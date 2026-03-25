КМП США осваивает ЗРАК MADIS для защиты от БПЛА
ЗРК MADIS. На переднем плане машина управления Mk 2, за ней — боевая машина Mk 1
В недавнем прошлом Корпус морской пехоты США начал закупать и получать самоходные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы MADIS. Новая техника поступает в части и улучшает их возможности по борьбе с воздушными целями. Недавно стало известно о решении ускорить процесс закупок, освоения и развёртывания новых ЗРАК — это связано с новыми угрозами и вызовами, с которыми могут столкнуться войска.
Комплексы в строю
Перспективный ЗРАК MADIS (Marine Air Defense Integrated System — «Интегрированная система ПВО для КМП») прошёл основные стадии испытаний и доработки в первой половине двадцатых годов. В 2024 г., по итогам этих мероприятий, он был рекомендован к серийному производству и поставкам в войска.
В конце 2024 г. первые комплексы нового типа были переданы 3-му береговому полку морской пехоты (3rd Marine Littoral Regiment или 3 MLR) из состава 3-й дивизии КМП. Вскоре начались поставки и в другие части, как в линейные, так и в учебные. Кроме того, на рубеже 2024-25 гг. изделия MADIS впервые использовали в рамках учений.
По известным данным, КМП планировал закупить несколько десятков комплексов MADIS и оснастить ими все имеющиеся полки и батальоны. Такая техника предназначается для ниши, которую в прошлом занимал самоходный ЗРК Avenger. В течение длительного времени она пустовала, но теперь началось её заполнение.
Недавно стало известно, что Пентагон решил пересмотреть график производства и поставок серийных ЗРАК MADIS. В существующей ситуации, при наличии характерных угроз, подобная техника представляет особый интерес для КМП. В связи с этим производство ускоряется, а также растут темпы поставок в войска. Перед строевыми частями поставлена задача более быстрого освоения и развёртывания ЗРАК.
Согласно открытой информации, до конца 2025 г. КМП получил порядка 20 комплексов MADIS. При этом поставки продолжаются, и их число должно расти. Однако официальные лица, по очевидным причинам, пока не уточняли темпы производства и приёмки новой техники.
Вне зависимости от точного количества закупленных ЗРАК, КМП рассчитывает на получение положительных результатов. Изделия MADIS должны улучшить возможности частей по борьбе с разнообразными воздушными угрозами. Такие комплексы должны эффективно бороться с полноценной авиацией, с БПЛА и с высокоточным оружием.
Цели и задачи
Работы по перспективному самоходному зенитному комплексу для КМП велись с середины десятых годов. В течение нескольких лет профильные структуры Корпуса и другие организации определяли потребности войск и оптимальный облик подобного изделия. Затем сформировали техническое задание и приступили к проектированию.
Окончательный облик MADIS сформировали только к началу двадцатых годов. В предложенном виде комплекс включает ракетные, артиллерийские и радиоэлектронные средства. С их помощью он способен засекать, перехватывать и поражать либо подавлять разнообразные воздушные цели, представляющие угрозу для наземных войск. В соответствии с актуальными тенденциями, особое внимание уделили вопросам борьбы с БПЛА.
К будущему MADIS также предъявлялись требования, связанные с простотой производства и эксплуатации. В связи с этим в составе комплекса используются преимущественно готовые компоненты и устройства. С нуля пришлось разработать только отдельные элементы и агрегаты.
По итогам программы MADIS части морской пехоты получили мобильный комплекс, способный работать на позиции или в движении, засекать различные воздушные цели и подавлять их либо поражать. Такие ЗРАК должны работать в составе общих боевых порядков и обеспечивать ПВО войск в различных условиях.
Средства и системы
В состав ЗРАК MADIS входит две самоходные машины с разным набором приборов и средств. Первая носит простейшее обозначение MADIS Mk 1 и является носителем ракетно-артиллерийского вооружения. Серийные машины такого типа строятся на шасси JLTV. Машина MADIS Mk 2 оснащается средствами освещения воздушной обстановки и строится на более лёгком шасси, таком как ULTV.
