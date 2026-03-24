На Украине назвали условия, при которых Зеленский мог бы вывести ВСУ из Донбасса

На Украине назвали условия, при которых Зеленский мог бы вывести ВСУ из Донбасса

Зеленский не пойдет на условия России, особенно на вывод украинских войск с территории Донбасса, об этом он уже неоднократно заявлял. Однако украинские ресурсы считают, что есть условия, при которых ему придется это сделать.

Вывод украинских войск из оставшейся части временно оккупированного Киевом Донбасса является одним из основных условий России, на выполнении которого она настаивает. Однако Зеленский уперся, понимая, что как только он согласится и попытается это сделать, то может ставить крест на своей политической карьере, а потерять власть для него смерти подобно.



Однако, как считают в Киеве, есть сценарии, при которых Зеленский будет вынужден принять условия России. Для этого нужно полное прекращение помощи от США, включая передачу разведданных, а также провал планов Евросоюза по выделению денег Украине. В этой ситуации «нелегитимный» окажется прижатым к стенке и ему придется идти на компромисс. Как утверждает украинское издание «Страна.ua», в этом случае поддержку получат силы, готовые к прекращению конфликта.

Первое — прекращение американской поддержки и прочие возможные практические меры давления США на Киев. Второе — провал планов по выделению кредита ЕС.

Но, как признаются сами украинцы, этот сценарий сейчас реализовать будет трудно. Несмотря на всю критику Киева, Трамп не собирается прекращать поддержку Украины, ведь он на этом зарабатывает. А в Брюсселе трудности с выделением кредита в 90 млрд евро Зеленскому считают временными и надеются их в любом случае преодолеть. Поэтому Зеленский и такой смелый. Да и вообще он настроен воевать с Россией и дальше.
  Ропот 55
    Ропот 55
    Сегодня, 20:31
    Так никто и не скрывал ЭТИХ планов,ни Зеленский,ни Трамп ,ни тем более Е.С.
  isv000
    isv000
    Сегодня, 20:32
    На Украине назвали условия, при которых Зеленский мог бы вывести ВСУ из Донбасса

    Поздно пить Боржоми когда почки отвалились. ВС России уже в нескольких км от Славянска. Курите бамбук, всуки!
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 20:33
    Извиняюсь ,а 90 млрд кредита от ЕС само " тело " кредита сформировано ? Орбан пока один бьётся ( словак в засаде ) за что ?Можно по конкретней .
    Fachmann
      Fachmann
      Сегодня, 20:40
      hi, не мытьём, так катаньем Орбана додавят или уберут начисто.
      А украинский гадюшник нужно добивать, правда последние дни какое-то непонятное состояние на фронте ощущается.
      Хорошо бы, чтобы это ощущение было у меня ошибочным.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 20:38
    У России условия намного проще. Всем бандеровцам бежать в Польшу, и до конца своих дней собирать клубнику, и ходить в такой же сгорбленной форме. Чего непонятного?
  Сергей3
    Сергей3
    Сегодня, 20:38
    На Украине назвали условия, при которых Зеленский мог бы вывести ВСУ из Донбасса

    Тут условие осталось одно - в мешках для трупов!
  кокосов тима
    кокосов тима
    Сегодня, 20:40
    В небе над Лен.областью опять громко
  Cartalon
    Cartalon
    Сегодня, 20:41
    Прорыв фронта, на оперативную глубину и Зеленский будет готов на любые условия.
    Беда в том, что этот самый прорыв , в текущей реальности, за пределами возможностей ВС РФ.