Индия ждёт от Франции палубные Rafale-M на замену МиГ-29К для своих авианосцев

Индийские медиа сообщают о подготовке ВМС к получению палубных истребителей французского производства. Речь идёт о самолётах Rafale-M, которые ранее были законтрактованы у Парижа в количестве 26 единиц. Причём эти 26 единиц предполагается приобретать в двух модификациях: 22 боевых (одноместных) и 4 учебно-тренировочных (двухместных).

В прессе Индии заявляют о том, что первый Rafale-M Индия «может получить к сентябрю 2026 года».



При этом в самой Индии далеко не все верят в то, что эти сроки будут соблюдены. Ведь сам контракт Индии и Франции подписывался менее года назад – в апреле 2025-го. И в открытых источниках не озвучивалась первая поставка к сентябрю 2026. Мало того, индийский адмирал Динеш Трипати в конце 2025-го заявлял, что первая четвёрка истребителей «Рафаль» морского базирования поступит в Индию не ранее 2029 года.

Индийские «оптимисты» считают, что поставка к сентябрю текущего года может касаться именно УБС. На нём индийские лётчики морской авиации якобы начнут отрабатывать практические навыки пилотирования новой для них машины.

Напомним, что ранее Индия для своих авианосцев INS Vikramaditya и INS Vikrant сделала выбор в пользу французских палубных истребителей «Рафаль» на сумму около 7,5 млрд долларов. Эти истребители должны будут вытеснять российские МиГ-29К, которые стоят на вооружении ВМС Индии на текущий момент.


Россия предлагает индийским партнёрам палубный вариант Су-57, но его ещё нужно создать. И пока Индия на такую кооперацию не идёт, пытаясь развивать собственную палубную версию AMCA. Поэтому картина в индийских военно-морских силах пока такова: летать на МиГ-29К и продолжать тестировать Naval Tejas, одновременно дожидаясь поставок французских «Рафалей».
  ТермиНахТер
Сегодня, 20:55
    +3
    Сегодня, 20:55
    А размеры лифтов на индейских авианосцах замеряли?)))
    sub307
Сегодня, 21:28
      +2
      Сегодня, 21:28
      Rafale:"длина - 15,30 м
      Размах крыла 10,90
      Площадь крыла 45,7 м²
      Масса пустого 10 000 кг

      МиГ-29К 9-41
      Технические характеристики
      Экипаж: 1 человек (2 для МиГ-29КУБ)
      Длина: 17,37 м
      Размах крыла: 11,99 м
      в сложенном положении: 7,40 м
      Площадь крыла: 45 м²
      Высота: 4.4 м
      Масса:
      пустого: 12700 кг
      нормальная взлётная: 18550 кг
      максимальная взлётная: 24500 кг
      Масса топлива (без ПТБ) 4700 кг
      Замеряли...))
      ТермиНахТер
Сегодня, 22:09
        0
        Сегодня, 22:09
        И на сколько надо расширить размер лифта?
  Младший рядовой
Сегодня, 21:06
    +7
    Сегодня, 21:06
    Французы грамотно воспользовались ситуацией. Индийцам в первую очередь нужны палубники, а где их взять? Мы не можем предложить МиГ-29К и Су-33. Китай здесь торговать не пытается по понятным причинам, и на F-35C надо очень сильно натанцевать. В нагрузку французы по контракту дополнительно впарили фронтовую авиацию, которая индусам ни разу не уперлась. Развести цыган, это надо уметь.
  Вадим С
Сегодня, 21:22
    0
    Сегодня, 21:22
    Чесу кто то удивляется я не понимаю? Миг давно сдулся окончательно, совместно чего то там создать это вообще бред, а им нужно сейчас! Все логично
    paul3390
Сегодня, 21:54
      0
      Сегодня, 21:54
      Увы - не сдулся, это его сдули принудительно..
  Earl
Сегодня, 21:47
    0
    Сегодня, 21:47
    Я вот думаю себе: может цыгане и нефть будут у жабоедов покупать, чтобы два раза не вставать?
  Сергей Митинский
Сегодня, 22:19
    0
    Сегодня, 22:19
    А зачем Индии авианосцы ?
    Дороговизна этой игрушки не соответствует ее полезности даже для США ,а для Индии это просто -деньги на ветер ,если конечно исключить престиж обладания как дорогую вещь в гардеробе торговки
    Все равно Индия не справится в случае войны с прикрытием этой посудины
    Не стоит ли в таком случае относится к войне с прагматической точки зрения ,а не как папуасы которые цепляют на себя перья в надежде устрашить противника ?
    Единственная безоговорочная победа Трампа над Ираном на сегодняшний день это уничтожение больших кораблей иранского флота .Сам Трамп флот американский пока под иранские ракеты не подставлял и правильно сделал ,иначе с его кораблями было бы то же самое