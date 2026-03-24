«Два с лишним потолка»: ограничение цен на российскую нефть перестало работать

Торги нефтью на биржах Северной Америки сегодня свелись к тому, что цены «чёрного золота» марки Brent и Urals снова практически сравнялись. На 21:20 Brent торгуется по $103,5 за баррель, российская Urals – примерно по 102 доллара.

Это объясняется дополнительным спросом на российскую нефть в связи с тем, что Вашингтон ранее отменил санкции в отношении той её части, которая «уже находится в море». Однако экономисты говорят о том, что США пока «сквозь пальцы смотрят и на ту нефть, которая на танкеры загружена до приостановки действия санкций не была».

Цена в 102 доллара за баррель Urals – это в два с лишним раза больше «потолка», который ранее был согласован странами ЕС и некоторыми государствами Большой семёрки. Напомним, что потолок этот составляет 47,6 долларов «за бочку».

Биржевые котировки свидетельствуют о том, этот потолок окончательно перестал работать и что импортёры стараются закупить российскую нефть столько, сколько вообще для них пока возможно. Поступают сообщения о трафике в Юго-Восточную Азию, включая Таиланд и Вьетнам, а также традиционно – в Индию, Турцию и Китай.

Нефть из России с радостью закупили бы и многие страны ЕС, но для этого нужно отменять свои же санкции. Не отменяют, а потому в итоге вынуждены приобретать углеводороды по запредельным ценам, причём без гарантии того, что закупаемых объёмов хватит на все экономические нужды.

В Брюсселе отмечают, что из-за роста цен на нефть в большинстве стран ЕС уже к концу марта может начаться спад промпроизводства, рецессия, рост числа бюджетных дыр и другие проблемы экономического характера.
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 21:43
    Заседания ЕС, встречи большой семёрки и двадцатки всё это звенья одной цепи, одна сплошная фикция и ППР!
    Взрослые дяди и тёти собираются, пьют, едят, фоткаются и разъезжаются и всё это за чужой счёт.
    Экономика живёт своей реальной жизнью. Сейчас в Австралии крепко думают что делать. А Китай спокойно обходит всех на поворотах...
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 21:43
    Будем посмотреть что будет дальше с ценами, после появившейся информации о том, что Россия приостанавливает движение танкеров по Балтике в связи с нарушениями норм судоходства
      SSR
      0
      Сегодня, 22:03
      Цитата: Аркадий007
      Россия приостанавливает движение танкеров по Балтике в связи с нарушениями норм судоходства

      Если это первый шаг, то интересно посмотреть на горлопанов и дальнейшие шаги РФ.
      Карельский
      -1
      Сегодня, 22:04
      А что посмотреть?Увидим очередной захват танкеров /газовозов.Кроме Балтики суда и в других локациях ходят
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 21:47
    Так работало, если бы не война.
    paul3390
    +3
    Сегодня, 21:50
    Эх, сейчас бы нам объявить официально о полном эмбарго на поставки в Гейропу - рвануло бы точно под потолок.. Но куда уж там..
    Roust
    +3
    Сегодня, 21:52
    А благодарить надо Иран и его народ, достойный уважения.
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 22:12
    Хотелось бы, чтобы такие продержались хотя бы полгодика.
    Fisher
    0
    Сегодня, 22:32
    Ну а в чём тут наша то заслуга?
    sdivt
    0
    Сегодня, 22:35
    Есть интересный момент, почему-то не очень освещаемый
    Как все мы знаем, на сегодня основным покупателем Urals является Китай. Но, в соответствии с ограничениями, и из желания китайских компаний избегать вторичных санкций, мы торгуем с Китаем с приличным дисконтом. Для понимания цифр, в пиковый период (декабрь 2025 – январь 2026) дисконт на Urals временно достигал рекордных $30–35 за баррель.
    Но, после всех этих иранских событий, и роста мировых цен, в том числе, и на наш Urals, дисконт, для Китая, сократился до $8,85 за баррель
    То есть, Россия сегодня имеет двойной профит, во-первых, рост мировых цен, а во вторых - рекордное снижение дисконта
    Это же касается и нашей нефти для Индии - стоимость Urals в индийских портах достигала $121,5 за баррель, дисконта упал до $9,8
    Но и это ещё не всё)
    Сорт нефти, ESPO, торгуется с положительным дисконтом! То есть, дисконт сменился премией в $2–3 к цене ) А мы, если кто не в курсе, добываем эту ESPO - до четверти всего объема нашей нефти
    В общем, сейчас, как говорится, тот день, который кормит год
    Надеюсь, в верхах сумеют правильно распорядиться полученными средствами