Торги нефтью на биржах Северной Америки сегодня свелись к тому, что цены «чёрного золота» марки Brent и Urals снова практически сравнялись. На 21:20 Brent торгуется по $103,5 за баррель, российская Urals – примерно по 102 доллара.Это объясняется дополнительным спросом на российскую нефть в связи с тем, что Вашингтон ранее отменил санкции в отношении той её части, которая «уже находится в море». Однако экономисты говорят о том, что США пока «сквозь пальцы смотрят и на ту нефть, которая на танкеры загружена до приостановки действия санкций не была».Цена в 102 доллара за баррель Urals – это в два с лишним раза больше «потолка», который ранее был согласован странами ЕС и некоторыми государствами Большой семёрки. Напомним, что потолок этот составляет 47,6 долларов «за бочку».Биржевые котировки свидетельствуют о том, этот потолок окончательно перестал работать и что импортёры стараются закупить российскую нефть столько, сколько вообще для них пока возможно. Поступают сообщения о трафике в Юго-Восточную Азию, включая Таиланд и Вьетнам, а также традиционно – в Индию, Турцию и Китай.Нефть из России с радостью закупили бы и многие страны ЕС, но для этого нужно отменять свои же санкции. Не отменяют, а потому в итоге вынуждены приобретать углеводороды по запредельным ценам, причём без гарантии того, что закупаемых объёмов хватит на все экономические нужды.В Брюсселе отмечают, что из-за роста цен на нефть в большинстве стран ЕС уже к концу марта может начаться спад промпроизводства, рецессия, рост числа бюджетных дыр и другие проблемы экономического характера.