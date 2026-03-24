Минздрав Израиля сообщил о почти 5000 пострадавших в войне с Ираном

Минздрав Израиля сообщил о почти 5000 пострадавших в войне с Ираном

Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля опубликовала на сайте ведомства данные о числе пострадавших среди мирного населения в период нынешней войны с Ираном в ходе операции ЦАХАЛ «Рёв льва». Сообщается, что с 28 февраля по состоянию на сегодняшнее утро в больницы были эвакуированы или обратились самостоятельно 4829 человек. Из них 111 гражданских остаются в госпиталях, в том числе 12 в тяжелом состоянии, 21 в среднем и 78 легкой степени ранений.

За последние сутки в медицинские учреждения поступили 122 человека. Из них два пациента находятся в состоянии средней тяжести, 118 получили легкие травмы. Еще два человека госпитализированы с симптомами панической атаки. О погибших ничего не сообщается, хотя они есть.

Стоит отметить, что после начала конфликта в еврейском государстве действует жесткая цензура. Без согласования с властями СМИ и паблики не имеют права размещать информацию, фотографии и видео работы ПВО, моменты атак и их последствий. Такие сведения всегда сопровождаются фразой: «Разрешено к опубликованию». По результатам прилетов пишут исключительно о падении обломков, редко — взрывах суббоеприпасов сбитых ракет. Сегодня полиция задержала в Тель-Авиве журналиста телеканала Al Arabiya во время прямого эфира с места прилетов иранских ракет.

Сегодня ВС Ирана провели одну из наиболее масштабных атак по Тель-Авиву и другим территориям, которые в Тегеране называют «оккупированными». Израильская эшелонированная система ПВО «Железный купол» вновь не справилась с перехватом всех ракет.



Служба экстренной помощи Израиля заявила, что иранские ракеты поразили несколько районов Тель‑Авива, после чего её силы были направлены на места для оказания помощи. В некоторых районах самого крупного израильского города наблюдаются густые столбы дыма. Сообщается, что иранские ракеты поразили восемь точек в Тель‑Авиве, при этом одно из зданий было поражено прямым попаданием.

Начальник полиции Тель-Авива:

В городе есть значительные повреждения в местах падения осколков иранской ракеты.

Радио израильской армии заявило, что в результате удара по меньшей мере шесть человек получили ранения. Государственное телевидение Израиля уточнило, что при этой атаке были использованы кассетные ракеты. Иракское онлайн-издание Sabereen News утверждает, что в результате иранских ударов «найдены погибшие в убежищах Тель-Авива».



Пресс-служба Пожарного управления Тель-Авива сообщает, что в одном из убежищ находятся люди, они не могут выбраться самостоятельно. С ними установлен контакт, все выжили.

Армия Израиля ведет свою статистику погибших военнослужащих, но общую, без разделения на военный конфликт с Ираном. На сайте ЦАХАЛ сообщается о 927 «погибших на войне , чьи имена были обнародованы». Среди них и те, кто погиб в противостоянии с ХАМАС и «Хизбаллой». Причем фильтр по датам не работает.
  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    Сегодня, 17:00
    Не хило так "обломок ракеты" разворотил домик на последнем фото....Но как говорил незабываемый мультипликационный герой...." Маловато, маловато будет..."
    1. olbop Звание
      olbop
      Сегодня, 17:58
      Сегодня по ТВ показали, причем с разных ракурсов, результат удара Израилем по городской застройке в Ливане. Так вот 9 или 12 этажный дом после удара в его нижние этажи полностью сложился. О типе боеприпаса не сообщалось.
      1. nPuBaTuP Звание
        nPuBaTuP
        Сегодня, 18:14
        Ну так там строят, извиняюсь за выражение...."из говна и палок"....
        Так что ничего удивительного нет , что у них дома складываются как картонные после прилета ракеты....ну а тут сионисты говорят про "обломок ракеты"....
  2. Фокусник Гудвин Звание
    Фокусник Гудвин
    Сегодня, 17:03
    Евреям следует благодарить своего нациста Нетаньяху и такого же бандита - Трампа.
    1. Lako Звание
      Lako
      Сегодня, 18:28
      Назовут же-"Рык Льва". Этому "льву", евреям нужно было бы уже давно, порвать задницу, на звезду Давида, что бы его жалобные вопли слышали во всем мире.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    Сегодня, 17:03
    А вчерась кричали , що потерьнэт?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 17:05
    Из Тель Авива не летают самолёты и не ходят поезда .Израильтяне хотят в ....Зато у них есть Нитанияху .
  5. HAM Звание
    HAM
    Сегодня, 17:07
    Пока не давят на жалость:"А нас то за шо!?",это будет позже.....слёзы и все к ним прилагающиеся жидкости.
  6. Earl Звание
    Earl
    Сегодня, 17:08
    Потерь нет? Ну да, сионисты врать не будут.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 17:13
    У кого раньше кончатся ракеты у Израиля или у Ирана . what
    1. nPuBaTuP Звание
      nPuBaTuP
      Сегодня, 17:16
      Ставлю на то что у Жидостана скорее кончатся....я так надеюсь)
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    Сегодня, 17:15
    в одном из убежищ находятся люди, они не могут выбраться самостоятельно
    А они точно победили? wink
  9. olbop Звание
    olbop
    Сегодня, 17:15
    На сайте ЦАХАЛ сообщается о 927 «погибших на войне , чьи имена были обнародованы». ... Причем фильтр по датам не работает.

    Все же интересно, с какого года ведется этот счет?
    Надеюсь, что не с "Войны судного дня"?
    Неплохо бы автору ответить на этот вопрос.
  10. Aerolab Звание
    Aerolab
    Сегодня, 17:21
    Видно еврейцы не знают русскую поговорку "не буди лихо пока оно тихо".
    1. роман66 Звание
      роман66
      Сегодня, 17:34
      " А там на четверть бывший наш народ! "(С)
      1. Aerolab Звание
        Aerolab
        Сегодня, 17:56
        Забыли корни и решили, что пин..сы их защитят.
  11. KLM77 Звание
    KLM77
    Сегодня, 17:23
    Ну это ещё вполне гуманно себя Иран ведёт, в отличие от вас, твари!
  12. faterdom Звание
    faterdom
    Сегодня, 17:38
    Кругом падают только обломки, под которые попадают только гражданские, и то, отделываются легкими ранениями, а то и нервными расстройствами.
    Кстати, на работу многие не ходят, но получку им обещают платить. И долго они так смогут?
  13. Александр Х Звание
    Александр Х
    Сегодня, 17:55
    Евреи сами напросились, сами напали, сами бомбили и убивали. Так что их есть за что..
  14. Кмет Звание
    Кмет
    Сегодня, 18:23
    Операция ЦАХАЛ «Рёв льва» имеет все шансы превратиться в "Вой боли от Рева льва". Размах в начале был на рубль, а вот удар.. прилетает теперь жестким бумерангом.Союзнички из США прикрыть щитом не могут - сами отошли на безопасное расстояние чтобы не так накрывало.