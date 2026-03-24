Одобрение геноцида советского народа – основание для уголовного наказания
Отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны – теперь основание для уголовного наказания. Соответствующий закон был принят депутатами Госдумы сразу во втором и третьем, окончательном чтении.
Санкция законодательного акта предусматривает уголовную ответственность за осквернение, повреждение или уничтожение захоронений либо мемориальных сооружений, посвященных памяти жертв геноцида. Причем это касается как объектов на территории РФ, так и за пределами нашей страны. Санкция уголовной статьи за упомянутые выше деяния предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
За отрицание или одобрение геноцида советского народа, оскорбление памяти его жертв положено тюремное заключение до трех лет.
Инициатива такого нововведения в российском законодательстве принадлежит депутату Госдумы от фракции «Единая Россия» Ольге Занко.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил значение принятой законодательной нормы. По его словам, она усиливает правовую защиту исторической памяти и будет способствовать пресечению попыток реабилитации нацизма. Володин также отметил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты уничтожили на оккупированных территориях СССР более 13 миллионов граждан. Эти люди были замучены в концлагерях, стали жертвами медицинских экспериментов или оказались похороненными заживо. И значительная часть погибших – это женщины, старики и дети.
