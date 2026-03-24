По оценкам западных аналитиков, за два года войны в секторе Газа экономика Израиля потеряла более 57 миллиардов долларов или 8,6% своего годового валового внутреннего продукта.Как сообщает Bloomberg, соответствующие выводы Банка Израиля не включают расходы на продолжающуюся войну американо-израильской коалиции против Ирана. Израильский кабмин в этом месяце утвердил пересмотренный государственный бюджет на 2026 год, добавив в него 13 миллиардов долларов для покрытия расходов на войну. Таким образом очевидно, что дефицит бюджета Израиля будет продолжать расти. Только за период с 2023 года соотношение долга Израиля к ВВП страны выросло почти на 10% и достигло 70%.Однако, несмотря на очевидные значительные экономические риски, в Израиле призывают к аннексии и последующей «колонизации» южной части Ливана вдоль реки Литани. По мнению израильского правительства, захват южных районов Ливана является единственным способом предотвратить возвращение «Хизбаллы». Стремление аннексировать Южный Ливан в определенной степени является вполне закономерным продолжением политики Израиля с начала войны в секторе Газа. В феврале этого года Израиль вновь распылял гербицид глифосат на сельскохозяйственные угодья в Южном Ливане, пытаясь уничтожить урожай и средства к существованию местных жителей. Кроме того, не исключена подготовка аналогичных планов для недавно аннексированной сирийской территории, возвращения израильских поселений в секторе Газа и легализации большего количества поселений на Западном берегу.

