Евросоюз не намерен в ближайшее время принимать Украину в свои ряды

Украины не будет в составе Евросоюза, по крайней мере в ближайшее время. Об этом заявила еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на прошедшей в Брюсселе конференции.Украина не вступит в ЕС к 1 января 2027 года, как некоторые политические деятели Европы, особенно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обещали Зеленскому. По словам Кос, невозможно заранее определить дату вступления той или иной страны в ЕС. Украины это тоже касается.Зеленский, которому было обещано быстрое вступление, продолжает требовать от Брюсселя «конкретную дату», когда Украина все же войдет в число стран-членов Евросоюза. При этом он давит на то, что руководство Еврокомиссии выступило за ускоренное членство, да и Трамп в своем мирном плане упоминал об этом.Однако в последнее время ряд стран ЕС выступил категорически против ускоренной процедуры вступления Украины в организацию. Как заявляется, Украина ничем не отличается от других стран, поэтому должна придерживаться стандартной процедуры. А это ожидание своей очереди еще лет 10-20.