Минимальный боеспособный состав такого ЗРАК — одна боевая машина и одна машина управления. При этом MADIS Mk 2 может работать одновременно с 2-3 носителями вооружения и выдавать им информацию о целях.
Основным средством обнаружения любых воздушных целей является радиолокатор RPS-42 от RADA Electronic Industries. Он имеет несколько активных фазированных решёток и способен засекать крупные объекты на расстоянии до 30 км. Также на машине управления Mk 2 имеется оптико-электронная станция. Для самозащиты предусмотрен пулемёт нормального калибра.
Боевая машина MADIS Mk 1 несёт дистанционно управляемый модуль с аппаратурой управления и смешанным вооружением. На модуле монтируются 30-мм автоматическая пушка и две счетверённые пусковые установки для ракет Stinger. Оружие дополняется станцией постановки электромагнитных помех.
Во время боевого дежурства экипаж машины Mk 2, используя штатные средства, ведёт наблюдение за окружающим воздушным пространством. РЛС и ОЭС используются для поиска и сопровождения найденных объектов. Кроме того, данные о целях в автоматическом режиме передаются на боевые машины. В зависимости от характера цели и других факторов, экипаж Mk 1 открывает огонь из пушки, запускает ракету или применяет помехи.
Предполагается, что ЗРАК MADIS может бороться с разнообразными воздушными целями, от малых БПЛА до полноразмерной авиации. При этом выбранный набор оружия и иного оснащения известным образом ограничивает возможные характеристики. Так, эффективное подавление радиоканалов связи возможно на дистанциях не более сотен метров. В свою очередь, дальность огня пушки или пуска ракет не превышает нескольких километров.
Промежуточный результат
К настоящему времени программа MADIS дала часть желаемых результатов. Завершена разработка нового ЗРАК, налажено его серийное производство, и в подразделения ПВО КМП поступило несколько десятков таких изделий. При этом производство продолжается, и Пентагон даже планирует расширять его.
В КМП всем этим процессам дают сугубо положительную оценку, и это вполне понятно. Корпус получил современные средства обороны, способные прикрывать войска от всех актуальных угроз. При этом разработка и производство новой техники не потребовали особых затрат. Желаемый результат удалось получить за счёт применения готовых изделий и компонентов. Кроме того, сейчас такой подход упрощает расширение производства.
Очевидно, что новые планы по увеличению выпуска техники связаны с желанием быстрее провести переоснащение частей. При этом новости такого рода появились на фоне событий на Ближнем Востоке. Сложившаяся ситуация представляет планы по MADIS в новом свете — и показывает, что Корпусу действительно нужно много ЗРАК и в кратчайшие сроки.
Следует напомнить, что в рамках текущей операции Epic Fury американская ПВО-ПРО показала себя далеко не лучшим образом. Она справляется с перехватом части иранских БПЛА, крылатых и баллистических ракет, однако прорвавшиеся средства нападения наносят заметный урон. При этом страдают не только объекты и матчасть, но и репутация.
Известно, что сейчас в Пентагоне рассматривают возможность начала сухопутной операции против Ирана. Значительную роль в ней должен будет сыграть КМП. В наблюдаемой ситуации ему понадобится современная ПВО, способная справиться с широким кругом угроз. Комплексы MADIS могут рассматриваться в качестве как минимум частичного решения этой проблемы.
Если КМП действительно присоединится к «Эпической ярости», то новым ЗРАК впервые придётся работать по реальным целям и за пределами полигонов. Это покажет их реальный боевой потенциал, а также позволит делать новые выводы. Кроме того, такое боевое применение поможет Пентагону уточнить планы на будущее. Станут ли их корректировать или радикально менять график закупки изделий MADIS, пока неизвестно.
Информация