Трамп: США заставили Иран отказаться от планов иметь ядерное оружие
США снова «выиграли» войну с Ираном, якобы заставив иранское руководство отказаться от планов по созданию ядерного оружия. Об этом заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Иран «отказался» от планов по созданию ядерного оружия, и всё это благодаря действиям США под руководством «миротворца» Трампа. Правда, планов таких у Ирана не было, Тегеран всего лишь хотел реализовать собственную мирную ядерную программу, но Трамп говорит так убедительно, что в США ему верят. Вот сейчас он утверждает, что США ведут переговоры с Ираном и уже есть первые успехи.
Если кратко, то вся речь Трампа свелась к следующим заявлениям: США имеют «огромные» успехи в войне с Ираном и уже «победили». Так как Тегеран якобы осознал бесперспективность сопротивления, то очень хочет «заключить сделку» с США.
Переговоры с Ираном идут, от американцев в них участвуют вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф. От Ирана — «правильные люди». По словам Трампа, США фактически сменили режим в Иране и теперь будут смотреть, как они себя будут вести.
В Иране продолжают утверждать, что не ведут никаких переговоров с США, а все заявления Трампа не соответствуют действительности. Причем все вбросы про переговоры идут от Израиля.
Информация