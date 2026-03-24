Десантные корабли ВМС США прибудут на БВ в день окончания «перемирия Трампа»

3 592 15
Американская пресса пишет о том, что в пятницу на Ближний Восток должны прибыть два американских корабля, предназначенные для проведения десантных операций.

Это десантный корабль USS Tripoli, относящийся к классу «Америка» и имеющий водоизмещение порядка 45 тысяч тонн, а также корабль-док (десантно-транспортный корабль) LPD-18 USS New Orleans водоизмещением порядка 25 тысяч тонн.





Оба этих корабля должны доставить в регион порядка 2,2 тысяч американских морских пехотинцев. Порт (порты) прибытия не называется.

При учёте того, что вход в Персидский залив для американских военных кораблей фактически перекрыт Ираном, прибыть эти десантные корабли могут, например, в Оман. Накануне, как сообщалось американской прессой, власти США и власти Омана проводили переговоры. Официальное заявление – переговоры посвящены «урегулированию конфликта вокруг Ирана». Однако, по понятным причинам, никто не стал бы говорить о том, что разговор мог идти не только и даже не столько об этом.

Хотя пока Оман позиционирует себя одним из немногих государств Ближнего Востока, которое не приемлет использование своих территории, акватории и воздушного пространства для атак на Иран. И за это Иран отвечает тем, что не наносит удары по объектам в Омане. Соответственно, вполне возможно то, что США, понимая «особую роль Омана», хотели бы использовать его порты для своей десантной операции.

Кстати, о возможной операции десантного формата всё активнее пишет и сама американская пресса. Как уже сообщало «Военное обозрение», американское издание Washington Post вышло с материалом, где чётко обозначило вариант «победы» для Трампа. Это взятие под контроль Ормузского пролива. И Трамп, вполне вероятно, может решиться на высадку десанта на одном из иранских островов в Ормузе, особенно при учёте того, что он в последнее время старается уходить от ответа на вопрос, готовится ли Соединёнными Штатами десантная операция против Ирана.

17 марта USS Tripoli прошёл Сингапурский пролив.



Примечательно, что к пятнице истекает то пятидневное «перемирие», о котором заявил Трамп.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  ian
    ian
    0
    Сегодня, 18:59
    Эти и ознаменует конец 'перемирия". Хотя конечно Ирану деваться все равно некуда. Доня скажет что они не договорились и он сейчас снова еще раз всех победит... hi
    Андрей К
      Андрей К
      +2
      Сегодня, 19:11
      Цитата: ian
      Эти и ознаменует конец 'перемирия". Хотя конечно Ирану деваться все равно некуда. Доня скажет что они не договорились и он сейчас снова еще раз всех победит... hi

      Персы изначально не повелись на байки рыжего клоуна.
      Вероятно готовили "красную дорожку" матрасным морпехам.
      RuAbel
        RuAbel
        0
        Сегодня, 19:52
        Никто не повёлся, кроме спекулянтов на биржах. Кстати, близкие к "телу", да и само "тело", неплохо заработали на биржевой панике. Впрочем, как всегда. Донни прежде всего бизнесмен, всегда.
        Интересно, какую операцию разработал Пентагон. Ждём, чем оно всё обернётся.
  ZovSailor
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 19:04
    Странно ведёт себя дядюшка Си, когда ему беспардонно наступают на тугие кошельки.
    Мог бы пригласить для встречи в Малаккском проливе полосатых военных партнёров сомалийских или других пиратов.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:07
    Смех смехом ,но вроде собирается эскадра из 4 - 5 УДК .Для чего - для десантной операции ясень пень .Как будут высаживаться и где .Средства высадки ?C какой целью.СМИ только сеют дезу - однозначно .Будем посмотреть .КМП ребята серьёзные ,по крайней мере были серьёзными.Честно говоря Иран место проклятое для спецапераций США на суше .Случайность может всё испортить.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 19:08
    Какой еще десант, в пентагонах фильмов насмотрелись?
    Андрей К
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 19:15
      Цитата: Младший рядовой
      Какой еще десант, в пентагонах фильмов насмотрелись?

      Пентагон и есть заказчик всех этих фильмов про крутых матрасников.
  Сергей3
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 19:23
    А что, в Омане ударить по этим кораблям нельзя?! Говорят евреи попали по российским кораблям при разгрузке в Иранских портах на каспии.Сколько там ещё красных линий осталось?
    ian
      ian
      +1
      Сегодня, 19:29
      Цитата: Сергей3
      Говорят евреи попали по российским кораблям при разгрузке в Иранских портах на каспии.

      Песков об этом ничего не знает. Не знает- следовательно не было..... hi
      Сергей3
        Сергей3
        0
        Сегодня, 20:11
        А он вообще чего нибудь знает?!
        ian
          ian
          0
          Сегодня, 20:14
          Цитата: Сергей3
          А он вообще чего нибудь знает?!

          Знает. То, что велено знать.. hi
          Сергей3
            Сергей3
            0
            Сегодня, 20:40
            Вы однако неизлечимый оптимист...
    commbatant
      commbatant
      0
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Сергей3
      Говорят евреи попали по российским кораблям при разгрузке в Иранских портах на каспии.

      Говорят под Одессой натовский транспорт утопили с В и ВТ, врут наверное.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 19:25
    Если верить usni news, амфибийная группа сейчас на Диего - Гарсия. Теоретически, они могут успеть, к пятнице, а могут и остаться на атолле, в ожидании дальнейших распоряжений.
  СергейАлександрович
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 20:11
    Очень логично в статье изложено. Соваться в Персидский залив на крупных кораблях самоубийственно. Америкосы могут высадиться в Омане и дальше по суше и на небольших кораблях и катерах продолжить операцию уже в заливе. Многое будет зависеть от разведывательных данных и способности быстро поразить десантные корабли на подходе или в порту.