Появляются сообщения об очередном инциденте в районе Ормузского пролива
7 17212
Появляются сообщения об очередном инциденте в районе Ормузского пролива. «Блокаду» пролива попытался прорвать контейнеровоз Selen, который вышел из порта Шарджа (ОАЭ) и намеревался, пройдя Ормуз, добраться до Карачи (Пакистан). Судно шло под флагом государства Сент-Китс и Невис, что в Карибском бассейне.
Однако на подходе к Ормузскому проливу к контейнеровозу выдвинулись быстроходные катера КСИР.
Вот что по этому поводу заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Сардар Тангсири:
Контейнеровоз SELEN был возвращён обратно ВМС КСИР за несоблюдение законных протоколов и отсутствие разрешения на проход через Ормузский пролив. Мы его депортировали. Проход любых судов через Ормуз возможен исключительно при согласовании с морским суверенитетом Ирана.
На текущий момент судно находится к югу от иранского острова Кешм. На фрагменте карты от популярного сервиса отслеживания судов обозначено кружком.
В Тегеране отмечают, что Ормузский пролив для связанных с США, Израилем и их союзниками судов будет оставаться закрытым до окончания войны, которую те ведут против Исламской Республики. При этом в США указывают на растущую вероятность десантной операции против Ирана, и в первую очередь - именно в районе Ормузского пролива. Либо это дезинформация с целью отвлечь Иран от другого направления атаки, либо Вашингтон заранее раскрывает карты, стараясь оказать давление на Иран и заставить пойти на определённые уступки в адрес Трампа.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация