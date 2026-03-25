Катар заявил об отсутствии гарантий поставок СПГ в Бельгию и другие страны

Ближневосточная ситуация далека от нормализации. Крайне сложной остаётся обстановка в сфере энергетики на фоне проблем с трафиком судов через Ормузский пролив и ударов по энергетической инфраструктуре.

После того как Иран в ответ на удары по своим объектам начал бить по предприятиям ТЭК в регионе, сразу несколько крупных НПЗ и заводов по производству СПГ оказались вынуждены пересматривать свою работу. Один из сокрушительных иранских ударов был нанесён ранее по заводу СПГ в катарском Рас-Лаффане. Предприятие это обслуживает сотни контрагентов по всему миру, включая европейские компании.



В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике QatarEnergy объявила о неспособности на данный момент обслуживать долгосрочные контракты. Катарская компания подчёркивает, что в связи с иранскими ударами и перекрытием Ормуза не может гарантировать выполнение контрактных обязательств перед компаниями из Южной Кореи, КНР, Италии, Бельгии, Японии, Британии, Польши, Таиланда и других стран.

В качестве примера можно привести польский газовый терминал Свиноустье (Свиноуйсьце). Его наполнение зависит главным образом именно от катарского газа ввиду отказа от приобретения газа из Российской Федерации. Польские эксперты в сфере энергорынка считают, что страна начнёт испытывать значительные проблемы с обеспечением газом, если QatarEnergy не возобновит поставки до конца марта. В Катаре заявляют, что ремонт завода в Рас-Лаффане может занять несколько месяцев.
    Хана свиньям в устье. Пусть кланяются в ноги пану Трампискому. Хотя он даже не взглянет в их сторону. Холоп он и есть холоп
      Название говорит само за себя! laughing
    Вот если бы наше руководство сейчас вишенкой на торте объявило о полном эмбарго на любые поставки энергоносителей в Гейропу - весь этот тухлый клоповник резко бы задумался над своим поведением...
    Но увы - как всегда соображения стяжания бабла явно перевесят соображения стратегические...
      А оно нам надо? Ненадежные, так сказать, партнеры....
        Лучше быть ненадежным партнёром, чем мертвым...
      Наше руководство в этой ситуации могло бы втихоря добить этот завод...
      Но, о чем это я... Мы же не такие, мы сейчас опять начнём спасать западных партнёров, а заодно и своё имущество на их территории. Да и детей надо доучить...
    Свиноустье - а по другому назвать нельзя было ? laughing Кабанустье,веперьустье Ну что ляхи - помогли вам "надёжные партнёры "..
      Поляки испохабили название, "устье Свины" сотворили в свинью.
      У немцев оно называлось Швайнемюнде - вот и перевели. Всё просто.
    Это смотря что ремонтировать. Если повреждена какая нибудь колона, то доставка только на барже, через Ормузский пролив, т.е. сроки ремонта на усмотрение Ирана.
    Зачем бельгийцам СПГ? Пусть ветряков понастроят. Или без газу не получаются пропеллеры?