Немецкая компания разработала для ВСУ беспилотник — носитель FPV-дронов

На вооружении украинской армии в ближайшее время появится беспилотник-носитель FPV-дронов. Как пишет украинская пресса, постаралась немецкая компания Quantum Systems, активно сотрудничающая с Киевом.

Немцы разработали для ВСУ линейку беспилотников под общим названием Sparta, в которую входят три модели: Sparta ASR, Sparta Light и Sparta Heavy. Первая модель является чисто разведывательной, она не способна нести дроны, а вот вторая и третья уже являются носителями FPV-дронов.



Он сможет нести до 9 кг полезной нагрузки: FPV-дроны, перехватчики, боеприпасы или разведывательные модули.

Первым ВСУ получат на вооружение БПЛА Sparta ASR, первые контракты на поставку этого беспилотника планируется заключить в августе-сентябре этого года. Модель Sparta Light должна появиться на Украине месяца через два после первой, т. е. к концу осени. А третья модель Sparta Heavy по планам пойдет в серию в конце этого или начале следующего года.

Сейчас идут испытания прототипа немецкого БПЛА. Согласно заявлениям разработчиков, он способен находиться в воздухе от 6 до 8 часов, радиус действия ограничен 200 км. Максимальная взлетная масса — 23 кг, из которых 8 приходится на полезную нагрузку. Способен нести два FPV-дрона, закрепленных на специальных точках крепления под крыльями. Также данный БПЛА выступает и в роли ретранслятора, через который идет управление FPV-дронами.
  Младший рядовой
Сегодня, 19:14
    Сегодня, 19:14
    Быстрее надо заканчивать с историческим недоразумением под названием украина.
    Lev_Russia
Сегодня, 19:19
      Сегодня, 19:19
      Ну разве что ударно по трамповски превратить Украину в Руины... Он бы, кстати, так и сделал...
      Скобаристан
Сегодня, 19:34
        Сегодня, 19:34
        Угу, мы все наблюдаем, так сказать, в прямом эфире как это по трамповски. У него же такой шанс был показать ухх. А теперь приходится придумывать что Иран сам пришел к нему на переговоры.
      частное лицо
Сегодня, 20:02
        Сегодня, 20:02
        превратить Украину в Руины..

        А по другому не получится, да и новости не очень. Вон Купянск почти всуки отбили и на других направлениях тоже есть проблемы .
  Denis_999
Сегодня, 19:16
    Сегодня, 19:16
    Максимальная взлетная масса — 23 кг, из которых 8 приходится на полезную нагрузку.


    :)

    Если кто не в курсе, в Германии ЗАПРЕЩЕНО использование на соревнованиях радиоуправляемой авиации летательных аппаратов взлётным ( учитывающим в т.ч. и вес топлива ) весом свыше 20-ти килограмм. Орднунг у них, видимо, в подкорке сидит, даже при создании летающей "авиа-матки" совсем недалеко отошли, на три кило:)
  Normann
Сегодня, 19:23
    Сегодня, 19:23
    И большинство думает что мы воюем Украиной((( А вот оружие пятый год откуда берется? Сколько уже здесь было написано, почему энергоструктура еще не уничтожена? Вот почему??? Лучше, видимо, чтобы они обесточили нас.
    frruc
Сегодня, 19:48
      Сегодня, 19:48
      Normann
      Дык, никто так уже давно и не думает. А вот как осложнить жизнь этим "западным партнерам" стоит подумать, в т.ч. и чужими руками.
  Mouse
Сегодня, 19:27
    Сегодня, 19:27
    Интересный зигзаг истории... В былое время вся европа на Германию работала, а тут вишь что... Германия работает на краину....
    Дело в том, что цель одна....
    Denis_999
Сегодня, 19:34
      Сегодня, 19:34
      Дело в том, что Мерц - агент БРИТАНСКОГО влияния, а немцы, в немалой степени, дисциплинированные бараны. Так-то им ( кроме отъявленных придурков-нациков ) всё это нафиг НЕ надо.

      Это же ТАК ПО-БРИТАНСКИ - натравить этих тупых "фрицев" на русского медведя, тот их порвёт ( потеряв немало своей кровушки ), возьмёт по итогу земли бывшей ГДР, а самое "вкусное" возьмёт себе Лондон, всю западную - промышленную - часть.

      А сам сиди только, пей чай да жди "часа Х"...
      Mouse
Сегодня, 19:36
        Сегодня, 19:36
        Завсегда чужими лапами.... Под чужим флагом.
        Denis_999
Сегодня, 19:40
          Сегодня, 19:40
          Логично действуют. Империя развалилась, зато остались агентура по всему свету, хороший спецназ и, наконец, ВЕКОВАЯ ВЫУЧКА - шпионажа, саботажа/диверсий, стравливания целых народов.

          Бьются за рынки сбыта и сферы влияния. Отмороженные, циничные крокодилы-извращенцы похлеще Трампа, НО... я их уважаю, знают, что могут проиграть и ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ ПО-ПОЛНОЙ.

          ТАК и надо биться, а не строить из себя непонятно кого ( героя, видимо ), живя с шорами на глазах!!!
          Mouse
Сегодня, 19:53
            Сегодня, 19:53
            Так и я говорю.... Ушки надо держать востро ...
  rocket757
Сегодня, 19:30
    Сегодня, 19:30
    Правящий политический класс настроен воинственно, а бЫзнЭс... так для них деньги не пахнут, вообще...
    isv000
Сегодня, 20:22
      Сегодня, 20:22
      ... В Турции, в древности, сажали вора в бочку с дерьмом, а позади палач стоял и, периодически, мечом махал - не нырнул вор в чан с *овном - голова с плеч...
  valek97
Сегодня, 19:43
    Сегодня, 19:43
    Ну вот, в носителях дронов-маток потеряли преимущество. Догонять придется
    частное лицо
Сегодня, 20:04
      Сегодня, 20:04
      И как долго ? Так то пятый год пошёл.
      valek97
Сегодня, 20:10
        Сегодня, 20:10
        Ну, 2 года назад тема на прямой связи с путиным поднималась бойцами сво по телеку. С тех пор ничего слышно про дрон-матку не слышно,значит - нет
  isv000
Сегодня, 20:19
    Сегодня, 20:19
    Почему бы российской компании не разработать для Ирана хорошие двигатели и комплектующие для для Иранской ракетной программы и открыто начать поставки?! Можно даже Орешников подкинуть на святое дело.