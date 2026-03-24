«Не хочу умирать за Израиль»: Военные США отказываются воевать с Ираном
Пока администрация Трампа наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, внутри американской армии назревают неудобные вопросы. Военнослужащие и резервисты, которым предстоит в случае эскалации противостоять Ирану, все чаще спрашивают себя: ради чего?
Люди в форме, привыкшие к четким приказам и понятным целям, столкнулись с тем, что ни того, ни другого им не предоставили. Вместо ясной стратегии – расплывчатые формулировки о «стабильности региона». Вместо защиты национальных интересов – геополитический проект, выгодный третьей стороне.
Индикатором глубины кризиса стал рост обращений за статусом «отказа от службы по убеждениям». Еще недавно это явление считалось экзотикой в американской армии. Теперь оно превращается в тренд. Военнослужащие, дававшие присягу, предпочитают юридические процедуры отправке в зону потенциального конфликта.
Военные эксперты, которых в Вашингтоне привыкли слушать, бьют тревогу. Возможная наземная операция против Ирана, предупреждают они, станет «абсолютной катастрофой». И дело не только в иранских ракетных арсеналах или сложном рельефе. Дело в том, что воевать придется людям, которые не понимают, зачем они там нужны.
