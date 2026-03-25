Катар заявил об отсутствии гарантий поставок СПГ в Бельгию и другие страны

Ближневосточная ситуация далека от нормализации. Крайне сложной остаётся обстановка в сфере энергетики на фоне проблем с трафиком судов через Ормузский пролив и ударов по энергетической инфраструктуре.После того как Иран в ответ на удары по своим объектам начал бить по предприятиям ТЭК в регионе, сразу несколько крупных НПЗ и заводов по производству СПГ оказались вынуждены пересматривать свою работу. Один из сокрушительных иранских ударов был нанесён ранее по заводу СПГ в катарском Рас-Лаффане. Предприятие это обслуживает сотни контрагентов по всему миру, включая европейские компании.В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике QatarEnergy объявила о неспособности на данный момент обслуживать долгосрочные контракты. Катарская компания подчёркивает, что в связи с иранскими ударами и перекрытием Ормуза не может гарантировать выполнение контрактных обязательств перед компаниями из Южной Кореи, КНР, Италии, Бельгии, Японии, Британии, Польши, Таиланда и других стран.В качестве примера можно привести польский газовый терминал Свиноустье (Свиноуйсьце). Его наполнение зависит главным образом именно от катарского газа ввиду отказа от приобретения газа из Российской Федерации. Польские эксперты в сфере энергорынка считают, что страна начнёт испытывать значительные проблемы с обеспечением газом, если QatarEnergy не возобновит поставки до конца марта. В Катаре заявляют, что ремонт завода в Рас-Лаффане может занять несколько месяцев.

