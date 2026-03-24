Контейнеровоз SELEN был возвращён обратно ВМС КСИР за несоблюдение законных протоколов и отсутствие разрешения на проход через Ормузский пролив. Мы его депортировали. Проход любых судов через Ормуз возможен исключительно при согласовании с морским суверенитетом Ирана.

Появляются сообщения об очередном инциденте в районе Ормузского пролива. «Блокаду» пролива попытался прорвать контейнеровоз Selen, который вышел из порта Шарджа (ОАЭ) и намеревался, пройдя Ормуз, добраться до Карачи (Пакистан). Судно шло под флагом государства Сент-Китс и Невис, что в Карибском бассейне.Однако на подходе к Ормузскому проливу к контейнеровозу выдвинулись быстроходные катера КСИР.Вот что по этому поводу заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Сардар Тангсири:На текущий момент судно находится к югу от иранского острова Кешм. На фрагменте карты от популярного сервиса отслеживания судов обозначено кружком.В Тегеране отмечают, что Ормузский пролив для связанных с США, Израилем и их союзниками судов будет оставаться закрытым до окончания войны, которую те ведут против Исламской Республики. При этом в США указывают на растущую вероятность десантной операции против Ирана, и в первую очередь - именно в районе Ормузского пролива. Либо это дезинформация с целью отвлечь Иран от другого направления атаки, либо Вашингтон заранее раскрывает карты, стараясь оказать давление на Иран и заставить пойти на определённые уступки в адрес Трампа.