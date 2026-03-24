В апреле ожидается 70-процентный рост доходов России от экспорта нефти и газа по сравнению с мартовскими показателями. Предполагается, что они превысят 11 миллиардов долларов.Такой прогноз делает агентство Reuters.Журналисты отмечают, что, если их предположение подтвердится, то апрельские результаты станут самыми высокими за последние полгода, то есть с октября 2025 года. Это существенно улучшит экономическую ситуацию в России и укрепит бюджет нашей страны.Главным фактором, повлиявшим на потенциальный рост российских нефтегазовых доходов, стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. В свою очередь, оно привело к дефициту углеводородного сырья на мировом рынке и, как следствие, его подорожанию.Из-за прекращения поставок из стран Персидского залива многие государства теперь заинтересованы в импорте нефти из России. В частности, такую возможность не исключают власти Филиппин, так как эта страна столкнулась с перебоями в поступлении сырья с Ближнего Востока. Как сообщило агентство Bloomberg, филиппинский президент Фердинанд Маркос уже начал переговоры о поставках с Индонезией и РФ, хотя эти страны до американо-иранского конфликта не рассматривались в качестве потенциальных партнеров.Также известно, что подобные переговоры с российскими экспортерами нефти ведет Южная Корея. Поступает информация и о заинтересованности в нефтяных поставках из России со стороны Бангладеш.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»