На Украине назвали условия, при которых Зеленский мог бы вывести ВСУ из Донбасса

Первое — прекращение американской поддержки и прочие возможные практические меры давления США на Киев. Второе — провал планов по выделению кредита ЕС.

Зеленский не пойдет на условия России, особенно на вывод украинских войск с территории Донбасса, об этом он уже неоднократно заявлял. Однако украинские ресурсы считают, что есть условия, при которых ему придется это сделать.Вывод украинских войск из оставшейся части временно оккупированного Киевом Донбасса является одним из основных условий России, на выполнении которого она настаивает. Однако Зеленский уперся, понимая, что как только он согласится и попытается это сделать, то может ставить крест на своей политической карьере, а потерять власть для него смерти подобно.Однако, как считают в Киеве, есть сценарии, при которых Зеленский будет вынужден принять условия России. Для этого нужно полное прекращение помощи от США, включая передачу разведданных, а также провал планов Евросоюза по выделению денег Украине. В этой ситуации «нелегитимный» окажется прижатым к стенке и ему придется идти на компромисс. Как утверждает украинское издание «Страна.ua», в этом случае поддержку получат силы, готовые к прекращению конфликта.Но, как признаются сами украинцы, этот сценарий сейчас реализовать будет трудно. Несмотря на всю критику Киева, Трамп не собирается прекращать поддержку Украины, ведь он на этом зарабатывает. А в Брюсселе трудности с выделением кредита в 90 млрд евро Зеленскому считают временными и надеются их в любом случае преодолеть. Поэтому Зеленский и такой смелый. Да и вообще он настроен воевать с Россией и дальше.