Российские «Искандеры» посетили склады ВСУ и военное производство в Полтаве

3 248 10
Российские «Искандеры» накрыли склады военной продукции в Полтаве, а также личный состав ВСУ и иностранных специалистов. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС РФ в ночь с понедельника на вторник нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине, атаковав сразу несколько областей. Один из основных ударов наносился по Полтаве, а вернее по промышленной площадке бывшего завода «Знамя», которую украинские военные использовали как логистический узел. На момент удара там размещались склады с военной продукцией, а также производство навигационных приборов и систем связи для ракет и беспилотников.



Вот туда наши и ударили двумя ракетами ОТРК «Искандер». Украинская ПВО перехватить ракеты не сумела, обе цель поразили. Как сообщает подполье, после прилета начался мощный пожар со вторичной детонацией, видимо, накрыли склады. Но самое главное, что удалось накрыть и производство. По предварительным данным, только ранеными насчитали порядка 50 человек, причем это не только украинские военные, но иностранные специалисты, работающие на данном производстве. По «двухсотым» данных нет, но какое-то количество все равно должно быть.

Между тем Воздушные силы ВСУ сегодня признались, что не сумели перехватить ни одной запущенной ВС РФ баллистической ракеты из-за дефицита ракет-перехватчиков. Но и о том, что они достигли своих целей, заявлять не стали. Просто не перехватили, а всё остальное нормально.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  faterdom
    faterdom
    +7
    Сегодня, 17:43
    Интересно, шведских специалистов там не было в Полтаве? Их там еще Петр "искандерил" когда-то.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 17:44
    ❝ Российские «Искандеры» накрыли склады военной продукции в Полтаве, а также личный состав ВСУ и иностранных специалистов ❞ —

    — Всем досталось, никого не обидели ...
    frruc
      frruc
      +2
      Сегодня, 17:54
      По «двухсотым» данных нет

      Надеюсь их и не будет, тушки испарились.
    Mouse
      Mouse
      +1
      Сегодня, 17:58
      Ну так с " дружеским" визитом..
      Ну так с " дружеским" визитом..
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Российские «Искандеры» накрыли склады военной продукции в Полтаве, а также личный состав ВСУ и иностранных специалистов ❞ —

      — Всем досталось, никого не обидели

      И Львов не обидели - есть фото прилёта, но куда попало, пока ещё нет информации. Возможно, что тоже иностранных "гостей города" накрыли - здание не похоже на склад.
      Замкадыш
        Замкадыш
        0
        Сегодня, 18:24
        hi Интернет говорит, что на приложенном вами снимке - колокольня Бернардинского монастыря (сам монастырь на заднем плане). Горит примыкающее к колокольне здание. Адрес Львов Соборная площадь 3.
  Добрый
    Добрый
    +4
    Сегодня, 17:45
    Полтава- знаковая цель! Петр-I с небес аплодирует потомкам!
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 17:54
    Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.


    Е. Поддубный подтверждает удар.
  Atlant83
    Atlant83
    +1
    Сегодня, 17:56
    Чем больше сдадим, тем лучше.
  Eug
    Eug
    0
    Сегодня, 18:30
    Полтавское ПО Знамя когда-то выпускала Лампы Бегущей Волны для РЛС МиГ-29 Н-019.