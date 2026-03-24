Одобрение геноцида советского народа – основание для уголовного наказания

Отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны – теперь основание для уголовного наказания. Соответствующий закон был принят депутатами Госдумы сразу во втором и третьем, окончательном чтении.



Санкция законодательного акта предусматривает уголовную ответственность за осквернение, повреждение или уничтожение захоронений либо мемориальных сооружений, посвященных памяти жертв геноцида. Причем это касается как объектов на территории РФ, так и за пределами нашей страны. Санкция уголовной статьи за упомянутые выше деяния предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

За отрицание или одобрение геноцида советского народа, оскорбление памяти его жертв положено тюремное заключение до трех лет.

Инициатива такого нововведения в российском законодательстве принадлежит депутату Госдумы от фракции «Единая Россия» Ольге Занко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил значение принятой законодательной нормы. По его словам, она усиливает правовую защиту исторической памяти и будет способствовать пресечению попыток реабилитации нацизма. Володин также отметил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты уничтожили на оккупированных территориях СССР более 13 миллионов граждан. Эти люди были замучены в концлагерях, стали жертвами медицинских экспериментов или оказались похороненными заживо. И значительная часть погибших – это женщины, старики и дети.
  tralflot1832
    Сегодня, 16:00
    Наконец приняли закон с опозданием в 81год.Судя по этому закону для нашего МИДа табу разговаривать с Европой по любому поводу ,за редким исключением .
    Монтесума
      Сегодня, 16:14
      В Беларуси аналогичный закон "О геноциде белорусского народа" был принят в январе 2021 года.
    K._2
      Сегодня, 16:37
      Попробовал бы кто то что то осквернить в советское время, там и без закона получил бы. Закон приняли с опозданием в 34 года, я бы так сказал.
  Монтесума
    Сегодня, 16:01
    Заголовок бы поправить надо, добавив "отрицание", а в тексте всё правильно - "за отрицание и одобрение геноцида советского народа".
  Правдодел
    Сегодня, 16:08
    Интересно, какое наказание по этому закону будет!?
    carpenter
      Сегодня, 16:16
      Узнаете, когда попробуете.
  APASUS
    Сегодня, 16:10
    Проблема закона в его практической бесполезности ,за границами РФ. Там должен быть пункт ,что исполнение данного законодательного акта возложить на Службу Внешней Разведки ,на Мин Обороны ,на кого угодно ,но что бы люди понимали ,завтра за ними придут !
    invisible_man
      Сегодня, 16:18
      Тут до границы Донецкой области пятый год не могут дойти.
  tralflot1832
    Сегодня, 16:12
    На усмотрение суда - до пяти лет !!!Наверно этот закон будет в основном касаться иностранцев - чёрная метка .
  Denis_999
    Сегодня, 16:12
    Закон о геноциде государствообразующего - русского - народа, очевидно, НЕ ПРИМУТ НИКОГДА...

    НЕТ такого народа - советского. ЕСТЬ народы советских, социалистических республик, входивших в состав СССР.

    Имхо.
  Andriuha077
    Сегодня, 16:22
    Ну почему же только
    в годы Великой Отечественной войны,
    Чубайс в самолёте (поиск)
    очень пропагандировал. Далеко не один. Если углубиться в открытые источники, может оказаться, что надо менять всю сантехнику.
  Роман_
    Сегодня, 16:26
    А до 41-го и после 45-го года советский народ можно "одобрять"? Что за бредовый межягодичный газ от слуг народа?
    Вооружённые националистические формирования, которые действовали в 1940–1950-е годы на территории СССР с 46 года (округлим) уже не геноцидили Советский народ???
    А 90-е когда экстремизм практически во всех республиках средней Азии??? это что нормальное явление.
    Да катись ты дипутаточка на поле пыль глотай - удобно устроилась тут вижу, а там проф урсетка обыкновенная. Как то микротонкая красненькая черточка получается... пару раз ножкой дернул, стер и опять перед заднеприводными партнерами чист... Рукоягодичные члены правление с коекакерскими законами не подкрепленными обязательным исполнением...
  Младший рядовой
    Сегодня, 16:36
    Можно посадить кучу блоггеров, они столько в мозги молодежи нагадили. Но у нас, как всегда, внезапно.
  ВасАндр
    Сегодня, 16:36
    А разве то, что происходит последние 35 лет не является геноцидом советского народа? Сколько законов с явными признаками геноцида только в этом году успели принять и сколько еще примут.
    Кто и когда за это ответит?
  kit88
    Сегодня, 16:37
    Сразу же вносим ясность.
    Если "до трех лет" - это будет не связано с лишением свободы.(штраф, обязательные работы...) В тюрьму только при рецидиве или отягчающих обстоятельствах.
    Если "до пяти лет" - это для первохода условка с очень большой вероятностью.. От работы адвоката зависит, если не резонанс конечно.

    А вот если статья была бы до шести лет хотя бы, то она стала бы "тяжкой". И тут уже условки - исключение, только реальные сроки.

    Всё это касается "обычного" народа. Необычный может и 8 условно получить.