Шри-Ланка начала официальные переговоры с Россией о поставках нефти

Коломбо и Москва начали официальные переговоры на уровне правительств о поставках российской нефти в Шри-Ланку. По словам официального представителя кабинета министров Шри-Ланки Налинды Джаятисса, в ближайшее время запланирован визит в островное государство заместителя министра энергетики России.В настоящее время на фоне энергетического кризиса, вызванного обострением ближневосточного конфликта, власти Шри-Ланки были вынуждены ввести распределение топлива по номерным знакам машин. Эта мера призвана сократить многокилометровые очереди на заправках, как в Таиланде. Водители будут получать бензин в зависимости от четных и нечетных последних цифр номерного знака. Автомобили, номер которых заканчивается на четную цифру, могут заправляться в четные числа месяца, с нечетными — соответственно, в нечетные. О наличии свободного для покупки бензина население оповещается с помощью СМС.Ранее власти Шри-Ланки отклонили запрос США на посадку двух истребителей в аэропорту Маттала. Южноазиатская островная страна сохраняет строгую нейтральность, одновременно внося позитивный вклад в гуманитарные усилия в войне в Иране. Так, Шри-Ланка спасла 32 иранских моряков и извлекла тела еще 84 человек, погибших в результате после торпедной атаки США на корабль ВМС Ирана. Островное государство также предложило убежище другому иранскому кораблю, оказавшемуся в бедственном положении на море, и эвакуировало его экипаж из 208 человек.

