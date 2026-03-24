Глава МИД Израиля одобрил высылку иранского посла из Ливана

767 9
Сегодня посол Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Шейбани был вызван в Министерство иностранных дел Ливана, где дипломату сообщили, что он объявлен персоной нон грата. От иранского посла потребовали, чтобы он покинул страну в срок до 29 марта этого года.

Ранее Бейрут отозвал своего посла в Тегеране Ахмеда Сувейдана «для консультаций». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ливана, опубликованном в официальном аккаунте соцсети.

Ливанское государство отзывает свое одобрение кандидатуры иранского посла Мохаммада Резы Шейбани и объявляет его персоной нон грата.

Как подчеркивают ливанские власти, это решение принято на фоне того, что Тегеран, по их оценке, нарушил дипломатические нормы и принятые правила взаимодействия между двумя государствами. При этом в ливанском МИД заявили, что решение об отзыве аккредитации у иранского посла Мохаммада Резы Шейбани не означает разрыва дипломатических отношений между странами, передает телеканал LBC.

Это решение в ливанском МИД объяснили тем, что иранский посол нарушал дипломатические нормы и обязательства. По информации дипведомства, Шейбани делал заявления, которые представляли собой вмешательство во внутренние политические дела Ливана. Кроме того, иранский посол «проводил встречи с ливанскими неофициальными сторонами, минуя Министерство иностранных дел», разъяснили в МИД.



Отношения между Ливаном и Ираном давно остаются напряженными и противоречивыми. Тегеран оказывает значительное влияние внутри Ливана, прежде всего через «Хизбаллу», что вызывает острое неприятие у части ливанского общества и политических элит. Шиитское военизированное формирование «Исламское сопротивление» уже объявлено в стране вне закона. Однако противостоять силовыми методами крупнейшему и хорошо вооруженному иранскому прокси официальный Бейрут не может.

Очевидно, что за данными действиями ливанских властей в отношении дипсвязей с Ираном стоит Тель-Авив. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже с большим одобрением прокомментировал решение Бейрута.

Я приветствую решение министра иностранных дел Ливана о высылке недавно назначенного иранского посла. Это оправданный и необходимый шаг против государства, ответственного за нарушение суверенитета Ливана, за его косвенную оккупацию посредством «Хизбаллы» и за втягивание этой страны в войну.

Глава МИД Израиля призвал ливанские власти «принять практические и действенные меры против «Хизбаллы», представители которой до сих пор занимают в нем министерские посты». Суть в том, что помимо военизированного крыла шиитского движения, «Хизбалла» — это легальная политическая партия.

В политику «Хезболла» пришла в 1992 году, поучаствовав в выборах в ливанский парламент. По их итогам партия получила 12 мест. Позже она неоднократно переизбиралась, накапливая силу и наращивая влияние. На последних парламентских выборах в 2022 году коалиция во главе с «Хизбаллой» получила 61 место из 128. Партия также финансирует больницы и учебные заведения, что находит отклик у некоторых ливанцев.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Егоза
    Егоза
    0
    Сегодня, 18:22
    Ну, еще чуть-чуть поднажать и парламент будет как минимум 50/50. И неизвестно как тогда будут приниматься решения.
    Теренин
      Теренин
      0
      Сегодня, 18:27
      Одно из возможных людей в Ливане, возле которого было относительно безопасно... bully
  BAI
    BAI
    0
    Сегодня, 18:25
    Да наверное, не некоторые, а очень многие это одобряют
  мазута
    мазута
    +1
    Сегодня, 18:26
    Ну то есть посла Израиля,который бомбит суверенное государство Ливан высылать не обязательно?Нечто новое в дипотношениях.
  olbop
    olbop
    -1
    Сегодня, 18:28
    Ливан - несчастная страна, неоднократно подвергавшаяся разорению вследствие ударов Израиля в течение десятилетий. Противостоять Израилю она просто не в состоянии. А причинами несчастий Ливана являлись окопавшиеся там сначала Организация освобождения Палестины, а затем проиранская "Хезбалла", которые всячески провоцировали Израиль - от мелких терактов до множественных ракетных обстрелов. Трудно оценить, насколько эти выпады реально навредили Израилю, но вот народу Ливана пришлось хлебнуть полной мерой.
    olbop
      olbop
      0
      Сегодня, 18:39
      Минусы ожидал. Но это реальная правда. Кстати я русский во многих поколениях и терпеть не могу Израиль. Однако, "Платон мне друг, но истина дороже".
  Earl
    Earl
    0
    Сегодня, 18:29
    Похоже, что кому-то в Бейруте зарплату платят шекелями.
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 18:33
    Израиль уже объявил свою северную границу по р. Литани, т. е. половина Ливана открыжена еврейцами. "Браво", ливанцы, браво, терпилы!
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:39
    Хезболла имеет отношение к Ливану, ровно такое как хуситы к Йемену, то есть сами по себе. Все равно Израиль еще ракет нахватается. А когда то Бейрут был красивейшем городом, до израильских бомбардировок.