Трамп: США заставили Иран отказаться от планов иметь ядерное оружие

США снова «выиграли» войну с Ираном, якобы заставив иранское руководство отказаться от планов по созданию ядерного оружия. Об этом заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Иран «отказался» от планов по созданию ядерного оружия, и всё это благодаря действиям США под руководством «миротворца» Трампа. Правда, планов таких у Ирана не было, Тегеран всего лишь хотел реализовать собственную мирную ядерную программу, но Трамп говорит так убедительно, что в США ему верят. Вот сейчас он утверждает, что США ведут переговоры с Ираном и уже есть первые успехи.



Пункты номер один, два и три: у них не может быть ядерного оружия. И у них не будет ядерного оружия. Мы обсуждаем это. И я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия. Они на это согласились.

Если кратко, то вся речь Трампа свелась к следующим заявлениям: США имеют «огромные» успехи в войне с Ираном и уже «победили». Так как Тегеран якобы осознал бесперспективность сопротивления, то очень хочет «заключить сделку» с США.

Переговоры с Ираном идут, от американцев в них участвуют вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф. От Ирана — «правильные люди». По словам Трампа, США фактически сменили режим в Иране и теперь будут смотреть, как они себя будут вести.

В Иране продолжают утверждать, что не ведут никаких переговоров с США, а все заявления Трампа не соответствуют действительности. Причем все вбросы про переговоры идут от Израиля.
    Denis_999
    Сегодня, 06:14
    Донни приучил собственных избирателей каждое утро проверять в смартфонах новостную ленту. НЕВАЖНО, что написано, главное - чтобы всё было В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ключе.

    Пока звёздно-полосатое воинство перебрасывается к месту большого побоища ( и, для многих, месту собственной гибели ), он, знай себе, строчит посты...
      ZovSailor
      Сегодня, 07:05
      hi Об успехах рыжего Сатаны можно судить по количеству отказников среди полосатых воевать за сионистов биби, а также отставка одного из членов бидэ ( штаб Фашингтона ) министра войны хегсета.
      Победы иранскому народу над сионистами и полосатыми террористами.
      Смерть агрессорам и нацистам на земле БВ.
      am angry
    Mouse
    Сегодня, 06:24
    В который раз? Что- то я со счету сбился..... Незапобеждался? recourse
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:29
    ❝ Переговоры с Ираном идут, от американцев в них участвуют вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф. От Ирана — «правильные люди» ❞ —

    «Правильные люди» от Ирана – это, видимо, «шахзаде» Реза Пехлеви и потомки бежавших из Ирана вместе с шахом его сторонников ...
    Дилетант
    Сегодня, 06:51
    Интересно, а Иран знает, что Трамп заставил его....
    С другой стороны мировая политика в формате "выбираем мисс Мир" вызывает даже некоторый спортивный интерес. Никак не угадаешь, что Трамп опять выкинет.
    Толи дело мы. Они нам очередной захват танкера, а мы их красными линиями. Уверенность, стабильность и предсказуемость.