Появляются сообщения об очередном инциденте в районе Ормузского пролива. «Блокаду» пролива попытался прорвать контейнеровоз Selen, который вышел из порта Шарджа (ОАЭ) и намеревался, пройдя Ормуз, добраться до Карачи (Пакистан). Судно шло под флагом государства Сент-Китс и Невис, что в Карибском бассейне.

Однако на подходе к Ормузскому проливу к контейнеровозу выдвинулись быстроходные катера КСИР.



Вот что по этому поводу заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Сардар Тангсири:

Контейнеровоз SELEN был возвращён обратно ВМС КСИР за несоблюдение законных протоколов и отсутствие разрешения на проход через Ормузский пролив. Мы его депортировали. Проход любых судов через Ормуз возможен исключительно при согласовании с морским суверенитетом Ирана.



На текущий момент судно находится к югу от иранского острова Кешм. На фрагменте карты от популярного сервиса отслеживания судов обозначено кружком.

В Тегеране отмечают, что Ормузский пролив для связанных с США, Израилем и их союзниками судов будет оставаться закрытым до окончания войны, которую те ведут против Исламской Республики. При этом в США указывают на растущую вероятность десантной операции против Ирана, и в первую очередь - именно в районе Ормузского пролива. Либо это дезинформация с целью отвлечь Иран от другого направления атаки, либо Вашингтон заранее раскрывает карты, стараясь оказать давление на Иран и заставить пойти на определённые уступки в адрес Трампа.
  frruc
    frruc
    Сегодня, 21:21
    Хорошо, что иранцы не утопили его.
    sergey4791
      sergey4791
      Сегодня, 21:42
      Плохо, что иранцы не утопили его
      SSR
        SSR
        Сегодня, 21:59
        Цитата: sergey4791
        Такие и засоряют планету по самое.
        Вырубить, выловить, истребить, засорить а шо, моя хата с краю если шо, это они а не я.
        Мы хатаскрайние, с Марса.
      Наводлом
        Наводлом
        Сегодня, 22:20
        Именно этого и ждут сионисты.
        Чтобы Иран олицетворял для всех зло.
        А Израиль и США выступали в роли победителя злого дракона.
        Не дождётесь.
        Иран демонстративно отпустил нарушителя восвояси.
        Он тем самым сказал: "Я мог бы тебя пустить на дно. Но ты мне не враг. Иди с миром"
        Не удивился бы, узнав, что это была провокация устроенная спецслужбами США.
  rytik32
    rytik32
    Сегодня, 21:31
    На 4-ю неделю войны Иран сохраняет контроль над Оманским проливом и активно действует своими катерам.
    Молодцы, так держать!
    При таком раскладе американскому десанту ничего не светит.
    paul3390
      paul3390
      Сегодня, 21:52
      Секундочку, как же так - ведь Донни уже несколько раз Иран победил? belay what
    salawat1980
      salawat1980
      Сегодня, 22:03
      Хочется верить в лучшее. Про системы ПВО Ирана и Венесуэлы тоже много было оптимизма.
  StarWinner
    StarWinner
    Сегодня, 21:31
    Ситуация уже вышла из под контроля и развивается нелинейно, нарастает как снежная лавина. Ящик Пандоры уже открыт, Увы. Это конец мира.
    PN
      PN
      Сегодня, 21:36
      Да какой там ящик? Это так, ленточку с упаковки только сняли.
  4. Комментарий был удален.
  Сергей Кондратьев
    Сергей Кондратьев
    Сегодня, 22:12
    А Трамп сказал, что все иранские корабли потопил. Неужели соврал?
    Bookinist69
      Bookinist69
      Сегодня, 22:18
      Все корабли! А на фото ракетные катера. Катера и корабли - чувствуете разницу? Что теперь Трампу за каждым катером гонятся? (шутка)
      Сергей Кондратьев
        Сергей Кондратьев
        Сегодня, 22:31
        Нет, не чувствую. Иран и делал ставку на ракетные катера, а не на большие корабли. Так чего там Трамп потопил? Не хотите гоняться за ракетными катерами, так вы не лишили Иран флота.