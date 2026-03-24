Минздрав Израиля сообщил о почти 5000 пострадавших в войне с Ираном
Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля опубликовала на сайте ведомства данные о числе пострадавших среди мирного населения в период нынешней войны с Ираном в ходе операции ЦАХАЛ «Рёв льва». Сообщается, что с 28 февраля по состоянию на сегодняшнее утро в больницы были эвакуированы или обратились самостоятельно 4829 человек. Из них 111 гражданских остаются в госпиталях, в том числе 12 в тяжелом состоянии, 21 в среднем и 78 легкой степени ранений.
За последние сутки в медицинские учреждения поступили 122 человека. Из них два пациента находятся в состоянии средней тяжести, 118 получили легкие травмы. Еще два человека госпитализированы с симптомами панической атаки. О погибших ничего не сообщается, хотя они есть.
Стоит отметить, что после начала конфликта в еврейском государстве действует жесткая цензура. Без согласования с властями СМИ и паблики не имеют права размещать информацию, фотографии и видео работы ПВО, моменты атак и их последствий. Такие сведения всегда сопровождаются фразой: «Разрешено к опубликованию». По результатам прилетов пишут исключительно о падении обломков, редко — взрывах суббоеприпасов сбитых ракет. Сегодня полиция задержала в Тель-Авиве журналиста телеканала Al Arabiya во время прямого эфира с места прилетов иранских ракет.
Сегодня ВС Ирана провели одну из наиболее масштабных атак по Тель-Авиву и другим территориям, которые в Тегеране называют «оккупированными». Израильская эшелонированная система ПВО «Железный купол» вновь не справилась с перехватом всех ракет.
Служба экстренной помощи Израиля заявила, что иранские ракеты поразили несколько районов Тель‑Авива, после чего её силы были направлены на места для оказания помощи. В некоторых районах самого крупного израильского города наблюдаются густые столбы дыма. Сообщается, что иранские ракеты поразили восемь точек в Тель‑Авиве, при этом одно из зданий было поражено прямым попаданием.
Начальник полиции Тель-Авива:
Радио израильской армии заявило, что в результате удара по меньшей мере шесть человек получили ранения. Государственное телевидение Израиля уточнило, что при этой атаке были использованы кассетные ракеты. Иракское онлайн-издание Sabereen News утверждает, что в результате иранских ударов «найдены погибшие в убежищах Тель-Авива».
Пресс-служба Пожарного управления Тель-Авива сообщает, что в одном из убежищ находятся люди, они не могут выбраться самостоятельно. С ними установлен контакт, все выжили.
Армия Израиля ведет свою статистику погибших военнослужащих, но общую, без разделения на военный конфликт с Ираном. На сайте ЦАХАЛ сообщается о 927 «погибших на войне , чьи имена были обнародованы». Среди них и те, кто погиб в противостоянии с ХАМАС и «Хизбаллой». Причем фильтр по датам не работает.
