Нужен полноценный мир: Иран не заинтересован во временном прекращении огня

По информации американской прессы, Тегеран довел до сведения США, что заинтересован не во временном прекращении огня, а в заключении полноценного мирного соглашения и гарантиях со стороны США и Израиля невозобновления атак в будущем.

Как сообщает New York Times, глава МИД Ирана Аракчи в ходе телефонного разговора с представителем Трампа Уиткоффом передал американской стороне требования Тегерана, включающие, помимо прочего, снятие экономических санкций. При этом, по словам иранских чиновников, эти переговоры были зондажами возможных путей мирного урегулирования конфликта, чтобы избежать дальнейшей спирали эскалации, включая взаимные удары по энергетической инфраструктуре. В свою очередь, источники издания в Белом доме подтвердили, что в настоящее время переговоры находятся на ранней стадии и пока не носят существенного характера.



В то же время заявления Трампа о «продуктивных переговорах» являются существенным преувеличением. Несмотря на формальное начало переговорного процесса, Трамп все еще рассматривает возможное начало наземных операций, включая захват острова Харк и отправку в Иран военного контингента для обеспечения контроля над высокообогащенным ураном.

Между тем британская газета The Guardian небезосновательно предполагает, что Трамп прикрывается «переговорами» с Ираном, чтобы выиграть для США время на нефтяных рынках. Издание отмечает, что резкий разворот в риторике Вашингтона произошел всего за несколько часов до открытия американских рынков, которым грозил чрезвычайно непростой день на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. Таким образом, пока звучат слова о дипломатии, Вашингтон получает время на фоне нестабильности нефтяных рынков, а Пентагон продолжает активно стягивать силы в Ближневосточный регион.
  ian
    Сегодня, 19:57
    США необходим контроль над мировой экономикой и пока это в первую очередь нефть.
    Любые договоренности о компромиссах с ними не стоят бумаги, на которой они написаны. Пока Иран контролирует Ормуз и нефть- он будет для них "злой нацией"... hi
  tralflot1832
    Сегодня, 19:59
    У Ирана есть агентство ТASNIM , всё остальное надо рассматривать как дезу.
  paul3390
    Сегодня, 20:14
    гарантиях со стороны США и Израиля

    Как показала жизнь - гарантией ненападения США и Израиля может являться только владение собственной ядерной бомбой.. Увы.
  Младший рядовой
    Сегодня, 20:17
    Понятно, что Трампу хочется выйти достойно, не показывая обкаканные трусы. А еще хуситы не подключились. Вот они заминируют свой пролив, с торпедами посложнее, но решаемо. С ПКР тоже относительно просто, при расстоянии пролива. Если судоходство через Суэц встанет, это будет покруче десяти ковидов. Повеселимся.
  sdivt
    Сегодня, 20:18
    По информации американской прессы, Тегеран довел до сведения США, что заинтересован не во временном прекращении огня, а в заключении полноценного мирного соглашения и гарантиях со стороны США и Израиля невозобновления атак в будущем

    Очень похоже на фейкньюс
    Иран - далеко не мальчики, отчетливо понимают, что любое мирное соглашение, любая договоренность с США (и Израилем) будет нарушена в ту самую секунду, когда это заблагорассудится любому очередному президенту США
    А может, даже, и нынешнему
    Тот самый случай, когда бумага под договор стоит дороже самого договора