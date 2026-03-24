Десантные корабли ВМС США прибудут на БВ в день окончания «перемирия Трампа»

Американская пресса пишет о том, что в пятницу на Ближний Восток должны прибыть два американских корабля, предназначенные для проведения десантных операций.Это десантный корабль USS Tripoli, относящийся к классу «Америка» и имеющий водоизмещение порядка 45 тысяч тонн, а также корабль-док (десантно-транспортный корабль) LPD-18 USS New Orleans водоизмещением порядка 25 тысяч тонн.Оба этих корабля должны доставить в регион порядка 2,2 тысяч американских морских пехотинцев. Порт (порты) прибытия не называется.При учёте того, что вход в Персидский залив для американских военных кораблей фактически перекрыт Ираном, прибыть эти десантные корабли могут, например, в Оман. Накануне, как сообщалось американской прессой, власти США и власти Омана проводили переговоры. Официальное заявление – переговоры посвящены «урегулированию конфликта вокруг Ирана». Однако, по понятным причинам, никто не стал бы говорить о том, что разговор мог идти не только и даже не столько об этом.Хотя пока Оман позиционирует себя одним из немногих государств Ближнего Востока, которое не приемлет использование своих территории, акватории и воздушного пространства для атак на Иран. И за это Иран отвечает тем, что не наносит удары по объектам в Омане. Соответственно, вполне возможно то, что США, понимая «особую роль Омана», хотели бы использовать его порты для своей десантной операции.Кстати, о возможной операции десантного формата всё активнее пишет и сама американская пресса. Как уже сообщало «Военное обозрение», американское издание Washington Post вышло с материалом, где чётко обозначило вариант «победы» для Трампа. Это взятие под контроль Ормузского пролива. И Трамп, вполне вероятно, может решиться на высадку десанта на одном из иранских островов в Ормузе, особенно при учёте того, что он в последнее время старается уходить от ответа на вопрос, готовится ли Соединёнными Штатами десантная операция против Ирана.17 марта USS Tripoli прошёл Сингапурский пролив.Примечательно, что к пятнице истекает то пятидневное «перемирие», о котором заявил Трамп.