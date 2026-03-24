Ожидается 70-процентный рост доходов России от экспорта нефти и газа

1 994 22
В апреле ожидается 70-процентный рост доходов России от экспорта нефти и газа по сравнению с мартовскими показателями. Предполагается, что они превысят 11 миллиардов долларов.



Такой прогноз делает агентство Reuters.

Журналисты отмечают, что, если их предположение подтвердится, то апрельские результаты станут самыми высокими за последние полгода, то есть с октября 2025 года. Это существенно улучшит экономическую ситуацию в России и укрепит бюджет нашей страны.

Главным фактором, повлиявшим на потенциальный рост российских нефтегазовых доходов, стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. В свою очередь, оно привело к дефициту углеводородного сырья на мировом рынке и, как следствие, его подорожанию.

Из-за прекращения поставок из стран Персидского залива многие государства теперь заинтересованы в импорте нефти из России. В частности, такую возможность не исключают власти Филиппин, так как эта страна столкнулась с перебоями в поступлении сырья с Ближнего Востока. Как сообщило агентство Bloomberg, филиппинский президент Фердинанд Маркос уже начал переговоры о поставках с Индонезией и РФ, хотя эти страны до американо-иранского конфликта не рассматривались в качестве потенциальных партнеров.

Также известно, что подобные переговоры с российскими экспортерами нефти ведет Южная Корея. Поступает информация и о заинтересованности в нефтяных поставках из России со стороны Бангладеш.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor
    0
    Сегодня, 17:32
    Самый главный вопрос, который уже озвучил ВГК,
    Когда нефтяники, газовики и их хозяева рассчитаются с банками на фоне ведения СВО?
    Хотя банки и их хозяева заработали неслыханные доходы, даже без слов Грефа- Шувалова.
    1. Ате_ист
      -1
      Сегодня, 18:12
      Хозяева нефтяников и газовиков РФ официально находятся в Министерстве энергетики РФ, поскольку практически все перечисленные кампании управляются государством (государству принадлежит их контрольный пакет акций)
  2. alexboguslavski
    +8
    Сегодня, 17:33
    В апреле ожидается 70-процентный рост доходов России от экспорта нефти и газа по сравнению с мартовскими показателями. Предполагается, что они превысят 11 миллиардов долларов.


    Ух ты. Пенсии повысят во внеочередной раз, и ЖКХ снизят. И ещё.... И тут я проснулся.
    1. роман66
      +7
      Сегодня, 17:40
      Ага, и топливо на заправках подешевеет...
      2. Mouse
        +1
        Сегодня, 17:46
        Как только, так сразу.... wink
      3. isv000
        +1
        Сегодня, 17:52
        Цитата: роман66
        Ага, и топливо на заправках подешевеет...

        По топливу у них песенка стара, и хоть обо.с.рать её пора но мы снова услышим про посевную, осенью про уборочную и как непроста ситуация в экономике. Денег нет...
    3. ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:48

      hi Ну, батенька, осетра-то урежь.
      Остаётся вспомнить слова Отто фон Бисмарка - Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов.
      Все три повода налицо, а охота на ведьм уже началась, телега тому в помощь.
      request
    4. mitrich
      0
      Сегодня, 18:27
      Скоро ощутим, этот пир неслыханной щедрости для бюджета РФ. И бензин вверх взлетит и цены на все товары и коммуналка, тарифы, штрафы...
      Ибо народ платит за всё, как за поражения, так и за успехи.
  5. Архивариус Вася
    0
    Сегодня, 17:35
    Вроде бы да, но в сегодняшних условиях есть нюанс: Если танкеры будут доходить до места назначения. А этого гарантировать никто не может.
  6. mad-max78
    +1
    Сегодня, 17:35
    Цитата: alexboguslavski
    В апреле ожидается 70-процентный рост доходов России от экспорта нефти и газа по сравнению с мартовскими показателями. Предполагается, что они превысят 11 миллиардов долларов.


    Ух ты. Пенсии повысят во внеочередной раз, и ЖКХ снизят. И ещё.... И тут я проснулся.

    Одеяло успели вытащить из трусов? так вроде в оригинальном анекдоте было
  7. olbop
    +4
    Сегодня, 17:40
    Также известно, что подобные переговоры с российскими экспортерами нефти ведет Южная Корея.

    А вот Южной Корее можно и дулю показать (на всякий случай вежливо) за ее поддержку Украины. А желающие на нашу нефть найдутся.
  8. HAM
    +4
    Сегодня, 17:42
    Индусы уже обиделись.Платили со скидкой и,как бы,делая одолжение,а теперь придётся платить с премией,да ещё,наверняка,в очереди постоять.. ну,на обиженых воду возят...
  7. Комментарий был удален.
  9. Mouse
    0
    Сегодня, 17:45
    спрос рождает предложение.....
  10. bon jorno
    +3
    Сегодня, 17:53
    Толку! Все равно это не рядовым гражданам, а олигархам и хапугам будет, они выведут эти деньги из России.
  11. mc1aren
    +1
    Сегодня, 17:59
    а цены на бензин как ползли вверх, так и будут ползти....
  12. tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:01
    С началом экономического мирового кризиса наши нефтегазовые доходы упадут - одна радость нефть и газ у нас есть.ЕС чудит под дудку Трампа не начала пополнять свои ПГХ .Ждут что газ подешевеет на биржах ? what
  13. Вадим С
    0
    Сегодня, 18:03
    А что у нас будет с ценами на бензин от этого всего? Это волнует больше всего остального!
    1. mitrich
      0
      Сегодня, 18:31
      А вы ещё этого не поняли, прожив 36 лет при олигархах?
      Только вверх, только к зияющим высотам...
  14. tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:04
    Цитата: olbop
    Также известно, что подобные переговоры с российскими экспортерами нефти ведет Южная Корея.

    А вот Южной Корее можно и дулю показать (на всякий случай вежливо) за ее поддержку Украины. А желающие на нашу нефть найдутся.

    У них ( в ЮК) четыре а может и больше наших спг танкера с новостроя под арестом .Можно и поторговаться .Пусть ищут дешевле .У кого нефть тот и барин .
  15. Макс1995
    0
    Сегодня, 18:09
    Опять все подорожает...
    почемуто всегда так.
    Все дорожает , предприятия в долгах ,а их хозяева - олигархи забогатели еще больше.
    "Возврата не будет" - ВВП.
  16. oleg_627
    +1
    Сегодня, 18:22
    Ага 70% доходы Сечина и алигархата приближенных к царю купцов,а народ,а что народ поднимем цены и жкх может и проживут нинароком
  17. tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:31
    Требую прекратить " бензиновый туризм" из стран изгоев .У них пенсии и зарплаты говорят больше для их уровня жизни .Нечего у нас делать .