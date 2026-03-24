Молдавия вводит чрезвычайное положение из-за угрозы блэкаута

Правительство Молдавии предложило парламенту страны на 60 дней объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Стране угрожает полный блэкаут, вызванный отключением линии электропередач вследствие ударов ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

В молдавском Национальном центре кризисного управления заявили, что «технические неисправности указывают на серьезное короткое замыкание, которое требует специальных мер». Власти республики призывают население рационально потреблять электроэнергию, заблаговременно заряжать свои электронные устройства и иметь альтернативные источники освещения.



Премьер-министр Молдавии Мунтяну называет ситуацию «очень сложной» и не исключает возможности цепных отключений электроэнергии. Молдавский премьер сетует, что удары по объектам на Украине вызывают цепную реакцию во всем регионе, при этом затрагивая соседние страны. Мунтяну призывает Запад «не игнорировать» действия России, влияющие на энергобезопасность Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила, что Кишинев готов присоединиться к так называемой «коалиции желающих». Санду напомнила, что Молдавия поддерживает Украину и обучает саперов ВСУ, и попросила членов «коалиции желающих» рассмотреть присоединение своей страны к объединению. В то же время она обеспокоена тем, что Украина превратилась в канал поставок нелегального оружия на территорию Молдавии. Данная ситуация диктует необходимость существенных вложений в оснащение пограничных пунктов современными техническими средствами для противодействия незаконному перемещению грузов.
13 комментариев
  olbop
    +3
    Сегодня, 17:47
    Стране угрожает полный блэкаут, вызванный отключением линии электропередач вследствие ударов ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры.....
    ...Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила, что Кишинев готов присоединиться к так называемой «коалиции желающих».

    А что же госпожа Санду хотела? И рыбку съесть и в лужу не сесть?
    Хочется и всем "желающим" блэкаута пожелать.
    Mouse
      +2
      Сегодня, 17:53
      Флаг в руки или барабан на шею на выбор.... smile
      frruc
        +3
        Сегодня, 17:58
        «технические неисправности указывают на серьезное короткое замыкание

        Все неисправности бывают от "плохого контакта", пусть проверят.
        Mouse
          +1
          Сегодня, 18:03
          Не фиг два пальца в розетку пихать....
  евгений-дальневосточник
    +3
    Сегодня, 17:48
    А как там братья румыны? не помогают чтоль совсем?
  Монтесума
    +4
    Сегодня, 17:49
    Мунтяну призывает Запад «не игнорировать» действия России, влияющие на энергобезопасность Молдавии.

    Россия-то причём? Она не заставляла Молдавию связывать свою энергетику с украинской. Поздно вопрошать - "А нас-то за шо?" Раньше надо было обеспокоиться, видя прилёты по энергообъектам Украины.
    Mouse
      +3
      Сегодня, 17:55
      Россия завсегда причем... yes
  ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 17:54
    А что же, с родины Санды Манды, не могут подкинуть мегаватт? Тем более, что нищей Молдове и надо то - кропаль.
  ГУМАНОИД
    +1
    Сегодня, 17:55
    Власти республики призывают население рационально потреблять электроэнергию, заблаговременно заряжать свои электронные устройства и иметь альтернативные источники освещения.


    Сан Саныч давай червонец,однако,керосинка покупать буду wassat
  Aerolab
    +2
    Сегодня, 18:02
    Пора обращаться в лигу сексуальных реформ. Не будет электричества.....дальше сами додумывайте.
  tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:09
    Цитата: ТермиНахТер
    А что же, с родины Санды Манды, не могут подкинуть мегаватт? Тем более, что нищей Молдове и надо то - кропаль.

    Я не совсем в курсе ,но румыны вроде экспортируют " электроны" по проводам через Тираспольскую ТЭЦ ,через её подстанцию .
    Аскольд65
      +2
      Сегодня, 18:23
      Когда укры перекрыли поставки газа на Тираспольскую ТЭЦ российского газа, то это ударило по Приднестровью и Молдавии, что то Санду так не переживала.....
    ROSS 42
      +2
      Сегодня, 18:23
      Андрей! hi Пусть друг друга по шерсти эбонитовыми палочками гладят. Их не очень заботило, когда Украина на Крым линии обрезала и воду перекрыла...Пошли они лесом...