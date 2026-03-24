Российские «Искандеры» посетили склады ВСУ и военное производство в Полтаве
Российские «Искандеры» накрыли склады военной продукции в Полтаве, а также личный состав ВСУ и иностранных специалистов. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
ВС РФ в ночь с понедельника на вторник нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине, атаковав сразу несколько областей. Один из основных ударов наносился по Полтаве, а вернее по промышленной площадке бывшего завода «Знамя», которую украинские военные использовали как логистический узел. На момент удара там размещались склады с военной продукцией, а также производство навигационных приборов и систем связи для ракет и беспилотников.
Вот туда наши и ударили двумя ракетами ОТРК «Искандер». Украинская ПВО перехватить ракеты не сумела, обе цель поразили. Как сообщает подполье, после прилета начался мощный пожар со вторичной детонацией, видимо, накрыли склады. Но самое главное, что удалось накрыть и производство. По предварительным данным, только ранеными насчитали порядка 50 человек, причем это не только украинские военные, но иностранные специалисты, работающие на данном производстве. По «двухсотым» данных нет, но какое-то количество все равно должно быть.
Между тем Воздушные силы ВСУ сегодня признались, что не сумели перехватить ни одной запущенной ВС РФ баллистической ракеты из-за дефицита ракет-перехватчиков. Но и о том, что они достигли своих целей, заявлять не стали. Просто не перехватили, а всё остальное нормально.
Информация