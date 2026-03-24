Дневные «Герани» ударили по Львову, Ивано-Франковску и Тернополю
Украинские ресурсы сообщают, что в ходе дневной атаки наши БПЛА семейства «Герань» не обошли своим вниманием Западную Украину и поразили цели во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. По некоторым данным, в Тернополе точным ударом БПЛА-камикадзе было поражено административное здание.
Как можно увидеть на опубликованных кадрах, одна из «Гераней» ударила по зданию в центре Львова, после чего начался масштабный пожар. Кроме того, наши дроны поразили здание львовского железнодорожного вокзала. Также сообщается о множественных прилетах и пожарах в Виннице, Киеве и оккупированном Запорожье.
Между тем противник отмечает, что ВС РФ все чаще начали применять новую «Герань-5», достигающую скорости 600 км/ч. Перехватить такой дрон могут лишь дорогостоящие ракетыПВО, которых у режима Зеленского осталось крайне мало. Кроме того, ресурсы противника сетуют, что Зеленский отправил дефицитных специалистов по ПВО и дронам на Ближний Восток защищать имущество арабских шейхов от атак иранских «Шахедов».
Появление «Герани-5» свидетельствует об активном поиске пути расширения ударных возможностей в условиях постоянного соревнования «щита и меча» с учетом экономики производства и других факторов. С учетом потенциальной возможности нести более мощную боевую часть на дальность в почти тысячу километров с меньшей вероятностью перехвата дронами и МОГами массовый выпуск «Герань-5» доставит врагу много новых проблем, особенно при комплексном применении с другими аппаратами серии.
