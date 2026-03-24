Молдавия вводит чрезвычайное положение из-за угрозы блэкаута
Правительство Молдавии предложило парламенту страны на 60 дней объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Стране угрожает полный блэкаут, вызванный отключением линии электропередач вследствие ударов ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
В молдавском Национальном центре кризисного управления заявили, что «технические неисправности указывают на серьезное короткое замыкание, которое требует специальных мер». Власти республики призывают население рационально потреблять электроэнергию, заблаговременно заряжать свои электронные устройства и иметь альтернативные источники освещения.
Премьер-министр Молдавии Мунтяну называет ситуацию «очень сложной» и не исключает возможности цепных отключений электроэнергии. Молдавский премьер сетует, что удары по объектам на Украине вызывают цепную реакцию во всем регионе, при этом затрагивая соседние страны. Мунтяну призывает Запад «не игнорировать» действия России, влияющие на энергобезопасность Молдавии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила, что Кишинев готов присоединиться к так называемой «коалиции желающих». Санду напомнила, что Молдавия поддерживает Украину и обучает саперов ВСУ, и попросила членов «коалиции желающих» рассмотреть присоединение своей страны к объединению. В то же время она обеспокоена тем, что Украина превратилась в канал поставок нелегального оружия на территорию Молдавии. Данная ситуация диктует необходимость существенных вложений в оснащение пограничных пунктов современными техническими средствами для противодействия незаконному перемещению грузов.
