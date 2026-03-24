Ожидается 70-процентный рост доходов России от экспорта нефти и газа
1 99422
В апреле ожидается 70-процентный рост доходов России от экспорта нефти и газа по сравнению с мартовскими показателями. Предполагается, что они превысят 11 миллиардов долларов.
Такой прогноз делает агентство Reuters.
Журналисты отмечают, что, если их предположение подтвердится, то апрельские результаты станут самыми высокими за последние полгода, то есть с октября 2025 года. Это существенно улучшит экономическую ситуацию в России и укрепит бюджет нашей страны.
Главным фактором, повлиявшим на потенциальный рост российских нефтегазовых доходов, стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. В свою очередь, оно привело к дефициту углеводородного сырья на мировом рынке и, как следствие, его подорожанию.
Из-за прекращения поставок из стран Персидского залива многие государства теперь заинтересованы в импорте нефти из России. В частности, такую возможность не исключают власти Филиппин, так как эта страна столкнулась с перебоями в поступлении сырья с Ближнего Востока. Как сообщило агентство Bloomberg, филиппинский президент Фердинанд Маркос уже начал переговоры о поставках с Индонезией и РФ, хотя эти страны до американо-иранского конфликта не рассматривались в качестве потенциальных партнеров.
Также известно, что подобные переговоры с российскими экспортерами нефти ведет Южная Корея. Поступает информация и о заинтересованности в нефтяных поставках из России со стороны Бангладеш.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация