Нужен полноценный мир: Иран не заинтересован во временном прекращении огня

По информации американской прессы, Тегеран довел до сведения США, что заинтересован не во временном прекращении огня, а в заключении полноценного мирного соглашения и гарантиях со стороны США и Израиля невозобновления атак в будущем.Как сообщает New York Times, глава МИД Ирана Аракчи в ходе телефонного разговора с представителем Трампа Уиткоффом передал американской стороне требования Тегерана, включающие, помимо прочего, снятие экономических санкций. При этом, по словам иранских чиновников, эти переговоры были зондажами возможных путей мирного урегулирования конфликта, чтобы избежать дальнейшей спирали эскалации, включая взаимные удары по энергетической инфраструктуре. В свою очередь, источники издания в Белом доме подтвердили, что в настоящее время переговоры находятся на ранней стадии и пока не носят существенного характера.В то же время заявления Трампа о «продуктивных переговорах» являются существенным преувеличением. Несмотря на формальное начало переговорного процесса, Трамп все еще рассматривает возможное начало наземных операций, включая захват острова Харк и отправку в Иран военного контингента для обеспечения контроля над высокообогащенным ураном.Между тем британская газета The Guardian небезосновательно предполагает, что Трамп прикрывается «переговорами» с Ираном, чтобы выиграть для США время на нефтяных рынках. Издание отмечает, что резкий разворот в риторике Вашингтона произошел всего за несколько часов до открытия американских рынков, которым грозил чрезвычайно непростой день на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. Таким образом, пока звучат слова о дипломатии, Вашингтон получает время на фоне нестабильности нефтяных рынков, а Пентагон продолжает активно стягивать силы в Ближневосточный регион.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»