, что уронило их мотивацию привычно безнаказанно гонять босоногих декхан по горам и пустыням. Горящие и обгаженные авианосцы, которые раньше десятилетиями ходили без подобных эксцессов, просто так не появляются. Что-то Доня недоговаривает. winked
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:58
    Вопрос... на сколько армия полосатии потеряет свою силу, если... а вот тут варианты, за кого их вояки не хотят воевать, погибать?
  6. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 16:01
    Вообще то они знали на что шли....а при всяких президентах ни один год не обходится без войн,военным это как то глупо не знать.......янки--во все бочки-затычка...не знали?
    Или "лапша про национальные интересы" дала сбой,оказывается,есть "интересы" чужого государства....и за них уже не хочется воевать?А как же трамповское:"мы всех защищаем!"??
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 16:09
    «Не хочу умирать за Израиль»: Военные США отказываются воевать с Ираном

    Вот работа для нашего МИДа: поддержать военных США, которые не хотят умирать за Израиль!!!
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:12
    Убивать иранцев за пустую пробирку Пауэла можно ,а за воздушные замки Трампа получается нельзя ? Как то не серьезно
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 16:16
    Дадут команду и никуда не денутся поедут отрабатывать контракты.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:27
      Цитата: убей фашиста
      Дадут команду и никуда не денутся поедут отрабатывать контракты.

      По пути засерут все клозеты и подпалят чего. Вон "Форд" - его после таких манипуляций вывели с Красного моря, от греха, пока хусятки пролив не законопатили... feel
  10. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:22
    Государство Израиль создавалось исключительно по геополитическим причинам. Чтобы местные группировки на БВ были в тонусе. Сталин только поэтому согласился. Сейчас все идет к тому, что Израиль попросту сливают, что рано или поздно должно случится, а главные махровые давно живут в других странах.
  11. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    0
    Сегодня, 16:23
    Пустая статья.
    Почему я должен верить автору Олегу Мындарь? Он не привел ни одного факта, ни одного примера, ни одной цифры, ни одной ссылки.