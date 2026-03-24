Глава МИД Израиля одобрил высылку иранского посла из Ливана

Ливанское государство отзывает свое одобрение кандидатуры иранского посла Мохаммада Резы Шейбани и объявляет его персоной нон грата.

Я приветствую решение министра иностранных дел Ливана о высылке недавно назначенного иранского посла. Это оправданный и необходимый шаг против государства, ответственного за нарушение суверенитета Ливана, за его косвенную оккупацию посредством «Хизбаллы» и за втягивание этой страны в войну.

Сегодня посол Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Шейбани был вызван в Министерство иностранных дел Ливана, где дипломату сообщили, что он объявлен персоной нон грата. От иранского посла потребовали, чтобы он покинул страну в срок до 29 марта этого года.Ранее Бейрут отозвал своего посла в Тегеране Ахмеда Сувейдана «для консультаций». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ливана, опубликованном в официальном аккаунте соцсети.Как подчеркивают ливанские власти, это решение принято на фоне того, что Тегеран, по их оценке, нарушил дипломатические нормы и принятые правила взаимодействия между двумя государствами. При этом в ливанском МИД заявили, что решение об отзыве аккредитации у иранского посла Мохаммада Резы Шейбани не означает разрыва дипломатических отношений между странами, передает телеканал LBC.Это решение в ливанском МИД объяснили тем, что иранский посол нарушал дипломатические нормы и обязательства. По информации дипведомства, Шейбани делал заявления, которые представляли собой вмешательство во внутренние политические дела Ливана. Кроме того, иранский посол «проводил встречи с ливанскими неофициальными сторонами, минуя Министерство иностранных дел», разъяснили в МИД.Отношения между Ливаном и Ираном давно остаются напряженными и противоречивыми. Тегеран оказывает значительное влияние внутри Ливана, прежде всего через «Хизбаллу», что вызывает острое неприятие у части ливанского общества и политических элит. Шиитское военизированное формирование «Исламское сопротивление» уже объявлено в стране вне закона. Однако противостоять силовыми методами крупнейшему и хорошо вооруженному иранскому прокси официальный Бейрут не может.Очевидно, что за данными действиями ливанских властей в отношении дипсвязей с Ираном стоит Тель-Авив. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже с большим одобрением прокомментировал решение Бейрута.Глава МИД Израиля призвал ливанские власти «принять практические и действенные меры против «Хизбаллы», представители которой до сих пор занимают в нем министерские посты». Суть в том, что помимо военизированного крыла шиитского движения, «Хизбалла» — это легальная политическая партия.В политику «Хезболла» пришла в 1992 году, поучаствовав в выборах в ливанский парламент. По их итогам партия получила 12 мест. Позже она неоднократно переизбиралась, накапливая силу и наращивая влияние. На последних парламентских выборах в 2022 году коалиция во главе с «Хизбаллой» получила 61 место из 128. Партия также финансирует больницы и учебные заведения, что находит отклик у некоторых ливанцев.