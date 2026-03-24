Израиль потерял 8,6 процентов ВВП за два года войны в секторе Газа

По оценкам западных аналитиков, за два года войны в секторе Газа экономика Израиля потеряла более 57 миллиардов долларов или 8,6% своего годового валового внутреннего продукта.

Как сообщает Bloomberg, соответствующие выводы Банка Израиля не включают расходы на продолжающуюся войну американо-израильской коалиции против Ирана. Израильский кабмин в этом месяце утвердил пересмотренный государственный бюджет на 2026 год, добавив в него 13 миллиардов долларов для покрытия расходов на войну. Таким образом очевидно, что дефицит бюджета Израиля будет продолжать расти. Только за период с 2023 года соотношение долга Израиля к ВВП страны выросло почти на 10% и достигло 70%.



Однако, несмотря на очевидные значительные экономические риски, в Израиле призывают к аннексии и последующей «колонизации» южной части Ливана вдоль реки Литани. По мнению израильского правительства, захват южных районов Ливана является единственным способом предотвратить возвращение «Хизбаллы». Стремление аннексировать Южный Ливан в определенной степени является вполне закономерным продолжением политики Израиля с начала войны в секторе Газа. В феврале этого года Израиль вновь распылял гербицид глифосат на сельскохозяйственные угодья в Южном Ливане, пытаясь уничтожить урожай и средства к существованию местных жителей. Кроме того, не исключена подготовка аналогичных планов для недавно аннексированной сирийской территории, возвращения израильских поселений в секторе Газа и легализации большего количества поселений на Западном берегу.
  1. Самый вежливый Звание
    Сегодня, 15:36
    Заокеанский брат наверное им всё компенсирует , как это бывало не раз.
    1. кредо Звание
      Сегодня, 16:38
      Заокеанский брат наверное им всё компенсирует , как это бывало не раз.

      В своё время СССР надрывался из последних сил желая осчастливить страны СЭВ, Африки и прочие страны социалистической ориентации, но надорвался.
      Может и США надорвётся, бесконечно спонсируя Израиль. Не будем им мешать. yes
  2. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 15:37
    Чего ж не воевать, если воюем американскими руками, и за американский счет?)))
  3. GEV67 Звание
    Сегодня, 15:39
    Скажи мне что у соседа хреново, сразу станет легче. А где данные по России?
    1. Скобаристан Звание
      Сегодня, 16:06
      Потому что это статья про Израиль. Но ваше желание приплести РФ понятно . Без этого ну никак.
  4. rocket757 Звание
    Сегодня, 16:01
    Вопрос... послушать експертов из Израиля так у них... не то, что б все хорошо, но пока не критично... на сколько это правдиво, вопрос?
    Сколько такое "не критично" может продолжатся в данной ситуации?
  5. Дедок Звание
    Сегодня, 16:05
    легализации большего количества поселений на Западном берегу.

    так процесс уже пошел - как картографирования так и распределения, закрепления участков земли...
    какие то арабские страны даже выражали протест по такому поводу...
    но ООН молчит...
  6. APASUS Звание
    Сегодня, 16:16
    А сколько компенсировали США Израилю на военную операцию за это время . Не получится что Израиль еще и выиграл ?
    1. Aken Звание
      Сегодня, 16:23
      Израиль никогда не проигрывает. Кто-нибудь, да заплатит. А скорее всего весь мир. Не напрямую, конечно, но заплатит.
  7. Atlant83 Звание
    Сегодня, 16:29
    Да за это их надо с землёй сровнять. А то миролюбивая нация. Столько натерпелись за годы ВОВ. А сейчас, что, отрываются по полной за все годы существования?