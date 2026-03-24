Шри-Ланка начала официальные переговоры с Россией о поставках нефти

Коломбо и Москва начали официальные переговоры на уровне правительств о поставках российской нефти в Шри-Ланку. По словам официального представителя кабинета министров Шри-Ланки Налинды Джаятисса, в ближайшее время запланирован визит в островное государство заместителя министра энергетики России.

В настоящее время на фоне энергетического кризиса, вызванного обострением ближневосточного конфликта, власти Шри-Ланки были вынуждены ввести распределение топлива по номерным знакам машин. Эта мера призвана сократить многокилометровые очереди на заправках, как в Таиланде. Водители будут получать бензин в зависимости от четных и нечетных последних цифр номерного знака. Автомобили, номер которых заканчивается на четную цифру, могут заправляться в четные числа месяца, с нечетными — соответственно, в нечетные. О наличии свободного для покупки бензина население оповещается с помощью СМС.



Ранее власти Шри-Ланки отклонили запрос США на посадку двух истребителей в аэропорту Маттала. Южноазиатская островная страна сохраняет строгую нейтральность, одновременно внося позитивный вклад в гуманитарные усилия в войне в Иране. Так, Шри-Ланка спасла 32 иранских моряков и извлекла тела еще 84 человек, погибших в результате после торпедной атаки США на корабль ВМС Ирана. Островное государство также предложило убежище другому иранскому кораблю, оказавшемуся в бедственном положении на море, и эвакуировало его экипаж из 208 человек.
  faterdom
    Сегодня, 17:35
    Цейлонский чай - вещь! К тому же, где -то на Шри-Ланке есть до сих пор не найденный город Солнца Тапробана, который, говорят, видел своими глазами ученый монах Томазо Кампанелла.
  роман66
    Сегодня, 17:39
    Это сколько же чая надо за один танкер?
    Doccor18
      Сегодня, 17:48
      Если брендовыми сумками и портмоне, то не так уж и много... wassat
  olbop
    Сегодня, 17:42
    Полезное расширение рынка сбыта. Да еще в противовес Индии, которая пользуясь конъюнктурой выкручивала цены в свою пользу.
    Doccor18
      Сегодня, 17:51
      Весь импорт Шри-Ланки в 7 раз меньше только нефтяного импорта Индии в 2025 году...
      stelltok
        Сегодня, 18:06
        Тут скорее, ситуация, такая что, в Шри-Ланку приходиться продавать. Так как продавать надо, чтобы эта нефть не "валялась" без дела.
  Earl
    Сегодня, 17:47
    Крохотная Шри-Ланка ведет себя достойно в отличие от огромной Индии.
  Вадим С
    Сегодня, 18:01
    Поползли к нам на поклон? Сколько их еще одумается, кого то стоит принять, а кого то надо подумать