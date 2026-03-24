Евросоюз не намерен в ближайшее время принимать Украину в свои ряды

Украины не будет в составе Евросоюза, по крайней мере в ближайшее время. Об этом заявила еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на прошедшей в Брюсселе конференции.

Украина не вступит в ЕС к 1 января 2027 года, как некоторые политические деятели Европы, особенно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обещали Зеленскому. По словам Кос, невозможно заранее определить дату вступления той или иной страны в ЕС. Украины это тоже касается.



Я думаю, все люди в этой комнате понимают, что это невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года.

Зеленский, которому было обещано быстрое вступление, продолжает требовать от Брюсселя «конкретную дату», когда Украина все же войдет в число стран-членов Евросоюза. При этом он давит на то, что руководство Еврокомиссии выступило за ускоренное членство, да и Трамп в своем мирном плане упоминал об этом.

Однако в последнее время ряд стран ЕС выступил категорически против ускоренной процедуры вступления Украины в организацию. Как заявляется, Украина ничем не отличается от других стран, поэтому должна придерживаться стандартной процедуры. А это ожидание своей очереди еще лет 10-20.
  tralflot1832
    Сегодня, 18:15
    А можно принять Украину в ЕС 1 апреля 2026 года - ведь для 404 ничего не изменится их будут бомбить всем чем можно ,а вот для ЕС зато какие будут изменения к лучшему.
    Кузнец 55
      Сегодня, 18:22
      То Зеленский хотел назвать конкретную дату вступления в НАТО , теперь хочет узнать конкретную в ЕС .
      В ЕС наверное начали понимать что то . Туркам уже не один десяток лет обещали , но они до сих пор не там .
      Обещанного 4 года ждут , потом отказывают .
      1. Комментарий был удален.
    tralflot1832
      Сегодня, 18:23
      Началось интересное танкер Анатолий Калодкин прекратил "шифроваться" ИК 252 °скорость 11,1 узел good
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 18:15
    ❝ Ряд стран ЕС выступил категорически против ускоренной процедуры вступления Украины в организацию ❞ —

    — «Членством поманили, только раздразнили» ...
  Mouse
    Сегодня, 18:17
    Тут принимаю, тут не принимаю... Тут морковкой прикармливаю....
    paul3390
      Сегодня, 18:26
      Они морковкой их не прикармливали. А совсем с другой стороны использовали.
      Mouse
        Сегодня, 18:30
        Той же морковкой, извините.... feel
  olbop
    Сегодня, 18:18
    Это было, пожалуй, давно понятно всем, кроме Зеленского. Да и тот делал вид, что верит.
    Есть хороший пример Турции, которую "принимают" в ЕС уже не один десяток лет.
  paul3390
    Сегодня, 18:25
    А жаль... Наличие Цэгабонии в составе любого образования - означает его неминуемый крах.. Вот и посчитались бы с еврогейцами.
  Младший рядовой
    Сегодня, 18:26
    Неумные. Убирают морковку перед ослом. За интересы ЕС и сказками о волшебной европейской жизни какелы исправно дохнут, и тут на тебе.
  sdivt
    Сегодня, 18:28
    ха, 10-20
    Расскажите это Турции)
    Турция (а она ещё и член НАТО! казалось бы, все условия для доверия, не?) подала заявку на членство в тогдашнее Европейское экономическое сообщество, еще в 1987 году (статус кандидата получен в 1999-м) - и всё ещё не член ЕС! 39 лет, как не-член!)) Более того, там и переговоры фактически заморожены, с 2018 года
    Кстати, есть такая, Северная Македония - 21 год ждёт, никак не дождётся...
    В общем, Украина вполне может стать в очередь, 39 лет пролетят быстро)
  Earl
    Сегодня, 18:31
    Ах, как жаль! Быстрее бы этот европейский колхоз развалился бы.
  Пулемет Мадуро.
    Сегодня, 18:33
    Конкретная дата-никогда.
  isv000
    Сегодня, 18:35
    Как заявляется, Украина ничем не отличается от других стран, поэтому должна придерживаться стандартной процедуры. А это ожидание своей очереди еще лет 10-20.

    А к тому времени или падишах издохнет или ишак умрёт...